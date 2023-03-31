Согласно украинскому законодательству не существует никакого "УПЦ МП", а существует Русская православная церковь, - Лапин
Согласно действующему украинскому законодательству УПЦ МП должна называться русской церковью, поскольку имеет канонические связи с Москвой, то есть с Россией. Между тем РПЦ использует неопределенность с названием, чтобы представить за рубежом выселение российских священнослужителей из Лавры как внутренний конфликт.
Об этом заявил экс-нардеп, комбат Игорь Лапин, передает Цензор.НЕТ
"Я был одним из авторов ставшего законом законопроекта №5309 о том, что никакого "УПЦ МП" не существует, а существует Русская православная церковь – РПЦ. И должна она называться "русской", потому что ее канонические связи с центром в Москве. А Россия, это отдельная страна. А в такой ситуации эта церковь должна в своем названии содержать слово "русская". Этот закон простенький, без хитростей: русская церковь называется русской", - подчеркнул Лапин.
Он напомнил, что этот закон обжаловали 48 нардепов запрещенной ОПЗЖ в Конституционном Суде.
"Конституционный Суд в декабре 2022 признал, что данный закон не нарушает Конституцию", - констатировал Лапин.
"А сегодня я включаю "новости" и что я слышу: Украинская православная церковь не хочет уходить из Лавры и освобождать место для Православной церкви Украины, той которая Томос получила". И так рассказывают нам. Это идет не только в Украине. Это европейские страны. И какой-нибудь сэр Джонсон слушает новости, в которых одна украинская церковь выгоняет другую украинскую церковь. "Братоубийственная война. Чего мы туда вмешиваемся?" - где-то примерно так приподносится все в Украине, что касается России. Мне очень досадно, что нет требования к исполнению закона и что не приводится закон в действие", – констатировал он.
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КИН-ДЗА-ДЗА,ШАУРМА.
'Як батько наш заграе-ворог враз ридае....."
Окремого розгляду вимагає процедура скликання Собору УПЦ та його статус. Синод УПЦ скликав на 27.05.2022 не Собор, а непередбачену Статутом про управління УПЦ «церковну нараду», делегати якої упродовж одного дня стали делегатами Собору (що ставить під сумнів його легітимність). Відтак нині чинна для УПЦ редакція її Статуту про управління була прийнята на Соборі у Феофанії 27.05.2022 із порушенням норм чинної на той час редакції Статуту.
За цим Статутом делегатами на Собор мають бути всі єпископи УПЦ, а також представники священства і мирян (Розділ ІІ Статуту про управління УПЦ), які традиційно обираються за попередньо визначеною процедурою і квотами на єпархіальних зборах. Зібрання УПЦ зі статусом дорадчої конференції («церковної наради») мало іншу процедуру обрання та відповідальності за представництво. Відтак рішення Синоду та Архієрейського Собору про те, щоб вважати делегатів на «церковну нараду» делегатами на Собор, є сумнівним щодо його легітимності. Тому рішення про скликання Собору в такому складі є нелегітимними з точки зору положень чинної на той час редакції Статуту про управління УПЦ та усталеної традиції, яка склалася щодо обрання делегатів на Собор.
Це також може означати, що для РПЦ донині УПЦ де-факто вважається такою, що має попередню редакцію Статуту, де усі згадування про зв'язок з РПЦ не вилучено з тексту. Також, коли збирається Собор, який мав би наприкінці затвердити самостійність УПЦ та розірвати зв'язки з РПЦ, такі рішення мають бути попередньо проголосовані на єпархіальних зборах, коли обираються делегати на Собор від священства і мирян. Це дозволяє мати уявлення про позицію священників кожної єпархії: чи підтримують вони насправді принципові зміни у статусі УПЦ, які б запроваджувалися Собором.
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/visnovok-religiyeznavchoyi-ekspertizi-statutu-pro-/
- п. 8. «Митрополит Київський і всієї України, як Предстоятель УПЦ, є постійним членом Священного Синоду Російської Православної Церкви».
@VolodymyrAriev
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https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1641347108602093572 30 мар.
От чому після всього Паша-Мерседес досі не Паша-Автозак?
Яких сталевих органів не вистачає, щоб після повномасштабного вторгнення нарешті покінчити з кублом колаборантів в центрі столиці? Чи пристроять до себе, як ОПЗЖ та медіа-рашистів?
аыболовецкий кружок так же не имеет
https://www.youtube.com/watch?v=9uDpDArnMP4
Навряд чи історія Світового Православ'я знає більш підлі та цинічні події, ніж захоплення московським патріархом Київської митрополії у 1685 році та всього того, що за цим настало. Ці брудні факти тепер старанно приховуються, а сама лише побіжна згадка про них викликає шалену агресію в очільників влади Російської Федерації, Російської православної Церкви та у простих вірян із "шовіністично-чорносотенських православних братств", котрі, наче гриби після дощу, розплодилися в Росії та Україні. Однак, як сказано в Біблії, немає нічого таємного, що рано чи пізно не стало б явним. Ретельно заховані в архівах протоколи Посольського Приказу були 1917 р. знайдені видатним українським ученим Іваном Огієнком та витягнуті на світ Божий в його працях з історії церкви.
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Розірвати всі стосунки з країною-терористом раз і назавжди.
Поки цю зграю ряжених лже попів не вижинемо зі святого місця, війна не закінчиться, адже відомо за кого вони моляться (за Росію та путіна).
Геть путіністів із Лаври.
Залежність УПЦ від РПЦ випливає також із таких пунктів Статуту РПЦ:
а). «Незалежність та самостійність в управлінні» - статус, передбачений для УПЦ Статутом РПЦ (Глава Х, п. 2). Однак такий статус не є ознакою відокремлення УПЦ від РПЦ чи ознакою абсолютно незалежної церковної структури.
б). Твердження, що «Центр управління УПЦ розташований у місті Києві», не засвідчує якусь «незалежність» УПЦ від свого центру в державі-агресорі, оскільки таке трактування прописане у Статуті РПЦ (Глава Х, п. 4), який загалом чітко визначає УПЦ структурним підрозділом РПЦ, а, отже, передбачає і визначає можливість впливу керівних органів РПЦ на цей «центр управління» (Глава Х, пп. 8, 10, 12 Статуту РПЦ).
в). Рішення керівних органів РПЦ є обов'язковими для УПЦ (Глава Х, п. 10). Лише рішення Синоду РПЦ можуть виконуватися в УПЦ варіативно, із урахуванням специфіки «самостійності її управління» (Глава Х, п. 11).
г). Церковним судом найвищої інстанції для УПЦ є Помісний чи Архієрейський Собори РПЦ (Глава Х, п. 12).
д). Архієреї УПЦ входять до найвищих керівних органів РПЦ (Помісний та Архієрейський Собори), зобов'язані брати участь у їх роботі (Глава Х, п. 9) та в такий спосіб впливають (через індивідуальні голосування) на остаточні рішення цих керівних органів.
6.5 Лист митрополита Онуфрія Голові ДЕСС від 01.06.2022 № 0405.
Не звертаючи увагу на те як самі вони себе називають. Їх державу ми поки не перейменували на московію, але церкву можемо як вважаємо.
Не вживайте священне слово Русь - по відношенню до бурятів, чеченців, мокшанців...