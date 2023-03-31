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Уимблдон отменил запрет на участие в турнире российских и белорусских теннисистов

данило,медведєв

Организаторы одного из самых главных теннисных турниров мира "Уимблдона" отменили запрет на участие российских и белорусских теннисистов.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации лаун-тенниса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Наше прошлогоднее решение запретить российским и белорусским игрокам участвовать в наших турнирах привело к значительным штрафным санкциям со стороны ATP и WTA, включая реальную перспективу прекращения нашего членства, если мы повторим запрет в 2023 году.

Это будет означать отмену наших профессиональных теннисных мероприятий в Квинсе, Истборне, Бирмингеме и Ноттингеме в этом году и даже в будущем.

Мы последовательно выступали против этих санкций и остаемся глубоко разочарованными наложенными на нас наказаниями.

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Мы договорились, что все российские и белорусские игроки и вспомогательный персонал, желающие принять участие в наших мероприятиях в 2023 году, должны будут подписать декларацию о нейтралитете. Это соответствует рекомендациям правительства Великобритании и является подходом, который используется в других видах спорта.

Эта новая декларация будет действовать на всех соревнованиях ЛТА с начала сезона на травяных кортах в Сурбитоне", - говорится в сообщении.

Организаторы Уимблдона, помимо нейтралитета, будут требовать от российских и белорусских теннисистов не получать финансирование от своих государств, а также обещают применять подход "нулевой толерантности" к любым флагам, символике или другим действиям, которые поддерживают Россию, Беларусь или войну.

Организация подчеркнула, что ее позиция по поддержке Украины остается неизменной в 2023 году. Свое решение об отстранении спортсменов РФ и Беларуси в 2022 году она назвала правильным.

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Автор: 

Беларусь (7886) россия (95326) санкции (11251) спорт (2419) теннис (156)


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Топ комментарии
+33
Спортсмены ИГИЛа и Талибана а так же северной Кореи так же хотят принять участие в етом шабаше. Чем они хуже или ето дескредитация уже
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31.03.2023 18:00
+25
бабло рулить світом, щоб хто не намагався говорити
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31.03.2023 17:55
+17
Залишається просто бити кацапів, де вони тільки з'являться. Це обов'язок кожноі порядної людини.
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31.03.2023 18:08
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бабло рулить світом, щоб хто не намагався говорити
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31.03.2023 17:55 Ответить
By-бло , RU-бло... и Уібло...
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31.03.2023 17:58 Ответить
щось не те написав...
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31.03.2023 17:59 Ответить
******** ,купленные ******.
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31.03.2023 17:55 Ответить
🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
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31.03.2023 17:56 Ответить
Все було зрозуміло ще того року. Британія хотіла створити прецендент щоб і інші організатори ВШ відмовили росіянам. Але і американці,і австралійці пропустили цей месседж повз вуха.
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31.03.2023 17:57 Ответить
Треба скасувати ООН, ОБСЕ, Червоний хрест, Католицьку церкву, Хюмон Рач, Амністі Інтернейшл.....
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31.03.2023 17:57 Ответить
а католиков за что?? краснопузая папа скоро помрёт и усё будет ок
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31.03.2023 18:22 Ответить
А як Ви сеосуєте Амнесті коли вони не фінансуються державою? Маячню не пишіть.
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31.03.2023 18:40 Ответить
Сволоти!
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31.03.2023 17:59 Ответить
Але примусити видати візу ATP та WTA не можуть
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31.03.2023 17:59 Ответить
Спортсмены ИГИЛа и Талибана а так же северной Кореи так же хотят принять участие в етом шабаше. Чем они хуже или ето дескредитация уже
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31.03.2023 18:00 Ответить
Лицемерие это обратная сторона цинизма , человечеству уже давно пора определиться с

понятиями зла и добра, это основа всей жизни на Земле.
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31.03.2023 18:00 Ответить
Добро и зло это сказочные персонажи. А мир не черно-белый.
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31.03.2023 18:06 Ответить
Понятие о добре и зле это основа всех основ, без чёткого определения и принятия всем

человечеством этого определения, в мире и дальше будут происходить катаклизмы, которые, в

