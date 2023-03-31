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По электронному рецепту будут продаваться те лекарства, которые и раньше относились к категории рецептурных, - Ляшко

ліки

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, какие лекарства в аптеке можно будет получить по рецепту с 1 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу подчеркнуть: по электронному рецепту будут продаваться те лекарства, которые и раньше относились к категории рецептурных. Вы могли видеть это в их инструкции по применению, где в графе "категория отпуска" указывалось "по рецепту". По факту, единственное изменение заключается в том, что ранее отпуск этого лекарства происходил по бумажному рецепту, а теперь будет использоваться и электронный, что значительно удобнее для всех – и врача, и пациента, и фармацевта. На время переходного периода, который будет точно действовать по меньшей мере до конца военного положения, возможно использование обоих вариантов рецепта. Пациент может сам выбрать, по какому рецепту ему удобнее приобрести лекарства в аптеке – электронному или бумажному", – написал Ляшко в фейсбуке.

Министр напомнил, что на антибиотики электронный рецепт заработал еще в апреле 2022 года.

Читайте также: В МОЗ развенчали самые распространенные мифы об электронном рецепте

Автор: 

лекарства (1222) Минздрав (4898) рецепт (40) Ляшко Виктор (1363)


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Топ комментарии
+22
З кожним разом покращення, які насправді є погіршеннями.
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31.03.2023 18:38
+22
ляшко, іди нахй.
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31.03.2023 18:39
+18
Не зрозуміло, в чому "зручність" ? Лікар все одно ДИСТАНЦІЙНО НЕ оформить електронний рецепт. Треба все одно до нього попередньо записуватися, відвідувати. І яка різниця - напише він рецепт на папері, чи надрукує на клавіатурі ? Чергова ІМІТАЦІЯ діяльності і начебто рехформ !
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31.03.2023 18:53
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з.явиться чорний ринок ліків..
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31.03.2023 19:25 Ответить
Так він і зараз є, це ринок незареєстрованих ліків.
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31.03.2023 19:36 Ответить
Більш за те: противоракову частину чорного ринку ліків контролює Богатирьова.
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31.03.2023 22:05 Ответить
Ага. Так и вижу как бабушки ходят с айфонами в аптеку и предьявляют електронную декларацию в трех екземплярах. Придурки бл****. Раньше нарики ходили по кустам закладки искали теперь будут пенсионеры таблетки искать
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31.03.2023 19:26 Ответить
Кому не подобається, може користуватись паперовим, ніхто ж не заважає.
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31.03.2023 19:37 Ответить
Вже років сім ходять з телефонами в аптеку в отримують ліки. Потрібно пояснити, щоб було зрозуміло
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31.03.2023 20:27 Ответить
Москалям це дивно, у них бабусі за сраліна і проти телефонного випромінювання.
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31.03.2023 20:42 Ответить
Не стільки напружує рецепт,скільки трата часу на " записатися і відвідати лікаря". Давно знаю.що треба випити, коли болить голова або безсоння. Але тема безрецептурних ліків не розкрита. Можна увесь список десь прочитати?
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31.03.2023 19:28 Ответить
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/72/f485172n17.doc
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31.03.2023 19:49 Ответить
Або ось:

