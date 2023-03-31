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Китай выступил против размещения ядерного оружия на территории других стран

китай,оон,радбез

Во время заседания Совета безопасности ООН Китай выступил против передачи ядерного оружия другим странам и размещения его за пределами страны-владельца.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Мы выступаем за запрет передачи ядерного оружия, чтобы никакие ядерные страны не передавали свое ядерное оружие за границу и не размещали его за пределами своей страны", — заявил представитель Китая.

Шуан подчеркнул, что в прошлом году пять лидеров ядерных стран заявили, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя начинать.

"Сегодня это заявление является еще более важным. Китай призывает все ядерные страны соблюдать свои обязательства, уменьшать риск ядерной войны и избегать любых конфликтов между ядерными державами", — добавил он.

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Автор: 

Китай (2909) ядерное оружие (1325) Совбез ООН (1104)


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Топ комментарии
+16
Цуцванг для путлера, розмістити зброю означає плюнути на хазяїна Сі, не розмістити це показати слабкість перед своїм бидлом
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31.03.2023 19:14
+12
Ну кацапи просто Білорусь захоплять і це вже буде не "інша країна"...
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31.03.2023 19:09
+11
Китай хоче світом керувати , а якесь ***** попід ногами йому плутається з ядерними страшилками
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31.03.2023 19:14
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Ну кацапи просто Білорусь захоплять і це вже буде не "інша країна"...
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31.03.2023 19:09 Ответить
yak zavjy, vse same golovne v kinci: "та уникати будь-яких конфліктів між ядерними державами"

