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Новости Санкции против России
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Федерация фехтования Франции не будет проводить этап Кубка мира из-за допуска россиян

фехтування

Федерация фехтования Франции объявила об отказе от проведения этапа Кубка мира после того, как стало известно о допуске российских и белорусских спортсменов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт Федерации.

"В связи с невозможностью соблюсти требования Международной федерации фехтования по допуску российских и белорусских атлетов на этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин, запланированный на 19-21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе, Федерация фехтования Франции заявляет об отмене розыгрыша турнира в 2023 году", – говорится в заявлении.

Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским и белорусским спортсменам снова участвовать в соревнованиях, в частности, в отборе на Олимпийские игры. Поэтому Дания и Германия отказались от участия в турнирах.

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Автор: 

россия (95326) санкции (11251) спорт (2419)


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Топ комментарии
+26
Федерації фектування Франції-респект за позицію та підтримку України...
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31.03.2023 18:28
+13
Дякуємо, Франціє.
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31.03.2023 18:55
+12
там точно лишились благородні Д"артаньяни
на відміну від педе*раста баха
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31.03.2023 18:31
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Федерації фектування Франції-респект за позицію та підтримку України...
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31.03.2023 18:28 Ответить
Потихеньку пішла жара для ************. 1000000 раз за добу гикатиме продажня курва.
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31.03.2023 18:30 Ответить
там точно лишились благородні Д"артаньяни
на відміну від педе*раста баха
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31.03.2023 18:31 Ответить
👍
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31.03.2023 18:39 Ответить
Мушкетери - проти...
///Д' Артаньян...
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31.03.2023 18:39 Ответить
Тысяча чертей! мокшанским канальям не место в обществе!
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31.03.2023 18:41 Ответить
А сам кацап.
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31.03.2023 18:49 Ответить
Боярскій так, д'Артаньян-ні )))
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31.03.2023 21:16 Ответить
Яким же рідкісним лайном і знущанням над романом Дюма була ця "совкова" гидота, яку з таким задоволенням споживали "совки".
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31.03.2023 19:49 Ответить
При чому тут совок? Фільму знято в Україні.
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31.03.2023 22:09 Ответить
Фільм знято на тимчасово окупованій "совком" території України, на мові окупантів та схвалено окупаційним режимом, відтак, він є "совковим", а не українським продуктом.
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01.04.2023 11:34 Ответить
Для особливо обдарованих повторюю - фільм знят в Україні. "Терріторія" - це твоє мокшаньске болото. Далі, судячи твоєї недолугої логики, якщо окупант схвалює Христа, або культуру Київської Русі, то це "совок" та "не український продукт".З такими висновками - шуруй за лапотним кораблем.
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01.04.2023 13:06 Ответить
Тобто, по-вашій "правильній" логіці - терористичний пропагандистський фільм "ополчєночка" і інша подібна маячня - це українське кіно, бо воно знято в Україні, а гімни лднр це українська музика бо написані в Луганську та Донецьку? Стосовно решти, то "схвалені" цензурою та окупаційним режимом матеріали з історичних та релігійних подій це перекручена маячня, як і цей недолугий фільм. Втім, якщо людина автоматично записує в мокшани не згодних з нею, гадаю, це клінічний випадок і подальше обговорення не має сенсу.
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01.04.2023 14:00 Ответить
Я не писав, що фільми "Дартаньян" чи "ополченочка" є українським кіном, це ви збрехали. З вами, як з брехуном, дійсно, спілкування зайве.
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01.04.2023 18:45 Ответить
це клінічний випадок
====
Клініка це називати будь-яку Україну совком, лікуйтесь.
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01.04.2023 18:51 Ответить
ну американський таке ж саме лайно,і нічого,нормальної екранізації навіть французи не змогли видати... єдине цікаве кінцо про мушкетерів то "Людина в залізній масці" з Ді Капріо,хоч щось не по одному й тому самому шаблону)
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31.03.2023 22:34 Ответить
По-моему проще не обдумывать всяческие отказы, а просто пригласить всех рабсиян на соревнования, затем зайти к ним ночью и искалечить всех до одного. А дальше пускай выступают на здоровье так сказать. Уже все точки над и расставлены. Было как минимум 400 дней на то, что найти себе новое гражданство по спортивной квоте и раз и навсегда покинуть рабсиянский статус (при получении квоты само собой на видео нужно растоптать руснявый флаг и высказать пожелание смерти всем кацапским бандитам в военной форме). Кто на сегодняшний день этого не сделал, то пожизненно отстранен от спорта. Вот и все решение проблемы. И так поступать надо было уже давно против диктатур, а не жрать их грязные кровавые деньги и закрывать глаза на террор собственного народа. Теперь диктаторы уже терроризируют народы других стран, дали им эту возможность своей нерешительностью и прятаньем головы в песок.
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31.03.2023 18:45 Ответить
Дякуємо, Франціє.
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31.03.2023 18:55 Ответить
Хай тепер угорщина, кацапстан, бульбокацапстан, іран та кндр б'ються на шаблях, аби провести той етап в себе
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31.03.2023 19:00 Ответить
Если не возможно выгнать рашистских попов из Украины…..то можно хотя бы не пускать их во Францию.
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31.03.2023 19:40 Ответить
Як казав колишній фехтувальник, не можна подавляти у людей бажання заколоти кацапа, треба просто дати можливість спортсменам довести справу до кінця.
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31.03.2023 20:30 Ответить
 
 