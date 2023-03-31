РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6550 посетителей онлайн
Новости
5 938 27

Небензя заявил, что Россия не нарушает международные обязательства, размещая в Беларуси ядерное оружие

небензя

Представитель России в ООН Василий Небензя во время своего выступления не стал отрицать, что Россия передает оружие Беларуси, но "без нарушений наших международных обязательств по нераспространению ядерного оружия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Президент Путин четко объяснил, что мы не передаем ядерное оружие. Мы говорим, о том, что мы передаем Беларуси комплексы Искандер, это тактические комплексы, а также оборудование самолетов, обучение военных Беларуси, а также тактические ядерные объекты на территории Беларуси, которые будут под контролем России", - заявил Небензя.

Он также снова обвинил США в нарушении "архитектуры глобальной безопасности".

"В соответствии с оценкой ситуации в Европе, там уже может быть примерно 150 ядерных бомб Америки. И наращивание этого потенциала только увеличивается. Есть уже отчеты, что такое оружие уже размещено в Нидерландах, Бельгии, Турции. Недавно Америка сделала шаги по нарушению определенных договоров, которые являются стратегически критическими. В 2019 году именно США прекратили свое участие в договоре о нераспространении. США постоянно нарушают положения договора об уменьшении и ограничении наступательных стратегических вооружений. Поэтому Россия решила приостановить свое участие в договоре в феврале этого года", — отметил представитель России в ООН.

Небензя выразил желание "дать определенные объяснения о том, кто является настоящей угрозой миру и стабильности": "За последние годы архитектура глобальной безопасности испытала значительную эрозию. Опять же по инициативе США и их союзников, которые заявляют, что несут ответственность за процесс разоружения. Эти шаги были продиктованы лишь надеждами США на установление своего собственного геополитического доминирования и контроля над многополярным миром".

Напомним, 31 марта проходит заседание Совбеза ООН, созванное из-за планов России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Также читайте: Лукашенко о размещении ядерного оружия РФ в Беларуси: "Хочу обеспечить мир народу"

Автор: 

Беларусь (7886) россия (95326) Совбез ООН (1104) ядерная безопасность (490) Небензя (46)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
ІЗ серії:
- "мі не анексировали крім єто біл референдум"
- "нашіх войск на донбасе нет єто все шахтері"
- "Буча ето постановка укров і англосаксов"
і т.д до безкінечності
показать весь комментарий
31.03.2023 19:15
+10
Ну так США також можуть не передавати, а просто розмістити в Україні ядерну зброю))
показать весь комментарий
31.03.2023 19:16
+9
Апять злобниє амєріканци насралі путлєру в порткі...
показать весь комментарий
31.03.2023 19:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ІЗ серії:
- "мі не анексировали крім єто біл референдум"
- "нашіх войск на донбасе нет єто все шахтері"
- "Буча ето постановка укров і англосаксов"
і т.д до безкінечності
показать весь комментарий
31.03.2023 19:15 Ответить
prosto vony nedotorkanni i yak naslidok - bezkarni... kuly tiraniya bezmejna vyhid u jertvy til'ky odyn - smert'
показать весь комментарий
31.03.2023 19:17 Ответить
nu tak vony ne vidpovidaut' za sviy bazar
показать весь комментарий
31.03.2023 19:15 Ответить
za svoi dii vony tej ne vidpovidaut'
показать весь комментарий
31.03.2023 19:19 Ответить
Ну так США також можуть не передавати, а просто розмістити в Україні ядерну зброю))
показать весь комментарий
31.03.2023 19:16 Ответить
Для цего ,щоб размістити ЯЗ, потрібно бути членом НАТО.
показать весь комментарий
31.03.2023 19:32 Ответить
Не обов'язково. США є одним із гарантів територіальної цілісності України згідно Будапештського меморандуму.
показать весь комментарий
31.03.2023 20:25 Ответить
Апять злобниє амєріканци насралі путлєру в порткі...
показать весь комментарий
31.03.2023 19:16 Ответить
Kopniak w głowę - i Nebenzia więcej srać nie będzie .
показать весь комментарий
31.03.2023 19:22 Ответить
ну так на то она и параша , ..........
показать весь комментарий
31.03.2023 19:24 Ответить
Ядерний хайп - це не надовго...
показать весь комментарий
31.03.2023 19:25 Ответить
я не понял, зачем вообще на это отреагировали? только показали пуйлу, что боятся, оно и радуется. а так вообще нет разницы, где это оружие будет: в беларуси или в курской или белгородской областях
показать весь комментарий
31.03.2023 20:05 Ответить
Параша тупо быкует. В лучших традициях Питерской подворотни.

А «интеллигентный Запад» вынужден оправдываться.

Пора уже прекратить этот цирк в ООН-
Аншлага не будет.

Все кацапские песенки уже спеты по многу раз.

Артисты уже одними помидорами не отделаются. Будут бить…
показать весь комментарий
31.03.2023 19:29 Ответить
ot sho mene bisyt', tak ce yaderni derjavy
показать весь комментарий
31.03.2023 19:30 Ответить
Хотят увидеть натовские танки на улицах Минска?
показать весь комментарий
31.03.2023 19:30 Ответить
показать весь комментарий
31.03.2023 19:32 Ответить
Звичайний спектакль з ядерною зброєю, поки ху#ло буде при владі, він тільки і буде носитися цією зброєю як дурінь зі ступою. Треба раз і назавжди усвідомити це, змиритися з тим, що ядерний 3.14здьож та спектаклі зі збоєю це надовго і просто не звертати увагу на чергові акти цього спектаклю і переконувати у цьому партнерів. А якщо хтось бачить у цьому небезпеку, так його треба переконувати, що вона не в ракетах, де б вони не були - у Білорусі чи в Сибіру, а в божевільному ракетчику і щоб її усунути, треба ліквідувати цього ракетчика
показать весь комментарий
31.03.2023 19:43 Ответить
По суті сказав, що рашисти окупували білорусь!
показать весь комментарий
31.03.2023 19:48 Ответить
А ми в себе чого не розміщуємо, здається і нам пора!
показать весь комментарий
31.03.2023 20:12 Ответить
небензя - повтори вчинок свого попередника чуркіна - просто ЗДОХНИ!😤
показать весь комментарий
31.03.2023 20:34 Ответить
Було б дивно,якби ця нібєнздя сказала - нам на всіх насрати,порушували і будем порушувати.
показать весь комментарий
31.03.2023 20:41 Ответить
Здається, я зрозумів. чому час від часу наш найулюбленіший у світі Боневтік Відважний (сарказм, коли що) несе по телевізору всяку дічь. Він всього-на-всього надихається для того такими звуками з боліт.
показать весь комментарий
31.03.2023 20:41 Ответить
Лучше недобензя, чем перебензя
показать весь комментарий
31.03.2023 22:35 Ответить
22 октября 1992 г. в Вашингтоне было подписано Соглашение между Республикой Беларусь и США относительно ликвидации последствий аварийных ситуаций и предотвращения распространения оружия массового уничтожения. В целях его реализации был создан межведомственный координационный совет, который отвечал за решение вопросов, связанных с предоставлением США помощи Республике Беларусь в связи с выводом с ее территории ядерного оружия.

Тобто, Роіся тут взагалі мимо каси. Бо Роіся сама тоді окорочка Буша клянчила.

А, якщо Булорусь хоче повернути ядерний статус, то хай спочатку поверне США всі витрачені на неї кошти з відсотками.
показать весь комментарий
31.03.2023 22:51 Ответить
 
 