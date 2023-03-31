Федерация фехтования Франции не будет проводить этап Кубка мира из-за допуска россиян
Федерация фехтования Франции объявила об отказе от проведения этапа Кубка мира после того, как стало известно о допуске российских и белорусских спортсменов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Федерации.
"В связи с невозможностью соблюсти требования Международной федерации фехтования по допуску российских и белорусских атлетов на этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин, запланированный на 19-21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе, Федерация фехтования Франции заявляет об отмене розыгрыша турнира в 2023 году", – говорится в заявлении.
Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским и белорусским спортсменам снова участвовать в соревнованиях, в частности, в отборе на Олимпийские игры. Поэтому Дания и Германия отказались от участия в турнирах.
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