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Согласно украинскому законодательству не существует никакого "УПЦ МП", а существует Русская православная церковь, - Лапин

лапін

Согласно действующему украинскому законодательству УПЦ МП должна называться русской церковью, поскольку имеет канонические связи с Москвой, то есть с Россией. Между тем РПЦ использует неопределенность с названием, чтобы представить за рубежом выселение российских священнослужителей из Лавры как внутренний конфликт.

Об этом заявил экс-нардеп, комбат Игорь Лапин, передает Цензор.НЕТ

"Я был одним из авторов ставшего законом законопроекта №5309 о том, что никакого "УПЦ МП" не существует, а существует Русская православная церковь – РПЦ. И должна она называться "русской", потому что ее канонические связи с центром в Москве. А Россия, это отдельная страна. А в такой ситуации эта церковь должна в своем названии содержать слово "русская". Этот закон простенький, без хитростей: русская церковь называется русской", - подчеркнул Лапин.

Он напомнил, что этот закон обжаловали 48 нардепов запрещенной ОПЗЖ в Конституционном Суде.

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"Конституционный Суд в декабре 2022 признал, что данный закон не нарушает Конституцию", - констатировал Лапин.

"А сегодня я включаю "новости" и что я слышу: Украинская православная церковь не хочет уходить из Лавры и освобождать место для Православной церкви Украины, той которая Томос получила". И так рассказывают нам. Это идет не только в Украине. Это европейские страны. И какой-нибудь сэр Джонсон слушает новости, в которых одна украинская церковь выгоняет другую украинскую церковь. "Братоубийственная война. Чего мы туда вмешиваемся?" - где-то примерно так приподносится все в Украине, что касается России. Мне очень досадно, что нет требования к исполнению закона и что не приводится закон в действие", – констатировал он.

РПЦ (743) УПЦ МП (1558) Лапин (39)


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Топ комментарии
+39
Они попов из Лавры выкинуть не могут, а мечтают выкинуть россиян из Крыма...
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31.03.2023 19:39
+33
Так і є - речі треба називати своїми іменами, то б то з Лаври не хоче виїджати російська православна церква.
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31.03.2023 19:38
+29
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31.03.2023 19:53
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УПЦ МПХ
)))
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31.03.2023 19:35 Ответить
УПЦ-РПЦ-ЯЙЦЭ-ПОХ-ЦЭ.
КИН-ДЗА-ДЗА,ШАУРМА.
'Як батько наш заграе-ворог враз ридае....."
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31.03.2023 22:29 Ответить
Упс, ПЦ...
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31.03.2023 19:36 Ответить
Вибачте, а хто друкує такі новини? Бо в Україні тільки марафон і зелені
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31.03.2023 19:37 Ответить
Лапін воює, а зелень марафонить.
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31.03.2023 19:39 Ответить
Лапін вже своє відвоював. Отримав 3 контузії минулого року і його комісували.
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31.03.2023 19:49 Ответить
Ютуб канал Лапіна називається Лапін From Ukrajn. Не впевнена, що англійською правильно написала.
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31.03.2023 19:46 Ответить
Так і є - речі треба називати своїми іменами, то б то з Лаври не хоче виїджати російська православна церква.
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31.03.2023 19:38 Ответить
a krash4e odrazu - moskov'ska pravoslavna cerkva
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31.03.2023 19:49 Ответить
московська сатанистська секта
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31.03.2023 20:35 Ответить
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/visnovok-religiyeznavchoyi-ekspertizi-statutu-pro-/ https://ukurier.gov.ua/uk/articles/visnovok-religiyeznavchoyi-ekspertizi-statutu-pro-/



Окремого розгляду вимагає процедура скликання Собору УПЦ та його статус. Синод УПЦ скликав на 27.05.2022 не Собор, а непередбачену Статутом про управління УПЦ «церковну нараду», делегати якої упродовж одного дня стали делегатами Собору (що ставить під сумнів його легітимність). Відтак нині чинна для УПЦ редакція її Статуту про управління була прийнята на Соборі у Феофанії 27.05.2022 із порушенням норм чинної на той час редакції Статуту.

