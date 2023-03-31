Небензя заявил, что Россия не нарушает международные обязательства, размещая в Беларуси ядерное оружие

Представитель России в ООН Василий Небензя во время своего выступления не стал отрицать, что Россия передает оружие Беларуси, но "без нарушений наших международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Президент Путин четко объяснил, что мы не передаем ядерное оружие. Мы говорим, о том, что мы передаем Беларуси комплексы Искандер, это тактические комплексы, а также оборудование самолетов, обучение военных Беларуси, а также тактические ядерные объекты на территории Беларуси, которые будут под контролем России", - заявил Небензя.

Он также снова обвинил США в нарушении "архитектуры глобальной безопасности".

"В соответствии с оценкой ситуации в Европе, там уже может быть примерно 150 ядерных бомб Америки. И наращивание этого потенциала только увеличивается. Есть уже отчеты, что такое оружие уже размещено в Нидерландах, Бельгии, Турции. Недавно Америка сделала шаги по нарушению определенных договоров, которые являются стратегически критическими. В 2019 году именно США прекратили свое участие в договоре о нераспространении. США постоянно нарушают положения договора об уменьшении и ограничении наступательных стратегических вооружений. Поэтому Россия решила приостановить свое участие в договоре в феврале этого года", — отметил представитель России в ООН.

Небензя выразил желание "дать определенные объяснения о том, кто является настоящей угрозой миру и стабильности": "За последние годы архитектура глобальной безопасности испытала значительную эрозию. Опять же по инициативе США и их союзников, которые заявляют, что несут ответственность за процесс разоружения. Эти шаги были продиктованы лишь надеждами США на установление своего собственного геополитического доминирования и контроля над многополярным миром".

Напомним, 31 марта проходит заседание Совбеза ООН, созванное из-за планов России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Также читайте: Лукашенко о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси: "Хочу обеспечить мир народу"