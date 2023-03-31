Китай выступил против размещения ядерного оружия на территории других стран
Во время заседания Совета безопасности ООН Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам и размещения его за пределами страны-владельца.
Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны", — заявил представитель Китая.
Шуан подчеркнул, что в прошлом году пять лидеров ядерных стран заявили, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя начинать.
"Сегодня это заявление является еще более важным. Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами", — добавил он.
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otje napadaty na bez-yaderni mojna? todi idit' *****, yaderni derjavy, treba robyty svou yaderku.
не кривляйся.!
Китай-такой же враг Украине, как и кацапы. Это надо просто принять. Тогда станет понятнее, что происходит
Принаймні роззброїти найнеадекватнішу серед усіх країн теоретично можна, але потрібні спільні зусилля міжнародного товариства, і думати про реалістичні плани на цей рахунок можна буде лише через кілька років, коли впень буде зруйнована мордорська економіка, а існування Мордору стане повністю залежати від Китаю
чи може Китай перестати бути прагматичним, може, диктатори, вони всі рано, чи пізно божеволіють, але поки що Сі веде себе прагматично, а ***** вже збожеволів,
Зайдман вважає, що Сі піде на розрив відносин із Заходом, як це зробив *****, я не впевнений, спочатку китаєць має прийти до висновку про необхідність демонтажу економіки з капіталістичної експортноорієнтованої на мобілізаційну, це великий ризик для країни, заради ***** Сі зараз бити остаточно горшки із Заходом не буде, і на велику війну з США не піде, бо у Тайбея є договір з США про захист острова
Тому що все це виглядає як просто слова.
Чайна охерела от инициатив Пуйла )))
кинуть, как и весь цивилизованный мир.
Остановите путлера, пока он не остановил жизнь на Земле!
То Китай взагалі проти розміщення ЯЗ в інших країнах чи проти розміщення в Білорусі?
Якщо взагалі, то це тільки на руку Роісє. Бо тоді треба прибирати ЯЗ з Німеччини, а це несорозмірний розмін.