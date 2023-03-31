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Из-за препятствования доступу комиссии в Лавру снова подали заявление в полицию, - МКИП

лавра

31 марта Комиссия по приемке-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" снова не смогла начать работу из-за незаконного препятствования доступу к государственному имуществу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МКИП.

"При повторной попытке осмотреть одно из помещений Комиссия не смогла попасть в здание, потому что оно было закрыто. Ключи, которые передали представители Монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения. Об этом Комиссия составила соответствующий Акт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" снова подал заявление в Печерское управление полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве из-за незаконного препятствования доступу к государственному имуществу.

УПЦ МП должна была освободить здание Киево-Печерской лавры 29 марта.

Читайте также: Комиссию Минкульта снова не пустили на территорию Киево-Печерской лавры

Автор: 

Лавра (421) Министерство культуры и информационной политики (771) УПЦ МП (1558)


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Топ комментарии
+34
Цей цирк може тривати вічно
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31.03.2023 17:30
+16
"знову подав заяву" - і скільки ця мастурбація буде тривати? Судове рішення отримати мізків у слуг не вистачає?
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31.03.2023 17:33
+15
Ну нічого, за вихідні комісія перепочине, і з понеділка з новими силами писатиме заяви в поліцію!
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31.03.2023 17:36
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Цей цирк може тривати вічно
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31.03.2023 17:30 Ответить
З такою здояною владою 100%
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31.03.2023 17:49 Ответить
покупаем поп корн и смотрим на шоу попов
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31.03.2023 17:33 Ответить
А може якось їх викурити звідти? Ну це ж кодло кауапське засіло і ніяк не нагониш!
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31.03.2023 17:52 Ответить
"знову подав заяву" - і скільки ця мастурбація буде тривати? Судове рішення отримати мізків у слуг не вистачає?
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31.03.2023 17:33 Ответить
Завтра активістів почнуть розганяти)))
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31.03.2023 17:51 Ответить
Та зачекай, якби судді було потрібно якогось бідака з хати виселити бо хата хороша - вже на завтра був би готовий вирок суду і замки б поміняли. А зараз так, починається аукціон, хто більше занесе, того і Лавра.
Сраний ********* цирк.
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31.03.2023 17:58 Ответить
Задача кацапських попів ще не виконана. Треба, щоб була картинка для кацапсячих пропагандонів, як ХВашиЗДи-бандьєравці ламають двері та витягують за яйця попів. Коли зйомки закінчаться то все й стихне. От побачете
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31.03.2023 19:09 Ответить
Та дайте тим попам люлей!
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31.03.2023 17:34 Ответить
В Чернігові знімальній групі місцевого телеканалу «Дитинець» розбили камеру під час зйомки в кафе в центрі міста. За словами журналістки Наталії Мєдвєдєвої, це зробив чернігівський бізнесмен й екскандидат у депутати міськради від партії «Слуга народу» Сергій Берестовий.
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31.03.2023 17:35 Ответить
Зйомки в кафе, де люди, відпочиваючи відчувають якусь приватність за столом, можуть визивати стан афекту, афект не підпадає під осуд, без прив.язки до партійної пренадлежності. тому "дитинець" хай вчить своїх "дітей" як правильно знімати людей.... коли, де,як.., щоб це було безпечно і комфортно.
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31.03.2023 17:51 Ответить
саме так. Журналісти знали що можуть відгрести. Це "іздєржкі прафесіі".
Самі винні - мали розуміти, що гаспод знімати не можна.
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31.03.2023 17:55 Ответить
це говорить. що непрофесіонали... аматори з мінімальним досвідом.
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31.03.2023 19:38 Ответить
Попередній дописувач невірно подав інформацію. Трішечки фейканув. Як свідчить Мєдвєдєва, то в тому кахве знайшовся депутат Юрій Тарасовець, який прогулював сесію з любим товаришем. Бухветна хвороба. Сам депутат втік, а його товариш проявив хибні уявлення про 5 владу. Так що, журналістка мала право запитати депутата про бухветну залежність під час сесії.
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31.03.2023 18:07 Ответить
тож і получається... одна "баба" якийсь дзвін почула.., друга ще й перекрутила... й зміст став протележний, або зовсім без змісту.
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31.03.2023 19:41 Ответить
Зі станом афекту до психіатра, а не в кафе. Кафе то громадське місце, зйомка там НЕ ЗАБОРОНЕНА!
От придурок, афект в нього. Лікуйся, придурку, заспокійливе приймай, а не по кафе шляйся.
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31.03.2023 18:09 Ответить
Ну нічого, за вихідні комісія перепочине, і з понеділка з новими силами писатиме заяви в поліцію!
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31.03.2023 17:36 Ответить
От не жаліють вони себе
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31.03.2023 17:50 Ответить
Господа чиновники, ответственные за выполнение Постановления об освобождении Лавры,