https://www.dls.gov.ua/dicls_news/увага-затверджено-новий-перелік-лікі/
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31.03.2023 21:42 Ответить
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31.03.2023 19:30 Ответить
Кому ты *******?Мы тут все безграмотные,ждали пока придет Ляшко и все объяснит....Зуб разболится,надо будет на ближайшее свободное время у врача записаться,5-7 дней потерпеть,и вот он,пакетик нимесила,спасибо *****....
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31.03.2023 19:36 Ответить
А потом когда придешь в назначенное время - будет тревога и семейный не принимает... И снова записывайся на прием)
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31.03.2023 19:38 Ответить
У тебя болит от тупости непонимания, что условия отпуска рецептурного препарата "нимесил" никак не изменились)))
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31.03.2023 19:41 Ответить
Йди козі в трєщину, я за необхідними ліками тільки з рецептом хожу.
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31.03.2023 21:23 Ответить
Запам'ятай ти й інші негідники якщо будете йти проти людей зі своїми рецептурними реформами, то запаряться їздити швидкі додому до хворих особливо хронічним які вимагають постійного вживання препаратів наприклад інфартники, діабетики і так далі , ви ідіоти вже заборонили антибіотики ,мене наприклад потрібний антибіотик який раніше можна було купити без рецепта ,його не продають без рецепта згідно з вашими правилами, людина повинна записатися до сімейного, потім той направить до фахівця який скаже треба аналізи пройде тиждень дваабо місяць+бабло для не мале , може буде взагалі пізно, але розумію тобі насрати, ти в ажурі і все тобi на блюдечку
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31.03.2023 19:43 Ответить
Електронний рецепт якраз і можна буде отримати від будь-якого лікаря і без деклараціі.
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31.03.2023 19:51 Ответить
Згоден спасибі Berrimor Cute Так у мене є два ноутбуки , хороший комп настільник купа програмного забезпечення з інетом дружу з кінця 90 , я не тупий ,але у віці вже ,я шию людям деякі девайси c EMMC і NAND FLASH, ремонтую складну техніку, але труднощі з їх сайтами, той закрили інший відкрили, там типу не можна записатися і так далі, ну це бісить, пам'ятаю групу оформляв після інфаркту це піпець, нарешті дали довічно
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31.03.2023 20:35 Ответить
Список почитай внимательно,потом поговорим насчет тупости
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31.03.2023 19:56 Ответить
Вы возможно уважаемый врач тогда так допустим мне иногда нужны антибиотики ,например левомитицин или старый добрый гентомицин который меня спас от двусторонней пневмонии и так далее, вы уже поняли у нас семья в которой три врача терапевт ,педиатр и хирург который в Киеве делает операции даже на сердце, я конечно достану антибиотик на следующий день но другим будет сложнее
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31.03.2023 20:21 Ответить
Я как раз об этом и написал,просто выбрал форму сарказма
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31.03.2023 20:24 Ответить
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31.03.2023 20:42 Ответить
Список безрецептурных препаратов не изменился с апреля 2019 года, вот уже четыре года ровно. Что могли без рецепта в прошлом году достать, то и сможете в этом.
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31.03.2023 20:46 Ответить
Ви і подібні Вам зі своїм абсолютно бездумним вибачте, ідіотським поїданням " лєвоміцетінов" привели до знищення, пригнічення мікробів ( пневмо-, стрепто-, стафіло- це мікроби, на них діють а/біотики) та домінування вірусів, безконтрольності вірусів, коли противірусні препарати зараз просто не існують, коли людство пожирається вірусами, коли помирають від тьху! пневмонії ( коли хто тридцять років тому помирав від пневмонії,- просто вони не були вірусними), коли легені перетворюються в два великі криваві плювки. Це ваша вина! Це Ваш ідіотизм!
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02.04.2023 00:46 Ответить
Навчися спілкуватися з людьми на форумі якщо ти не бидло , а для початку вибачся якщо не дозволяє зарозумілість тоді
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04.04.2023 23:22 Ответить
Теперь ждем электронные лекарства. Все для народа!
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31.03.2023 19:47 Ответить
О, попрокидалися... Ця норма діє вже майже рік, хіба що з паперовим рецептом.
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31.03.2023 20:02 Ответить
Може не треба брехати? Бог все бачить і Вам буде теж саме, на чим насміхаєтеся. Недобитки Сашка "Стоматолога" завели нову "тему", тепер через нариків будете ліками торгувати?
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31.03.2023 20:39 Ответить
Ну, і не бреши.

Наказом МОЗ від 16.09.2021 № 1971 внесено зміни до наказу МОЗ від 19.07.2005 № 360, які стосуються переходу на застосування виключно електронної форми рецепту на лікарські засоби (ЛЗ). Так, з 1 квітня 2022 року буде впроваджено перший етап переходу на відпуск рецептурних ЛЗ за електронним рецептом (е-рецепт), який передбачає виключно електронне призначення антибіотиків.

На другому етапі, з липня 2022 року, за е-рецептом будуть відпускатись також наркотичні (психотропні) ЛЗ, які зараз призначаються на спеціальних рецептурних бланках форми 3.

