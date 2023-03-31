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Новости
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Военнослужащему, из-за халатности которого ВСУ потеряли почти 90 тонн авиационного топлива, сообщено о подозрении, - ГБР

літак,авіація,паливо

О подозрении в служебной халатности сообщено военнослужащему, допустившему утечку 89 тонн стратегического авиационного топлива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"В августе 2022 года военнослужащий, в обязанности которого входило обеспечение хранения горюче-смазочных материалов одной из воинских частей ВСУ, не проверил на плотность резервуар, куда было отгружено авиационное топливо для газотурбинных двигателей. Из-за негерметичных клапанов из резервуаров вытекло почти 89 тонн жидкости стоимостью 6,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Ему сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 8 лет лишения свободы.

Читайте также: Служебная халатность с убытком 100 млн грн: подозревают руководителя и должностных лиц регионального филиала Администрации морпортов. ФОТО

Автор: 

халатность (68) топливо (627) ГБР (2966)


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Топ комментарии
+40
рєзніков списзив на яйцях 4 млрд грн - так проти нього навіть не відкрили кримінальну справу.
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31.03.2023 16:39
+29
***** собі витік 89 тонн, 89 ТОНН, КАРЛ! Походу реально стирили
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31.03.2023 16:39
+27
А эти 89 тонн вылились часом не в какой-то бензовоз, какого-то командира или "слуги народа"?
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31.03.2023 17:11
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то нам треба вороги ?
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31.03.2023 16:35 Ответить
Эскадрилью СУ-24 можно залить под"жвак"..
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31.03.2023 19:40 Ответить
І ворогів не потрібно, продав, чи диверсант?
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31.03.2023 16:35 Ответить
Спробуйте почитати статтю. Там є відповідь на ваше питання.
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31.03.2023 16:39 Ответить
Який підрахуй рахував витік, зібрали землю та вижали в ємність, шо можливо побачити зі статті, линув 3 цеберки на землю і всі повірили у кількість розлитого палива?
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31.03.2023 16:59 Ответить
Определили, видимо, по остатку в емкости.
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31.03.2023 20:00 Ответить
А эти 89 тонн вылились часом не в какой-то бензовоз, какого-то командира или "слуги народа"?
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31.03.2023 17:11 Ответить
Я це і маю на увазі.
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31.03.2023 17:17 Ответить
Бл@дцтво , як можна ?
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31.03.2023 16:37 Ответить
***** собі витік 89 тонн, 89 ТОНН, КАРЛ! Походу реально стирили
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31.03.2023 16:39 Ответить
куди можна діти 100 кубів керосину ?
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31.03.2023 16:47 Ответить
Я думаю, що його буквально не існувало, на папірцях є цифра, а резервуари порожні
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31.03.2023 16:56 Ответить
Т.е. американцы или кто там поставлял, не довезли, продали сомалийцам в керосиновые светильники?
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31.03.2023 20:03 Ответить
Тупо недопоставить, получив за это полцены.
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31.03.2023 20:18 Ответить
рєзніков списзив на яйцях 4 млрд грн - так проти нього навіть не відкрили кримінальну справу.
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31.03.2023 16:39 Ответить
Самый точный и правильный коммент этой новости.
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31.03.2023 16:51 Ответить
Тільки не один рєзнікаф, він там лише сматрящій. Всі грошові потоки йдуть в ОПу. Про це чомусь усі скромно замовчують. Мабуть забули розграбовані під час війни сотні вагонів і контейнерів гуманітарки в Запоріжжі.
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31.03.2023 17:49 Ответить
Да не было там никакого "разграбления гуманитарки". Обычные коммерческие грузы оформлялись как гуманитарка для того, чтобы не растамаживаться. Когда это выяснили, кому надо занесли, с кем надо порешали и дело замяли. Если бы там реально была гуманитарка, то Запад не дал бы спустить это дело на тормозах. Скандал был бы на весь мир.
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31.03.2023 17:54 Ответить
Скажіть це НАБУ, які зафіксували у продажі в місцевих рітейлах надану Україні гуманітарну допомогу
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31.03.2023 18:04 Ответить
Не нужно манипулировать. Отдельные случаи с небольшими партиями наверняка есть. Но ни о каких "сотнях вагонах и контейнеров в Запорожье" речь не идет.
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31.03.2023 18:10 Ответить
Відколи це ви стали захисником zевлади? Спитайте НАБУ чому там "22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів та 220 вантажівок із гуманітарною допомогою" було розкрадено місцевими чиновниками зевлади. Думаєте Злата Нєкрасова чому ноги в руки вщяла і пятами накивала з України? На злодію шапка горить.
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31.03.2023 18:25 Ответить
Никогда не был защитником ни Зевласти, ни их предшественников. Я - за Украину.
Элементарный здравый смысл говорит о том, что раскрадание гуманитарки в таких масштабах НЕВОЗМОЖНО замять и спустить на тормозах.
У зеленых уже столько зашкваров, что хватит на десяток лет работы следственных органов. Какой смысл вешать на них "придуманные" кейсы? Не нужно уподобляться тем ментам, которые взяв серийного убицу, вешают на него все многолетние "висяки". К реальному правосудию это не имеет никакого отношения.
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01.04.2023 15:45 Ответить
Якби ж це все було надуманим. На фсбшному полігоні із засілою у владі руснею Україні уже більш як 30р. поспіль на жаль все можливо. Не применшуйте їхніх заслуг необгрунтовано
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02.04.2023 12:52 Ответить
який у тебе дивний нік. Ніби з говноканалу сюди приперся.
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31.03.2023 18:31 Ответить
прочитай ник наоборот
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31.03.2023 20:51 Ответить
Тобто,поки з яйцями Резнікова(якось неоднозначно) нічого не вирішиться,ніяких справ вести не потрібно.Логіка залізобетонна.
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31.03.2023 19:01 Ответить
ну да, кто всрався - невістка. А начальник тилу і начальник ПММ тут ніби-то ні до чого.
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31.03.2023 16:41 Ответить
Клапанів багато беруть...
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31.03.2023 16:41 Ответить
89 тонн, если это авикеросин, это примерно 71000 л., т.е. 71 кубометр! нехреново так вытекало "Через негерметичні клапани",и никто не заметил...
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31.03.2023 16:46 Ответить
Це десь близько 110 кубометрів...
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31.03.2023 17:08 Ответить
1000 вибачень. А среснікову і решті злодюг коли повідомите?
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31.03.2023 16:52 Ответить
Пофігіст мабуть. Між іншим, ми часто-густо ідеалізуємо наших військових, але серед них чимало або пофігістів, або безвідповідальних людей. Нещодавно на цьому ресурсі було відео по те, як боєць із "Стугни" поцілив в сраку кацапу. Ну "Стугна" ж не для того призначена, і він певно знав це, але...
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31.03.2023 16:57 Ответить
Навіть на догану не тягне...
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31.03.2023 17:17 Ответить
З іншої сторони: якби я мав можливість ******* з вундервафлі орку в сраку, я б ****** теж. Розумію солдата, все правильно зробив. Підрахуї йдуть на *** разом з ехвективними манагерами і всіми іншими щотоводами, в сраку їбаними. Світ не обмежується таблицями ексель, людина не підпорядковується тільки логіці.