конечном итоге, приведут к исчезновению жизни на Земле.
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31.03.2023 18:13 Ответить
Нет. Это сугубо абстрактные категории которые у каждого свои. Мир не черно-белый.
А катаклизмы и так будут происходить. Просто потому что это часть цивилизации, ее развития.
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31.03.2023 19:46 Ответить
Маньяк у которого есть жена, которую он любит все равно маньяк.
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31.03.2023 18:52 Ответить
Подякуємо президенту Зєлєнскому,міністрам Кулєбі й Гутцайту.Молодці.😬
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31.03.2023 18:03 Ответить
Залишається просто бити кацапів, де вони тільки з'являться. Це обов'язок кожноі порядної людини.
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31.03.2023 18:08 Ответить
Потекли фублі у кишені під*расам...
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31.03.2023 18:08 Ответить
видно криваві гроші для декого це нормально
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31.03.2023 18:10 Ответить
От петухи, от вам и бах, со своим мок, прецедент сделали, теперь все запреты отменяют
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31.03.2023 18:12 Ответить
Надо риши сунаку писать
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31.03.2023 18:15 Ответить
- мабуть організатори "Вімблдону" рашистські шлюхи,котрих купив куйло,вбивця українців і окупант України???- Ви не помилились ,сер.Тільки шлюхи ,в порівняні з англійськими ***.,,,ями,котрих купив куйло.. еліта
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31.03.2023 18:17 Ответить
***** просто треба підтримувати градус війни, та потрішки впливати через свою обширну агентуру на заході, а криворукі зелені дегенерати з Банкової своїми діями дуже йому в цьому допоможуть.
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31.03.2023 18:20 Ответить
Українська тенісистка Леся Цуренко (№95 WTA):
" Ми боремося за відсторонення спортсменів з росії та Білорусі з початку війни. Все, що каже Бах - це відверта маніпуляція. Він не хоче казати, що в МОК є президент Федерації тенісу росії. Він також наводить приклад матч на Australian Open, де представниця України грала матч проти російської тенісистки.

Бах не говорить про приклад ганебної поведінки, коли на стадіоні під час матчу були російські прапори, зображення путіна. Ми чітко побачили, що WTA та ATP практично захищають росіян та білорусів, а про українців взагалі забули - про їх права, самопочуття та умови, за яких доводиться виступати. .."
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31.03.2023 18:22 Ответить
дон... вимбил дон... дон
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31.03.2023 18:24 Ответить
ліпше скасувати той вимбілдон взагалі ніж пускати кацапів та ********** туди
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31.03.2023 18:27 Ответить
Как удобно быть "толерантным" на чужой крови и страданиях. А еще у людей очень короткая память. Почему в прошлом году ввели эти запреты? У всех был шок и ужас от зверств рozzийской армии: Мариуполь, Буча, Ирпень. А теперь война стала обыденностью, "нормой". Все начинают к ней привыкать, а о преступлениях рyсни - забывать. И либералы-"человеколюбы" стали поднимать головы + коррупция тоже работает. ***** частично удается достигать новой цели - "бесконечной" войны, от которой все начинают уставать или хотя бы привыкать к ней. Поэтому так важно как можно скорее выбить орков со всей Украины и привлечь их к ответственности.
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31.03.2023 18:32 Ответить
Они просто думали их это не коснётся, а как стали жить хуже...
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31.03.2023 18:35 Ответить
Кто стал жить хуже? Британцы? Хуже стали жить, чем украинцы?
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31.03.2023 18:58 Ответить
Всё перечисленное происходило уже после войны, когда одна из сторон побеждена и наступила новая фаза отношений. Это еще можно понять. Но сейчас-то украинцы продолжают погибать, а русофашисты продолжают совершать преступления на оккупированных территориях, в этом нет сомнений.
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31.03.2023 19:07 Ответить
Война уже закончилась? Новость про то, как на фоне войны на Уимблдоне разрешают играть теннисистам из рф и беларуси. А так конечно, нормализация отношений вполне возможна, например, когда на красной площади в москве будет памятник Бандере и мемориал жертвам бучанской резни. Почему бы и нет? Но это решать уже будет Украина.
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31.03.2023 19:26 Ответить
Не обижайтесь, но вы пишите, как кaцaпский 6oт и очень неумело шифруетесь под латыша. А потому следуйте за кораблем.

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31.03.2023 20:09 Ответить
ну так, відносини між громадянином Ізраїлю та Полестини, здадуться дружніми, на відміну від відносин Українців, до кацапських свінособак!,(,, і не треба тут братскуюлюбовь штовхати!,(,
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31.03.2023 20:00 Ответить
тепер це ******дон
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31.03.2023 18:33 Ответить
твари продажные,такие же как бах в мок!
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31.03.2023 18:35 Ответить
Фу, гидота. **********. Тепер, Вас гнидот, і дивитися не варто. Сцикливі продажні шлюхи.
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31.03.2023 18:46 Ответить
Ганьба.
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31.03.2023 19:34 Ответить
Суки.
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31.03.2023 19:51 Ответить
Гниди
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31.03.2023 19:53 Ответить
 
 