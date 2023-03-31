Враг ведет наступление на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои идут под Белогоровкой, Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 31 марта 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сводке на 18:00 отмечается: "В течение суток противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Не имея желаемых результатов на поле боя, враг продолжает цинично терроризировать мирных граждан нашей страны. Сегодня российская федерация нанесла очередной ракетный удар по гражданским объектам города Запорожья и другим населенным пунктам Украины, применив баллистические ракеты. Для авиационных ударов противник также задействовал 6 ударных БпЛА типа "Шахед-136" – все они были уничтожены нашими защитниками.

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Вероятность новых ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;

Основные усилия враг сосредоточил на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки Силы обороны отразили более 30 атак оккупантов. Самые ожесточенные бои идут за Белогоровку, Бахмут, Авдеевку и Марьинку

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В рамках мероприятий боевой подготовки завершились учения подразделений ССО вооруженных сил республики Беларусь. В то же время высшее политическое руководство этой страны продолжает поддерживать российскую агрессию, предоставляет противнику воздушное пространство и территорию. На белорусских полигонах идет подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Однако признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей.

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В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Барановка Черниговской области, Сосновка, Волфино, Кондратовка, Новониколаевка, Поповка, Александровка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелечья, Глубокое, Бочково и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Фиголевка, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты, рядом с линией боевого столкновения, а именно: Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Спорное на Донетчине.

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На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За сутки противник обстрелял населенные пункты Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и Первомайское, успеха не имел. Совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении в течение суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, обстрелил населенные пункты Водяное, Угледар, Великая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции в фортификационном отношении. Обстрелял, в частности, населенные пункты Времивка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, а также Херсон.

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Продолжается тенденция увеличения случаев бегства групп личного состава противника из подразделений и воинских частей. Так, в Старобельском районе временно оккупированной территории Луганской области, оккупанты разыскивают 50 дезертировавших военнослужащих.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, склад горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы".

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