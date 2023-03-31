В России ввели цифровые повестки и запретили удалять аккаунт на портале "Госуслуги", - росСМИ

На российском портале "Держуслуги" убрали возможность удаления учетной записи. Это связывают с решением Минобороны РФ рассылать через портал повестки призывникам.

Об этом пишет российское издание "Медиазона", передает Цензор.НЕТ.

Техподдержка "Госуслуг" сообщила, что теперь удалить учетную запись можно только "через личное обращение". Пользователи соцсетей предполагают, что это связано с появлением информации о планах Минобороны рассылать электронные повестки.

Ранее во время брифинга Минобороны представитель генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил, что во время весеннего призыва, который начнется 1 апреля, военкоматы будут отправлять повестки в электронном формате.

Позже зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал журналистам, что электронные повестки будут приравнены к личному вручению. По его словам, это делается для того, чтобы уменьшить количество уклонистов. Опрошенные "Медиазоной" юристы отмечали, что сейчас законодательство предусматривает лишь одну форму получения повестки — лично под роспись.

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