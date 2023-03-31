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В России ввели цифровые повестки и запретили удалять аккаунт на портале "Госуслуги", - росСМИ

росія,військкомат

На российском портале "Держуслуги" убрали возможность удаления учетной записи. Это связывают с решением Минобороны РФ рассылать через портал повестки призывникам.

Об этом пишет российское издание "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

Техподдержка "Госуслуг" сообщила, что теперь удалить учетную запись можно только "через личное обращение". Пользователи соцсетей предполагают, что это связано с появлением информации о планах Минобороны рассылать электронные повестки.

Ранее во время брифинга Минобороны представитель генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил, что во время весеннего призыва, который начнется 1 апреля, военкоматы будут отправлять повестки в электронном формате.

Позже зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал журналистам, что электронные повестки будут приравнены к личному вручению. По его словам, это делается для того, чтобы уменьшить количество уклонистов. Опрошенные "Медиазоной" юристы отмечали, что сейчас законодательство предусматривает лишь одну форму получения повестки — лично под роспись.

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Автор: 

россия (95326) электронные услуги (98)


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Топ комментарии
+22
Перегукується з 'дією'' зелених. Хто в кого ідею ''зкомуніздив''?
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31.03.2023 16:54
+10
"Випередели, падли"
(Веніславський, збірка маразматичних виступів, том.22)
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31.03.2023 17:10
+7
Значить чекаємо і ми...😁
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31.03.2023 16:54
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Значить чекаємо і ми...😁
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31.03.2023 16:54 Ответить
так у вас уже є, а в Україні повістки через Дію відмінили
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31.03.2023 17:56 Ответить
Перегукується з 'дією'' зелених. Хто в кого ідею ''зкомуніздив''?
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31.03.2023 16:54 Ответить
вони всі одному фсбшному Overmind-у підкоряються, в совків 1 мозок на всіх, в мацкві сидить
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31.03.2023 16:56 Ответить
Вони "одного поля ягоди"!
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31.03.2023 17:18 Ответить
Розслабтесь... Дія не діє...
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31.03.2023 16:57 Ответить
Теперь на Московии за кражу мобильного телефона будут судить не грабителя а жертву
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31.03.2023 17:06 Ответить
"Випередели, падли"
(Веніславський, збірка маразматичних виступів, том.22)
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31.03.2023 17:10 Ответить
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31.03.2023 17:14 Ответить
Хотілося б зауважити для тих, хто тут згадав "Дію" або прохопився "чекаємо і в нас". "В нас", взагалі-то, на сусіда, яким козлом він не є, не нападали. "В нас" країну треба захищати.
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31.03.2023 17:20 Ответить
Да, но добровольно. Жизнь у человека одна и никто не в праве принуждать его к тому что бы ей рисковать.
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31.03.2023 17:47 Ответить
Примушувати і ризикувати "ні", але потім вилізти з-під дивана, і користуватися всіма благами суверенної, незалежної, багатої, європейської і вільної України "так".
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31.03.2023 18:56 Ответить
Это не одно и тоже. Да и Украине сначала надо стать такой. Открою секрет, европейские страны начали этот процес с культуры уважения личности и ценности жизни. Каждой жизни.
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31.03.2023 19:43 Ответить
В одній розумній книжці було написано, що ще 40 років треба потерпіти. Тому я б не розраховував на примарні блага соціальної держави Україна
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31.03.2023 20:27 Ответить
Мова про те, що зелені копіюють парашенські закони, і це не вперше....А країну захистимо, не переживай...
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31.03.2023 18:02 Ответить
Кацапи зробили трошки раніше ніж Україна
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31.03.2023 17:22 Ответить
Госуслуги это аналоговнетный аналог аналоговнетной Дии
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31.03.2023 17:39 Ответить
Пхахаха, сейчас и наши дебилы цифровой Гулаг введут, если по мозгам не получат.
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31.03.2023 17:45 Ответить
Скоро самими популярними телефонами будуть нокіа 3310
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31.03.2023 18:03 Ответить
ВЛАСТЬ ВЕЗДЕ ДЕЙСТВУЕТ СТАНДАРТНО .... ЭТО ИХ ИММУНИТЕТ ЗАЩИТЫ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТИШЕК
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31.03.2023 18:03 Ответить
Мне помогает конкретный антибиотик, проверено десятилетиями. Врач очень умный, он говорит - нееее, нэ нада. Само пройдет, крест на пузе. Реальная ситуация. И все. Можешь сдохнуть, твои проблемы.
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31.03.2023 18:05 Ответить
Вибачте, і чим ми від них відрізняємось?!
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31.03.2023 18:09 Ответить
У них это качается только призывников да и то под роспись, просто сделали удобней а у нас....тут лучше промолчу
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31.03.2023 18:45 Ответить
Ссылка у этого ушлепка - это спам ! Можете не смотреть. Оно ни о чем !
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31.03.2023 19:35 Ответить
 
 