либо выполняйте свои обязанности, либо собирайте манатки и быстро на фронт.
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31.03.2023 17:37 Ответить
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31.03.2023 17:40 Ответить
Так рішення вже є! Де судові виконавці? Як на українських патріотів то зразу знаходять ''управу'' а тут ''хороводи'' влаштовують. Не підуть попи добровільно звідти!
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31.03.2023 17:40 Ответить
человек двадцать с правого сектора направить с фронта на дня два,переодеть в христосов ,раздать кнуты и проблема решится...а больше всего хлестать бабок поганых и украиноязычных "прихожан"-чтоб перья летели
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31.03.2023 17:40 Ответить
бред, бред и еще раз то же
дураков "крепить "во вере""?
ты тролль?
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31.03.2023 17:51 Ответить
их в их вере не укрепиш и не ослабиш-это советский скот,который приучен к тому что если бьют нужно идти куда прикажут,в данном случае по известному курсу рюсского военного корабля
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31.03.2023 17:55 Ответить
так ты может ошибся, то совков можно приучить идти за кнутом, а вот как ты говоришь "советский скот", имея в виду "западенцев", то извини, "брат", нам надо бабло, да и то - часть из нас - мочит русню.
так шо ты капец ка спалился, ****, где вас только понабирали то?
кстати я то да - за пару миллионов евро сказал бы шо там ваш пупин это хорошо(но тримал бы дулю в кармане) хахаха
****, козлы вы, рака тебе и твоим близким от Валик Маньковца, "аминь"
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31.03.2023 18:03 Ответить
ты так порватся можеш ,псих,кстати а для тебя украинским языком разговаривают только жители запада украины?
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31.03.2023 18:17 Ответить
ну вот думаю я шо ты тролль, а если нет, то пусть Яхве взорвет Аллахахахаха
ну просто, знаешь, на меня посмотреть, то любой скажет шо цыган, а я хохол, так и ты со своим "ником", если ты не совок..., то +40 лет твоей сестре жи есть
сразу видно что любишь читать тов. Бабченко и везде разъясняешь за то шо и надо, т.е. за то шо Ермак всем кричит и вдалбливает в голову Пу, ой, , как там, а, Зебубе, или что там. видать что все ненавидят Ермака, но только Он спас всех, я сам думаю, ты видел как Он спасал и везде ездил и просил и приказывал и вообще я это пишу просто , ибо прикольно, даже вот не описать- клавиатура будто поднялась и прикольно писать, похрен что, но надо быы адекватно, вот так вот, а ок, уже вот за окном солнце и как бы уже уже нет прикола