otje napadaty na bez-yaderni mojna? todi idit' *****, yaderni derjavy, treba robyty svou yaderku.
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31.03.2023 19:12 Ответить
Це тіпа така многохАдовочка від ***** та сі?
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31.03.2023 19:13 Ответить
можливо , тільки Сі ходить Очком пуйла ))
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31.03.2023 19:34 Ответить
Нет. Китай реально ссыт от возможной ядерной войны. Ему это ***** не упало.
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31.03.2023 19:35 Ответить
Скорее всего, умирать в ближайшее время они явно не планируют😁
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31.03.2023 19:49 Ответить
Конечно нет. Это у нас только один православный дебил с "мы в рай а они сдохнут".
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31.03.2023 20:05 Ответить
кто православный? ху йло? это неверное утверждение. ху йло является сатанистом, одержимый оккультными обрядами.
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31.03.2023 20:14 Ответить
А у кого єто у вас?
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31.03.2023 20:18 Ответить
а чорт їх розбере, конфлікт з Заходом, який є самим головним їх торгівельним партнером і з якого вони мають все, теж як би їм на голову не впал, але... це комуністична країна, то логіка у них як у москалів.
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02.04.2023 00:08 Ответить
Да вы ******* уже своим комунизмом. Китай был комунистическим при Мао. Все. Сейчас там идейных комунистов и самого комунизма нет вообще.
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02.04.2023 00:41 Ответить
abo u vsih mae buty yaderna zbroya - abo ni v kogo... a to patricii ta plebei yakis'
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31.03.2023 19:13 Ответить
Китай хоче світом керувати , а якесь ***** попід ногами йому плутається з ядерними страшилками
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31.03.2023 19:14 Ответить
путін їх сателіт і робить тільки те, що йому позволять, як би він і правда їх не влаштовував, вже знайшли би як його прибрати. А ці розмови що вони не чогось та не одобрюють це тільки слова, типу ви не розміщайте будьте такими дурнями, а ми розмістимо.
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02.04.2023 00:09 Ответить
Цуцванг для путлера, розмістити зброю означає плюнути на хазяїна Сі, не розмістити це показати слабкість перед своїм бидлом
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31.03.2023 19:14 Ответить
********!
не кривляйся.!
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31.03.2023 19:30 Ответить
нічого подібного, китайці говорять одне, а роблять протилежне, вірити їм це як вірити кацапам тільки себе обманювати.
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02.04.2023 00:11 Ответить
Ці китайці не такі прості: чи то за білорусь кажуть, а може кидають шпильки США ( щоб ті нічого в Європу не підвозили )
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31.03.2023 19:16 Ответить
Ага. Ролевые игры. Все это размещение согласовано с узкоглазыми и когда таракан летал в Пекин и краснопузый в свой улус, были обговорены лишь детали.
Китай-такой же враг Украине, как и кацапы. Это надо просто принять. Тогда станет понятнее, что происходит
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31.03.2023 19:18 Ответить
Нет. Китай на самом деле имеет четкую позицию по ЯО. Низзя и точка.
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31.03.2023 19:36 Ответить
ніззя іншім, а їм типу можна, то ми таке з москалями проходили, як нам зброю щоб захищатися так це ескалація. а як вони нас нищать і в засобах не перебирають так ето другоє.
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02.04.2023 00:12 Ответить
Когда выступаешь против, то свой базар подтверждаешь поступками. А когда не подтверждаешь, то ты не выступаешь против, а лицемерно поддакиваешь, прикидываясь хорошим мальчиком. Вот когда Китай будет стопроцентно голосовать в СовБезе против Оркостана, то тогда мы вам поверим. Я уже молчу про санкции. А пока все это собачье дерьмо. Не буду удивлен, если прямо в сегодняшний день опубликуют слив разговоров Винни с ******, где Винни прямо отдает распоряжение разместить ядерное оружие в другой стране. И конечно Винни не будет в этом признаваться, зачем ему это, получит же санкции. Ответь сначала за свой базар, показав реальные действия, направленные против кацапов. Реальные, последовательные, наносящие тяжелый ущерб кацапам. До этого момента вы по-сути являйтесь врагами демократического альянса.
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31.03.2023 19:19 Ответить
ну так підгодувалися, врахували помилки совка і вперід, вони ніколи і не були друзями демократичному альясну, я не знаю на що розраховував альянс, знову наслухалися ліваків, мовляв треба дати шанс, треба інвестиції, вони побачать краще життя бла-бла-бал, вся фігня.
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02.04.2023 00:14 Ответить
Бо суки знають, що Тайвань стане ядерною державою, якщо ***** поруше умови
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31.03.2023 19:26 Ответить
Про ядерное оружие и Китай: наличие ядерного оружия у США и сдерживает имперские амбиции Китая, вот Китай и начал, использую свою шестерку - *****, разигрывать карту: мол это очень опасно, давайте откажемся от ядерного оружия, или хотябы от размешения его на территории своих военных союзников. На самом деле ни нам ни нашим союзникам от размещения ядерного оружия на территории Белоруси ни жарко ни холодно.
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31.03.2023 19:28 Ответить
