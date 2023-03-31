По электронному рецепту будут продаваться те лекарства, которые и раньше относились к категории рецептурных, - Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, какие лекарства в аптеке можно будет получить по рецепту с 1 апреля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Хочу подчеркнуть: по электронному рецепту будут продаваться те лекарства, которые и раньше относились к категории рецептурных. Вы могли видеть это в их инструкции по применению, где в графе "категория отпуска" указывалось "по рецепту". По факту, единственное изменение заключается в том, что ранее отпуск этого лекарства происходил по бумажному рецепту, а теперь будет использоваться и электронный, что значительно удобнее для всех – и врача, и пациента, и фармацевта. На время переходного периода, который будет точно действовать по меньшей мере до конца военного положения, возможно использование обоих вариантов рецепта. Пациент может сам выбрать, по какому рецепту ему удобнее приобрести лекарства в аптеке – электронному или бумажному", – написал Ляшко в фейсбуке.
Министр напомнил, что на антибиотики электронный рецепт заработал еще в апреле 2022 года.
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https://www.dls.gov.ua/dicls_news/увага-затверджено-новий-перелік-лікі/
Наказом МОЗ від 16.09.2021 № 1971 внесено зміни до наказу МОЗ від 19.07.2005 № 360, які стосуються переходу на застосування виключно електронної форми рецепту на лікарські засоби (ЛЗ). Так, з 1 квітня 2022 року буде впроваджено перший етап переходу на відпуск рецептурних ЛЗ за електронним рецептом (е-рецепт), який передбачає виключно електронне призначення антибіотиків.
На другому етапі, з липня 2022 року, за е-рецептом будуть відпускатись також наркотичні (психотропні) ЛЗ, які зараз призначаються на спеціальних рецептурних бланках форми 3.
Від жовтня 2022 року, згідно третього етапу переходу на е-рецепти, всі рецептурні препарати відпускатимуть виключно за е-рецептом.
Перестань брехати, що не продавалось. Все продавалось в усіх аптеках.
Хто в здоровому глузді почне пити лікі від тиску чи пити краплі від глаукоми?
"Фуфломіцини" чомусь не обмежуєте, реклама іде повним ходом.
В тебе взагалі той "Каптопрес" є, щоб зараз інструкцію прочитати і стулити пельку кінець-кінцем, чи ти той "Каптопрес" вигадав?
Ну справді: ніхто не сідає в літак і не натискає кнопки. Бо страшно! А себе лікують! Людина складніша за літак!
https://www.dls.gov.ua/dicls_news/увага-затверджено-новий-перелік-лікі/
https://www.dls.gov.ua/dicls_news/увага-затверджено-новий-перелік-лікі/
Зеотморозки без освіти та емпатії до свого народу
старий як світ прийом...просто згадайте як за 30 років ВАС вчергове на*обували!
От і цього разу - з 01 квітня починає діяти електронний рецепт на фармпрепарати.
І тут ... Достатньо прочитати в мережі, з якою "радістю" хворі, особливо хронічними болячками, люди сприйняли чергову цифровізацію. Таких прокльонів начитався з ранку "рідним" уряду та парламенту...
Дружина після роботи пройшлась по центру і розповідає про черги аж на вулицю біля аптек. Люди намагаються закупити хоч на якийсь час. Біля нашого будинку в радіусі десь 200 метрів 7 аптек і у всіх черги.
Комуняки свого часу казали: "Жєлєзной рукой загоним масси в мір счастья!" - так тепер ЗЕлуплено-антиукраїнська влада робить те саме, тільки більш винахідливо.
Ой права була Юля Тимошенко, коли казала, що щодо України діє якась цілеспрямована програма зменшення кількості населення.
Застав дурного Богу молитись, він і лоб розіб'є.
Вибери президентом дибілам - хуженєбудет.