выпил минут 20 назад, так шо это не от того, может от ненависти к.... Яхве?(ггг)
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31.03.2023 18:42 Ответить
+++
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31.03.2023 17:51 Ответить
Мы так боролись с наркоманом из соседнего подъезда - заявлениями. Лет шесть писали заявления, 5 лет шел суд. В конце он сам уехал, оставив пустые ниши на месте радиаторов в квартире и выгнутый радиатор в подъезде. Б-г дал, Б-г взял и заявления тут ни при чем.
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31.03.2023 17:41 Ответить
Оцей от російський шабаш в Лаврі - дуже яскрава і автентична демонстрація того що таке рускій мір і самі росіяни. Як тільки ви впустите цих тварин до свого дому, вигнати їх буде надзвичайно важко.
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31.03.2023 17:54 Ответить
ну вибач, якшо бидло вірить в літаючих чувачків....
ну так за ними приходить(ой, а вже є)
їздячий чувачок(на танку)
нє, ну просто, дебіли ті шо "вірять" - просто ... та шо там, он, Попа здихає, але в лікарні а не на монастирі)))
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31.03.2023 18:45 Ответить
До Лаври підтягуються активні громадяни, які скандують "Слава Україні!" та "Геть московського попа!" і вимагають виселення рпц.https://twitter.com/i/status/1641765696626466818
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31.03.2023 17:43 Ответить
Заборону на масові зібрання не скасовано.
Цікаво на чийому боці будуть силовики.
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31.03.2023 18:01 Ответить
бо так і до ОПи дійти можуть
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31.03.2023 18:04 Ответить
Зегниды устроили очередной цирк. Пусть мусора дадут ***** этим кацапским уродам. За что мы налоги платим? Или только для охраны зелуп и что бы на дармовых пайках рожи отдали. Студентов бить на майдане ничего не мешало?
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31.03.2023 17:44 Ответить
Помните, как Зе накатал заяву на Софию Федину и Марусю Звиробий за вроде как угрозу его солнцесяйной жизни? А сегодня Павел Мерседес на видео конкретно угрожал Зе и его семье. Так вот! Накатает ли опять заяву Зе или не положено?
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31.03.2023 17:50 Ответить
Сцикотно, а що ввх скаже
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31.03.2023 17:53 Ответить
слушай, не кажу шо "ТЕ"
бо не думаю
- Зеля был там в Омане с этим.... Патрушевым, потом Ермака прицепили, так шо
"угрожали" за Зе или за Ермака, то типо смешно уже.
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31.03.2023 17:57 Ответить
Будь-якому "віруючому" т.з. = доведи.
шо ти "віруючий"
тобто - "там написано" , - про "гірчичне зерно".
я до чого, просто "віруючих" немає в світі, он, навіть Попа загриміла до лікарні, ой, "б*же", але ж Попа то мав би как би шота якось шолі...... до Боба, до Зевса, чи там до кого звернутись про зцілення, а не до єретиків-лікарів?
ну, наприклад, шоб далеко не ходити, от так і на.... накадилюють віропітеків вопщєм
до речі, смішно би почитати "возраженія" віропітеків шо тіпа Попа .... а реально - шо?
не довіряє Яхве? чо його Яхве не вИлікує, ммм?
смішні, обісрані, обтікаючі стадо вірунів в Мікі ,.....,, а, там, в Пердуна чи там в шо? а, в Яхве, ну ок, самий падлючий виродок зі всіх божків придуманих.... ох і мазохісти
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31.03.2023 17:47 Ответить
очередная озабоченная озадаченность
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31.03.2023 17:48 Ответить
рузький пдорас дєрьмак сваіх ні брасаєт.
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31.03.2023 17:49 Ответить
"газку поддать" бы.
ну, типо, ой, а у нас пожарный эксперимент
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31.03.2023 17:52 Ответить
Критична маса до пашки-мерса і його лаврських попів наростає.... рубати з плеча, легче всього, потом буде хрюканина й розголос, нам не користь.., день,неділя. місяць... це не критично, попри багаторічну моспархатну окупацію лаври. ми почекаємо.
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31.03.2023 17:58 Ответить
А то що буде? Путєн нападьот? Чи ООН висловить стурбованість? ООН дуже допомогло за цей рік? Зернятко голодуючим дітям Африки? Це все?
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31.03.2023 18:03 Ответить
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31.03.2023 18:07 Ответить
ммм, прикольно, шо за фемінізм, шо за попів мені особливо "приємно"