Від жовтня 2022 року, згідно третього етапу переходу на е-рецепти, всі рецептурні препарати відпускатимуть виключно за е-рецептом.
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31.03.2023 21:17 Ответить
А чому "фуфломіцини" продають без рецепта. Чи ми кругом всі "діти" і нам подобається їсти хімію? Довбані патерналісти - ідіть найух
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31.03.2023 21:41 Ответить
А я тут до чого? Я лише виклала минулорічний наказ.
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31.03.2023 21:56 Ответить
До речі я проти вільного продажу всіляких вітамінок, а не, наприклад, антибіотиків.
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31.03.2023 22:02 Ответить
Нахіба це, млять, взагалі робити?!? Щось, **** не працювало! У мене на двое хворих і в них йо@тий сім. лікар, з яким можна спілкуватись тільки через прийом, ніяких дзвінків, вайберів. Два тижні черга мінімум. Як вижити двом гіпертонікам і глаукомнику не осліпнути зовсім? Це знищення найслабших, внутрішній геноцид! За таке треба розстрілювати!
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31.03.2023 20:14 Ответить
Піди ромашки попий, тебе корчить на порожньому місці. Нічого не змінилось, тільки додатково до існуючих паперових з'явилась можливість отримати електронний рецепт.
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31.03.2023 20:48 Ответить
Як не змінилось!?! Ти де живеш? Я "Каптопрес" купляв без ніякого рецепту! Латанокс, Офтимол! Тепер требай йти кланятись? Я, замість працювати, повиннен буду витрачати купу часу, щоб не померли мої близькі люди. Щоб вам падлюки, пусто було!
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31.03.2023 21:08 Ответить
Тепер треба йти до того самого аптекару і купляти в нього знов. Перелік безрецептурних препаратів не змінювався.
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31.03.2023 21:25 Ответить
Безсенсово розмовляти. Потрапиш у подібні сімейні обставини, тоді і поговоримо.
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31.03.2023 21:30 Ответить
Це не сімейні обставини, це у декого галюни потужні на тему того, що немов би змінився перелік безрецептурних ліків і немов би звідти щось виключили.
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31.03.2023 21:44 Ответить
Факт, що ліки я купляв вільно, а тепер за мене вирішуює "Великий Брат".
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31.03.2023 21:53 Ответить
Ну це твоє власне бажання змінилося, а в реальністі продовжує діяти перелік безрецептурних ліків від квітня 2019.
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31.03.2023 21:57 Ответить
Інструкцію від свого "Каптопресу" відкрий хоча б, "сімейні обставини", мля... Чорним по білому: категорія відпуску: за рецептом.
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31.03.2023 21:48 Ответить
І що? Він продавався. Мій брат пив по реімбусрації "Еналаприл", поки не отримав другий інсульт. Вимушені були перейти на Каптопрес. І офтальмолг мамі писав не рецепт, а простий папірець з назвою очних крапель.
Перестань брехати, що не продавалось. Все продавалось в усіх аптеках.
Хто в здоровому глузді почне пити лікі від тиску чи пити краплі від глаукоми?
"Фуфломіцини" чомусь не обмежуєте, реклама іде повним ходом.
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31.03.2023 22:03 Ответить
Ти в очі довбишься, чи що? Форма відпуску твого "Каптопресу": за рецептом.

