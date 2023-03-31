Уимблдон отменил запрет на участие в турнире российских и белорусских теннисистов
Организаторы одного из самых главных теннисных турниров мира "Уимблдона" отменили запрет на участие российских и белорусских теннисистов.
Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации лаун-тенниса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Наше прошлогоднее решение запретить российским и белорусским игрокам участвовать в наших турнирах привело к значительным штрафным санкциям со стороны ATP и WTA, включая реальную перспективу прекращения нашего членства, если мы повторим запрет в 2023 году.
Это будет означать отмену наших профессиональных теннисных мероприятий в Квинсе, Истборне, Бирмингеме и Ноттингеме в этом году и даже в будущем.
Мы последовательно выступали против этих санкций и остаемся глубоко разочарованными наложенными на нас наказаниями.
Мы договорились, что все российские и белорусские игроки и вспомогательный персонал, желающие принять участие в наших мероприятиях в 2023 году, должны будут подписать декларацию о нейтралитете. Это соответствует рекомендациям правительства Великобритании и является подходом, который используется в других видах спорта.
Эта новая декларация будет действовать на всех соревнованиях ЛТА с начала сезона на травяных кортах в Сурбитоне", - говорится в сообщении.
Организаторы Уимблдона, помимо нейтралитета, будут требовать от российских и белорусских теннисистов не получать финансирование от своих государств, а также обещают применять подход "нулевой толерантности" к любым флагам, символике или другим действиям, которые поддерживают Россию, Беларусь или войну.
Организация подчеркнула, что ее позиция по поддержке Украины остается неизменной в 2023 году. Свое решение об отстранении спортсменов РФ и Беларуси в 2022 году она назвала правильным.
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" Ми боремося за відсторонення спортсменів з росії та Білорусі з початку війни. Все, що каже Бах - це відверта маніпуляція. Він не хоче казати, що в МОК є президент Федерації тенісу росії. Він також наводить приклад матч на Australian Open, де представниця України грала матч проти російської тенісистки.
Бах не говорить про приклад ганебної поведінки, коли на стадіоні під час матчу були російські прапори, зображення путіна. Ми чітко побачили, що WTA та ATP практично захищають росіян та білорусів, а про українців взагалі забули - про їх права, самопочуття та умови, за яких доводиться виступати. .."