По электронному рецепту будут продаваться те лекарства, которые и раньше относились к категории рецептурных, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, какие лекарства в аптеке можно будет получить по рецепту с 1 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу подчеркнуть: по электронному рецепту будут продаваться те лекарства, которые и раньше относились к категории рецептурных. Вы могли видеть это в их инструкции по применению, где в графе "категория отпуска" указывалось "по рецепту". По факту, единственное изменение заключается в том, что ранее отпуск этого лекарства происходил по бумажному рецепту, а теперь будет использоваться и электронный, что значительно удобнее для всех – и врача, и пациента, и фармацевта. На время переходного периода, который будет точно действовать по меньшей мере до конца военного положения, возможно использование обоих вариантов рецепта. Пациент может сам выбрать, по какому рецепту ему удобнее приобрести лекарства в аптеке – электронному или бумажному", – написал Ляшко в фейсбуке.

Министр напомнил, что на антибиотики электронный рецепт заработал еще в апреле 2022 года.

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