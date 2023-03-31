Военнослужащему, из-за халатности которого ВСУ потеряли почти 90 тонн авиационного топлива, сообщено о подозрении, - ГБР
О подозрении в служебной халатности сообщено военнослужащему, допустившему утечку 89 тонн стратегического авиационного топлива.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"В августе 2022 года военнослужащий, в обязанности которого входило обеспечение хранения горюче-смазочных материалов одной из воинских частей ВСУ, не проверил на плотность резервуар, куда было отгружено авиационное топливо для газотурбинных двигателей. Из-за негерметичных клапанов из резервуаров вытекло почти 89 тонн жидкости стоимостью 6,5 млн грн", - говорится в сообщении.
Ему сообщено о подозрении в небрежном отношении к военной службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в размере до 8 лет лишения свободы.
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Элементарный здравый смысл говорит о том, что раскрадание гуманитарки в таких масштабах НЕВОЗМОЖНО замять и спустить на тормозах.
У зеленых уже столько зашкваров, что хватит на десяток лет работы следственных органов. Какой смысл вешать на них "придуманные" кейсы? Не нужно уподобляться тем ментам, которые взяв серийного убицу, вешают на него все многолетние "висяки". К реальному правосудию это не имеет никакого отношения.
Що ж стосується новини: очевидно що паливо просто продали наліво або його в частині тупо не було бо його ще раніше продали наліво. Або це було віртуальне паливо якого ніколи не існувало, бо містер яйця по 75 наварювався не лише на яйцях.