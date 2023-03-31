Из-за препятствования доступу комиссии в Лавру снова подали заявление в полицию, - МКИП
31 марта Комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" снова не смогла начать работу из-за незаконного препятствования доступу к государственному имуществу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.
"При повторной попытке осмотреть одно из помещений Комиссия не смогла попасть в здание, потому что оно было закрыто. Ключи, которые передали представители Монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения. Об этом Комиссия составила соответствующий Акт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" снова подал заявление в Печерское управление полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве из-за незаконного препятствования доступу к государственному имуществу.
УПЦ МП должна была освободить здание Киево-Печерской лавры 29 марта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сраний ********* цирк.
Самі винні - мали розуміти, що гаспод знімати не можна.
От придурок, афект в нього. Лікуйся, придурку, заспокійливе приймай, а не по кафе шляйся.
либо выполняйте свои обязанности, либо собирайте манатки и быстро на фронт.
дураков "крепить "во вере""?
ты тролль?
так шо ты капец ка спалился, ****, где вас только понабирали то?
кстати я то да - за пару миллионов евро сказал бы шо там ваш пупин это хорошо(но тримал бы дулю в кармане) хахаха
****, козлы вы, рака тебе и твоим близким от Валик Маньковца, "аминь"
ну просто, знаешь, на меня посмотреть, то любой скажет шо цыган, а я хохол, так и ты со своим "ником", если ты не совок..., то +40 лет твоей сестре жи есть
сразу видно что любишь читать тов. Бабченко и везде разъясняешь за то шо и надо, т.е. за то шо Ермак всем кричит и вдалбливает в голову Пу, ой, , как там, а, Зебубе, или что там. видать что все ненавидят Ермака, но только Он спас всех, я сам думаю, ты видел как Он спасал и везде ездил и просил и приказывал и вообще я это пишу просто , ибо прикольно, даже вот не описать- клавиатура будто поднялась и прикольно писать, похрен что, но надо быы адекватно, вот так вот, а ок, уже вот за окном солнце и как бы уже уже нет прикола
выпил минут 20 назад, так шо это не от того, может от ненависти к.... Яхве?(ггг)
ну так за ними приходить(ой, а вже є)
їздячий чувачок(на танку)
нє, ну просто, дебіли ті шо "вірять" - просто ... та шо там, он, Попа здихає, але в лікарні а не на монастирі)))
Цікаво на чийому боці будуть силовики.
бо не думаю
- Зеля был там в Омане с этим.... Патрушевым, потом Ермака прицепили, так шо
"угрожали" за Зе или за Ермака, то типо смешно уже.
шо ти "віруючий"
тобто - "там написано" , - про "гірчичне зерно".
я до чого, просто "віруючих" немає в світі, он, навіть Попа загриміла до лікарні, ой, "б*же", але ж Попа то мав би как би шота якось шолі...... до Боба, до Зевса, чи там до кого звернутись про зцілення, а не до єретиків-лікарів?
ну, наприклад, шоб далеко не ходити, от так і на.... накадилюють віропітеків вопщєм
до речі, смішно би почитати "возраженія" віропітеків шо тіпа Попа .... а реально - шо?
не довіряє Яхве? чо його Яхве не вИлікує, ммм?
смішні, обісрані, обтікаючі стадо вірунів в Мікі ,.....,, а, там, в Пердуна чи там в шо? а, в Яхве, ну ок, самий падлючий виродок зі всіх божків придуманих.... ох і мазохісти
ну, типо, ой, а у нас пожарный эксперимент
"дякую"(доGури сракою)
Замість неухильного виконання вимог закону, охорони законних прав та інтересів громадян України, т.з. поліція лише обслуговує кримінальну привладну верхівку, спущену українцям з ворожого кремля.
Отак і буде ця профанація.
В Київі що, нема кому від3,14здити купку полоумних промосковских мокрощёлок?
Питання ріторичне...
Як вони можуть зарізати курицю ,яка їм несе золоті яйця?! В'являєте скільки там "жебраків, інвалідів, збирачів на храм і т.д. і т.п.?! Це вам не бабок на стихійних базарах доїти! Ну ви все розумієте....