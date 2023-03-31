Согласно украинскому законодательству не существует никакого "УПЦ МП", а существует Русская православная церковь, - Лапин

Согласно действующему украинскому законодательству УПЦ МП должна называться русской церковью, поскольку имеет канонические связи с Москвой, то есть с Россией. Между тем РПЦ использует неопределенность с названием, чтобы представить за рубежом выселение российских священнослужителей из Лавры как внутренний конфликт.

Об этом заявил экс-нардеп, комбат Игорь Лапин, передает Цензор.НЕТ

"Я был одним из авторов ставшего законом законопроекта №5309 о том, что никакого "УПЦ МП" не существует, а существует Русская православная церковь – РПЦ. И должна она называться "русской", потому что ее канонические связи с центром в Москве. А Россия, это отдельная страна. А в такой ситуации эта церковь должна в своем названии содержать слово "русская". Этот закон простенький, без хитростей: русская церковь называется русской", - подчеркнул Лапин.

Он напомнил, что этот закон обжаловали 48 нардепов запрещенной ОПЗЖ в Конституционном Суде.

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"Конституционный Суд в декабре 2022 признал, что данный закон не нарушает Конституцию", - констатировал Лапин.

"А сегодня я включаю "новости" и что я слышу: Украинская православная церковь не хочет уходить из Лавры и освобождать место для Православной церкви Украины, той которая Томос получила". И так рассказывают нам. Это идет не только в Украине. Это европейские страны. И какой-нибудь сэр Джонсон слушает новости, в которых одна украинская церковь выгоняет другую украинскую церковь. "Братоубийственная война. Чего мы туда вмешиваемся?" - где-то примерно так приподносится все в Украине, что касается России. Мне очень досадно, что нет требования к исполнению закона и что не приводится закон в действие", – констатировал он.