Военнослужащему, из-за халатности которого ВСУ потеряли почти 90 тонн авиационного топлива, сообщено о подозрении, - ГБР

О подозрении в служебной халатности сообщено военнослужащему, допустившему утечку 89 тонн стратегического авиационного топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В августе 2022 года военнослужащий, в обязанности которого входило обеспечение хранения горюче-смазочных материалов одной из воинских частей ВСУ, не проверил на плотность резервуар, куда было отгружено авиационное топливо для газотурбинных двигателей. Из-за негерметичных клапанов из резервуаров вытекло почти 89 тонн жидкости стоимостью 6,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Ему сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 8 лет лишения свободы.

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