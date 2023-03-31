Китай выступил против размещения ядерного оружия на территории других стран

Во время заседания Совета безопасности ООН Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам и размещения его за пределами страны-владельца.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны", — заявил представитель Китая.

Шуан подчеркнул, что в прошлом году пять лидеров ядерных стран заявили, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя начинать.

"Сегодня это заявление является еще более важным. Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами", — добавил он.

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