В тебе взагалі той "Каптопрес" є, щоб зараз інструкцію прочитати і стулити пельку кінець-кінцем, чи ти той "Каптопрес" вигадав?
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31.03.2023 22:10 Ответить
БОТ що ти мелиш ? Тобі кажуть що продавалось без рецепту, а ти про свій перелік. Я час від часу приймаю омепразол, зайшов і вільно зробив покупку. Тепер він за рецептом. не вводь в оману людей, коли людям купляв еналапріл, то ніякого рецепту не просили, коли в мене було хворе горло, то за німесіл ніякий рецепт не просили. ПРОСПИСЬ ЙДИ , за карбованець воно тут щось строче...
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31.03.2023 22:23 Ответить
Бот твій дід, баран. Перелік визначає що повинно продаватись без рецепту, а що ні. Перелік безрецептурних препаратів не змінювався вже чотири роки і Німесіл ніколи не був безрецептурним, тобто ніколи не знаходився у цьому переліку.
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01.04.2023 16:53 Ответить
Це ти довбешся ... тобі люди пишуть , що практично продавалось все , окрім антибіотиків останнього покоління , і інших ,,критичних "ліків ... бо з-за відсутності нормального , а не декларуємого доступу до медицини , на це закривали очі... а що зараз , покращилась ситуація з медициною , накуя мені топати з моєю подагрою , через терплячи незтерпний біль , щоб купити Нимесулід , котрий я вже приймаю 16 років , за першими рецептами лікарів , хай мене забанять , але ти вже всіх , задовбав , тобі кажуть одне , а ти в очі сциш , ой не добре бажати зла , але хочу щоб ти так натерпівся , як інші бігаючи за рецептом...
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31.03.2023 23:56 Ответить
А що зараз? Відповідаю на чергове твоє тупе питання: а зараз все теж саме, тільки щє додалась можливість замість паперового рецепту у сімейного лікаря отримати також електронний рецепт у будь-якого лікаря.
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01.04.2023 16:51 Ответить
Німесулід можна вживати без проявів побічної дії - 3 дні. Довше - будуть лізти проблеми. Не буде на лобі проступати напис: "то від німесуліду". Будуть ерозії ШКТ, багато чого...
Ну справді: ніхто не сідає в літак і не натискає кнопки. Бо страшно! А себе лікують! Людина складніша за літак!
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01.04.2023 20:24 Ответить
Звісно , і це не тільки Німесулід , а і всі інші НПЗС ... головне зняти гостре запалення з болем . Так склалося , що з багатьох НПЗС , котрі я використовував за рекомендацією лікарів , найкраще мені допомагав Німесулід ,але приймати доводилось від трьох до п'яти діб... потім тривала ремісія , потім знову запалення , і знов лікар, котрий тобі , так чи інакше назначає , або гормональні ,або НПЗС ... тож коли у людей хронічні захворювання , то їх не треба ганяти за рецептами на ліки котрі вони періодично приймають , більше того , людина зі своєю хронічною болячкою , мабуть краще лікаря знає , що потрібно робити ...
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03.04.2023 03:41 Ответить
https://tabletki.ua/uk/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%81/26138/
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31.03.2023 21:33 Ответить
Перелік безрецептурних ліків не змінюється вже чотири роки.

https://www.dls.gov.ua/dicls_news/увага-затверджено-новий-перелік-лікі/
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31.03.2023 21:36 Ответить
https://tabletki.ua/uk/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/11731/ https://tabletki.ua/uk/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0/11731/
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31.03.2023 21:34 Ответить
Перелік безрецептурних ліків не змінюється вже чотири роки.

https://www.dls.gov.ua/dicls_news/увага-затверджено-новий-перелік-лікі/
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31.03.2023 21:38 Ответить
Щоб на тебе срачка напала, а за ніфурасазидом підеш до лікаря. Розкажеш, як було весело
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31.03.2023 21:10 Ответить
Коли на мене срачка нападає, мені навіть в голову не приходить себе травити пігулками, я просто йду собі в толчок і сру.
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31.03.2023 21:27 Ответить
І ще трохи тут
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31.03.2023 21:31 Ответить
Ти поїхавший. Тобі якраз дали можливість отримати ці рецепти, на рецептурні ліки, які тобі треба не тільки у свого сімейного лікаря, а у будь-якого іншого лікаря без декларації із тобою. Правила відпуску не змінювались, тому якщо в тебе є домовленості із аптекарями відпускати тобі взагалі без рецепту, то вони продовжують діяти.
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31.03.2023 21:53 Ответить
Та він довбень
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31.03.2023 23:57 Ответить
Твій дід довбень, що такого тупого онука виховав. В тебе ж навіть клепки не вистачає заглянути в перелік безрецептурних препаратів або в інструкцію від того, що жереш, щоб зрозуміти на що треба рецепти, а на що ні.
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01.04.2023 16:56 Ответить
Логіка зелених потвор зрозуміла, хочуть зменшити тиск на пенсійний фонд. Пішла бабуля ( якщо змогла) у поліклініку за рецептом посиділа в чезі із пацєнтами із респираторними захворюваннями - захворіла, що той бабусі треба, - кладовище. Пішла інша бабуля у поліклініку, почекала, понервувала, підскочив тиск - больнічка- кладовище......
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31.03.2023 20:37 Ответить
Так завжди і було.
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31.03.2023 20:49 Ответить
влада України робить все від них залежне, щоб посилити тяготи війни для свого населення -