"дякую"(доGури сракою)
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31.03.2023 18:14 Ответить
Це є лакмусовим папірцем на кого насправді працюють за бюджетні кошти мусора в Україні.
Замість неухильного виконання вимог закону, охорони законних прав та інтересів громадян України, т.з. поліція лише обслуговує кримінальну привладну верхівку, спущену українцям з ворожого кремля.
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31.03.2023 18:18 Ответить
Минкультовцам все видать по барабану,время идет - зарплата и премии начисляются,они еще себе наверное командировочные оформляют для поездок в Лавру,а замков там тысячи,через пару лет, через знакомого врача, можно будет стресс на рабочем месте оформить и пенсию от державы получать тысяч тридцать.
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31.03.2023 18:18 Ответить
"квартальне шоу" тепер насміхається над Україною і її народом в ранзі "зелених чоловічків при українській владі "і носить назву "слуг рашистського урода"
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31.03.2023 18:21 Ответить
А прийняти через ВР закон про законодавчу заборону діядьності цієї кацапської секти аж ніяк.

Отак і буде ця профанація.
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31.03.2023 18:29 Ответить
****** пока наши пацаны отстреливают кацапов ,****** полиция не может разогнать стадо бородатых жирных педофилов
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31.03.2023 18:32 Ответить
Боже який жах…9 рік іде війна, русня вбивае та ґвалтує наших жінок та дітей,а ви з ними сюсюкаетеся ????!??,це зрада всіх загиблих за Україну, ціх ******** чортів треба вбивати разом з їхніми прихожанами колаборантами золотозубими совкопітеками та їхніми **********,Украйінці привратилися в терпіл ще гірших за Білоростких пацюків…у
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31.03.2023 18:34 Ответить
У ОПи рука не підіймається своїх "ідєйно-блізкіх" москальських посіпак виганяти з Лаври... Бо і сєпари з ЛуганДона і сектанти з УПЦ(МП)ФСБ і звичайні ватники і просто тупі "какієразніци", весь цей мерЗЕнний паноптикум, це і є той самий "ядерний" лохторат, який за будь-яких розкладів, зрештою буде голосувати за "найвеличнішого лідОра", бо він ментально така сама примітивна совкова вата, як і всі вони. І, якщо уявити, що буде стояти питання кого обрати - клоуна чи військового-фронтовика, вся ця антиукраїнська погань знов проголосує за ватного клоуна.
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31.03.2023 18:58 Ответить
Я бы с удовольствием пошел бы завтра на субботник очистить Лавру от московских бесов.
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31.03.2023 19:03 Ответить
шутки должны уже закончиться. Закон нужно выполнять, если нет , то есть силовые структуры.
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31.03.2023 19:26 Ответить
Може сказати ментам, що в Лаврі картини з колекції Порошенка, або його контробандні цигарки
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31.03.2023 19:47 Ответить
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31.03.2023 21:37 Ответить
Вопрос чисто техничний.
В Київі що, нема кому від3,14здити купку полоумних промосковских мокрощёлок?
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31.03.2023 19:59 Ответить
Нужно выразить глубокую обеспокоенность!
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31.03.2023 20:01 Ответить
Поліція замахається приймати заяви.
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31.03.2023 20:28 Ответить
Дурних попів і в церкві б'ють. Воля Бога в очищенні Лаври від антихристів.
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31.03.2023 20:46 Ответить
) завжди знав що церковні зомбаки найстрашніші
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31.03.2023 20:49 Ответить
Клоуни вони і в Африці клоуни.
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31.03.2023 21:42 Ответить
Скільки ще потрібно подати заяв до " найхоробріших поліцаїв " Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві , щоб вони виконали вимоги закону?!
Питання ріторичне...
Як вони можуть зарізати курицю ,яка їм несе золоті яйця?! В'являєте скільки там "жебраків, інвалідів, збирачів на храм і т.д. і т.п.?! Це вам не бабок на стихійних базарах доїти! Ну ви все розумієте....
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31.03.2023 21:54 Ответить
Виносіть звідти московських п…ів
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31.03.2023 22:00 Ответить
Просте рішення: сплячих київських поліцейських в порядку ротації в бахмут, а козаки з бахмута ... мерседесу не вистачить шкали спідометра ... після підсрачника.
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31.03.2023 22:03 Ответить
 
 