Комуністичний авторитарний Китай, попри те що це недружня країна для Заходу і ворожа для нас, тому що зараз надає економічну, дипломатичну, а можливо і таємну воєнну, допомогу Московщині, все ж достатньо прагматичний, щоб не втрачати західні ринки, від чого постраждала б сильно і його економіка, і до того ж їм потрібний контроль над неадекватною поведінкою сусіда (і його ядерною зброєю), який невдовзі має перетворитися на покірного китайського васала. Я не думаю, що до ідеї з розміщенням зброї масового знищення у Білорусі причетний Китай, це комбінація двох божевільних - ***** і картопляного царька
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31.03.2023 20:02 Ответить
а я знаю, були би прагматичні не було би у них вже комунізму а? все ж мали для того щоб змінити на краще, а неадекватну поведінку сусіда як би хотіли дуже скоро би припинили, та поведінка тому і неадекватна бо підтримку китайців чує. Без китайської підтримки не були би кацапи так неадекватні.
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02.04.2023 00:17 Ответить
Краще б ви і дали виробляли термоси і кеди. Нагуй вам та політика, не ваше воно.
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31.03.2023 19:34 Ответить
да з термосами і кедами теж не складається, термоси смердять, кеди розвалюються через місяць, мабуть це фейк, що китайці самі працелюбні, ну не можуть працелюбні такий непотріб в такій кількості виробляти, вже скоро уся Планета цим сміттям вкриється, але не зважайте екологічн катастрофа через те що корови пердять і дизеля їздять.
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02.04.2023 00:19 Ответить
якщо ядерна зброя буде у всіх, то досить швидко зникне життя на планеті, бажано, щоб її взагалі не було, але як це зробити?
Принаймні роззброїти найнеадекватнішу серед усіх країн теоретично можна, але потрібні спільні зусилля міжнародного товариства, і думати про реалістичні плани на цей рахунок можна буде лише через кілька років, коли впень буде зруйнована мордорська економіка, а існування Мордору стане повністю залежати від Китаю
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31.03.2023 19:39 Ответить
о да, а Китай значить адекватний, якщо рашку підтримує і фактично світову війну підгодовує, за їм "миролюбною" риторикою хиба не ховається імперіалізм не гірший ніж русскій?
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02.04.2023 00:21 Ответить
Китай це до недавнього часу - компартійна колективна диктатура, з недавнього - диктатура Сі,
чи може Китай перестати бути прагматичним, може, диктатори, вони всі рано, чи пізно божеволіють, але поки що Сі веде себе прагматично, а ***** вже збожеволів,
Зайдман вважає, що Сі піде на розрив відносин із Заходом, як це зробив *****, я не впевнений, спочатку китаєць має прийти до висновку про необхідність демонтажу економіки з капіталістичної експортноорієнтованої на мобілізаційну, це великий ризик для країни, заради ***** Сі зараз бити остаточно горшки із Заходом не буде, і на велику війну з США не піде, бо у Тайбея є договір з США про захист острова
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02.04.2023 02:12 Ответить
Нефритовый кинжал в спину.
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31.03.2023 19:39 Ответить
хиба нам, якщо будемо до цього звірятка спиною повертатися.
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02.04.2023 00:23 Ответить
может конечно кутай писдит на публику а сами все согласовали во время визита си к ху а может и забздел что можно и в Тайване тоже самое получить
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31.03.2023 19:40 Ответить
Якби Китай підтримав розміщення ядерної зброї на території інших країн, то наступною країною був би Тайвань
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31.03.2023 19:44 Ответить
Ротсосія оголосить Білорусь новим федеральним округом, бульбофюрер перейде з президента в губернатори. А так як це буде одна країна Рашка законно розмістить ЯЗ.
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31.03.2023 19:55 Ответить
конечно же жопомордые имеют ввиду не Рашку, а США. Это просто очередные китайские уловки. Рашу они не имеют ввиду потому что у нее союзное государство с Беларусью, а значит она туда может двигать ракеты. А вот Америке нельзя, и жопомордые очень переживают чтобы американские ядерные ракеты не появились в Японии, Южной Корее и на Тайване
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31.03.2023 20:00 Ответить
жопой чуют что США на Тайване поставит, если кацапня создаст прецидент
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31.03.2023 20:32 Ответить
А як саме виступив?

Тому що все це виглядає як просто слова.
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31.03.2023 20:58 Ответить
ну понятно что благодаря пуйлу заутра Штаты разместят ЯО на Тайване ))
Чайна охерела от инициатив Пуйла )))
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31.03.2023 21:02 Ответить
Китайские лицемеры ещё не поняли с кем они имеют дело, кремлёвский параноик и их хочет

кинуть, как и весь цивилизованный мир.

Остановите путлера, пока он не остановил жизнь на Земле!
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31.03.2023 21:17 Ответить
Як завжди, ні про що.

То Китай взагалі проти розміщення ЯЗ в інших країнах чи проти розміщення в Білорусі?

Якщо взагалі, то це тільки на руку Роісє. Бо тоді треба прибирати ЯЗ з Німеччини, а це несорозмірний розмін.
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31.03.2023 23:09 Ответить
та то саме що пєсков казав про те, що надання Україні озброєння це ескалація, тепер фактично то саме але іншими словами говорять китайці.
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02.04.2023 00:27 Ответить
 
 