Зеотморозки без освіти та емпатії до свого народу
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31.03.2023 21:14 Ответить
Вільна людина завжди в опозиції до будь-якої влади
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31.03.2023 21:24 Ответить
Шановні, ВАС просто відволікають від чогось більшого (про те що ВАМ не слід знати)...
старий як світ прийом...просто згадайте як за 30 років ВАС вчергове на*обували!
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31.03.2023 21:15 Ответить
У влади запор з мп у Лаврі...ось і знайшли "вихід" із ситуації...
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31.03.2023 21:47 Ответить
Проживши 75 років, раз за разом спостерігав, що як тільки держава (чи то Совок, чи то Україна) починає піклуватись про мене, завиваючи про це з усіх рупорів пропаганди, так і чекай біди.

От і цього разу - з 01 квітня починає діяти електронний рецепт на фармпрепарати.

І тут ... Достатньо прочитати в мережі, з якою "радістю" хворі, особливо хронічними болячками, люди сприйняли чергову цифровізацію. Таких прокльонів начитався з ранку "рідним" уряду та парламенту...

Дружина після роботи пройшлась по центру і розповідає про черги аж на вулицю біля аптек. Люди намагаються закупити хоч на якийсь час. Біля нашого будинку в радіусі десь 200 метрів 7 аптек і у всіх черги.

Комуняки свого часу казали: "Жєлєзной рукой загоним масси в мір счастья!" - так тепер ЗЕлуплено-антиукраїнська влада робить те саме, тільки більш винахідливо.

Ой права була Юля Тимошенко, коли казала, що щодо України діє якась цілеспрямована програма зменшення кількості населення.
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31.03.2023 21:24 Ответить
Вільна людина завжди в опозиції до будь-якої влади
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31.03.2023 21:26 Ответить
В чергах поїхавші стоять походу.
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31.03.2023 21:28 Ответить
Поїдеш ти , коли тобі буде зле...
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01.04.2023 00:01 Ответить
Дивись, власною отрутою не отруїсь. З підборіддя капає і трава в тебе під ногами вже вщухає.
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01.04.2023 18:03 Ответить
Ти кончене бидло і провокатор, і як видно , що щ е до3.14 здишся, але хрін з тобою ботику , воно тобі аукниться...
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01.04.2023 20:22 Ответить
А ти просто дурнику. Живи, як живеш, бог тебе вже покарав, від себе мені додати нічого.
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02.04.2023 15:10 Ответить
Спроба ідіотської відмазки коли зрозуміли що зробили дурницю...бракує слів,щоб то зрозуміти...
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31.03.2023 21:46 Ответить
цікаво чел просуває за перелік безрецептурних ліків, хоча сам мабуть навіть не знав що звичайний омепразол до завтрашнього дня вільно продавався в аптеці, так же само як енаалпріл і каптопресс купляли люди похилого віку. Віпрацьовую свій карбованець проплачений
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31.03.2023 22:26 Ответить
Каптопрес відкрий інструкцію, довбень. Навіть не читаєте, що жерете. Форма відпуску: за рецептом.
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01.04.2023 18:04 Ответить
Показуй наказ про "до завтряшняго дня", або балаболіна.
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01.04.2023 18:07 Ответить
Під час війни пристроювати людям таку #уйню можуть лише повні вилупки та зрадники…
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31.03.2023 23:01 Ответить
Что нє делает дурак, всьо он дєлает нє так! (с)
Застав дурного Богу молитись, він і лоб розіб'є.
Вибери президентом дибілам - хуженєбудет.
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01.04.2023 00:14 Ответить
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