Що ж стосується новини: очевидно що паливо просто продали наліво або його в частині тупо не було бо його ще раніше продали наліво. Або це було віртуальне паливо якого ніколи не існувало, бо містер яйця по 75 наварювався не лише на яйцях.
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31.03.2023 17:21 Ответить
А як він мав провірити -- шо посудина дірява і як це ***** стільки керосину довірили одному служивому
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31.03.2023 17:00 Ответить
Однозначно якась казочка. Нехай розкажуть деталі.
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31.03.2023 17:40 Ответить
Зав. склада ГСМ, не слышали про такую должность в армии?
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31.03.2023 20:09 Ответить
Яким боком зелене ДБР до військових???
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31.03.2023 17:02 Ответить
Надеюсь, волной никого не смыло? И что образовалось целое озеро
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31.03.2023 17:16 Ответить
непогано хтось "прибарахлився"... скот....
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31.03.2023 17:21 Ответить
То як миші поїли скільки-то там тонн зерна в зерносховищах в 2020му. Анал огічна новина.
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31.03.2023 17:22 Ответить
когда из танкера столько выливается - грин пися воет об экологической катастрофе, а тут вокруг резервуара сухо... куда вылились ?
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31.03.2023 17:40 Ответить
"Ох уж эти сказки,ох уж эти сказочники"
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31.03.2023 18:03 Ответить
А''миролюбним зе розміновувачам територій'' внаслідок дій яких Украіна втратила 25%/територій на яких триває війна ,що не на часі оголосити підозру,а цей військовий це просто черговий ''відбувайло'' в ''зе хуцпі''
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31.03.2023 18:40 Ответить
Де можна застосувати авіаційне паливо, крім ламп "Летюча миша"?
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31.03.2023 18:55 Ответить
міняють статтю КК. Ніхто нічого не продавав. При закупівлі збільшили фізичний об'єм і взяли баблом. Звичайна схема для продавців та покупців повітря.
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31.03.2023 18:57 Ответить
Чи не в кишеню витекло ?
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31.03.2023 19:41 Ответить
Я - в ступоре. А с каких пор солдат является материально ответственным. Обычно прапора или офицеры. А значит за прием-выдачу они и отвечают. Потому материально ответственные должны вести контроль за состоянием топливоперекачивающей системы, даже если какой растяпа-солдат и недоперезакрыл какой-нить кран. Случай из солдатом - это перевод стрелок.
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31.03.2023 20:16 Ответить
100 кубов... Соляр , ушедший в грунт, должен был бы всплыть в колодцах реках, ставках той округи. Экологи молчат, значит соляр затырили командиры. Солдат может быть виноватым, если проморгал диверсанта , приоткрывшим кран(пусть даже "диверсантами", пропившими тот соляр, будут все кто по очереди стоял на часах. Тока опять же, прапор или офицер материально обязанный должны ежедневно снимать остатки А пропить за один дозор 100 кубов соляра солдатом - не подъемный случай) ... Зы... яйцами попахивает (по 170 за десяток).
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31.03.2023 20:33 Ответить
Знайшли цапа -відбувайла . Навколо майже 90 тон , озера з паливом , ніхто не побачив ? Це не провина одної людини . Не вірю !
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31.03.2023 20:42 Ответить
Взагалі з 19р. до вторгнення дивні речі коїлися... Міни з замінованих полів та мостів хтось крав, налагоджувалися шляхи для наступу Московії, гроші на зброю десь зникали....
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31.03.2023 21:55 Ответить
 
 