Из-за препятствования доступу комиссии в Лавру снова подали заявление в полицию, - МКИП

31 марта Комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" снова не смогла начать работу из-за незаконного препятствования доступу к государственному имуществу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.

"При повторной попытке осмотреть одно из помещений Комиссия не смогла попасть в здание, потому что оно было закрыто. Ключи, которые передали представители Монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения. Об этом Комиссия составила соответствующий Акт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" снова подал заявление в Печерское управление полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве из-за незаконного препятствования доступу к государственному имуществу.

УПЦ МП должна была освободить здание Киево-Печерской лавры 29 марта.

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