За цим Статутом делегатами на Собор мають бути всі єпископи УПЦ, а також представники священства і мирян (Розділ ІІ Статуту про управління УПЦ), які традиційно обираються за попередньо визначеною процедурою і квотами на єпархіальних зборах. Зібрання УПЦ зі статусом дорадчої конференції («церковної наради») мало іншу процедуру обрання та відповідальності за представництво. Відтак рішення Синоду та Архієрейського Собору про те, щоб вважати делегатів на «церковну нараду» делегатами на Собор, є сумнівним щодо його легітимності. Тому рішення про скликання Собору в такому складі є нелегітимними з точки зору положень чинної на той час редакції Статуту про управління УПЦ та усталеної традиції, яка склалася щодо обрання делегатів на Собор.

Це також може означати, що для РПЦ донині УПЦ де-факто вважається такою, що має попередню редакцію Статуту, де усі згадування про зв'язок з РПЦ не вилучено з тексту. Також, коли збирається Собор, який мав би наприкінці затвердити самостійність УПЦ та розірвати зв'язки з РПЦ, такі рішення мають бути попередньо проголосовані на єпархіальних зборах, коли обираються делегати на Собор від священства і мирян. Це дозволяє мати уявлення про позицію священників кожної єпархії: чи підтримують вони насправді принципові зміни у статусі УПЦ, які б запроваджувалися Собором.
https://ukurier.gov.ua/uk/articles/visnovok-religiyeznavchoyi-ekspertizi-statutu-pro-/
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31.03.2023 21:03 Ответить
Закон про перейменування написав Лапін. Він у нинішню Раду не попав. Зате там повно зелених блазнів типу Лізи Богуцької.
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31.03.2023 19:39 Ответить
Именно так. Которая, как и Верещучка с Кириллом Тимошенко грудью ложились на защиту руснявой церкви.
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31.03.2023 19:44 Ответить
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31.03.2023 19:53 Ответить
"Воно ще дитина, не понімає шо Україні тяжело"
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31.03.2023 19:58 Ответить
Воно не настолько тупое, как хитросделанное. Воно очень хорошо понимает как набивать собственный карман шелестящими бумажками. Даже сейчас во время войны. И не испытывает при этом никаких моральных мучений.
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31.03.2023 22:38 Ответить
- п. 3. «Предстоятель УПЦ обирається українським єпископатом і благословляється Святішим Патріархом Московським і всієї Русі»;

- п. 8. «Митрополит Київський і всієї України, як Предстоятель УПЦ, є постійним членом Священного Синоду Російської Православної Церкви».
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31.03.2023 21:06 Ответить
Они попов из Лавры выкинуть не могут, а мечтают выкинуть россиян из Крыма...
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31.03.2023 19:39 Ответить
Супер - це фраза дня!
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31.03.2023 21:02 Ответить
Та мабуть не дня, а останнього року!
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31.03.2023 23:03 Ответить
Это РПЦ или точнее ФСБ МП

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31.03.2023 19:43 Ответить
Moskov'skyi Pahanat.
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31.03.2023 19:48 Ответить
Байкеры?)))
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31.03.2023 21:24 Ответить
ta "Moskovs'kyi Patriarhat" - sh4e toi Cringe... moskov'ski pahany...
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31.03.2023 19:43 Ответить
Moskov'skyi Pahanat.
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31.03.2023 19:46 Ответить
Volodymyr Ariev

@VolodymyrAriev

·

https://twitter.com/VolodymyrAriev/status/1641347108602093572 30 мар.

От чому після всього Паша-Мерседес досі не Паша-Автозак?
Яких сталевих органів не вистачає, щоб після повномасштабного вторгнення нарешті покінчити з кублом колаборантів в центрі столиці? Чи пристроять до себе, як ОПЗЖ та медіа-рашистів?
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31.03.2023 19:45 Ответить
РПЦвУ (ФСБ, малорос. отдел).
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31.03.2023 19:45 Ответить
Так якщо очолювати українську розвідку ставлять людину, дружина якого є парафіянкою Покровського чоловічого монастиря «Голосіївська пустинь» УПЦ МП, де переховувся терорист лусваргі, то що дивного в тому, що цю церкву не називають російською?
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31.03.2023 19:45 Ответить
А нема вимоги виконувати закон тому що до влади прийла ''какаяразніца'' якою керують різні ''д'єрмаки''!
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31.03.2023 19:49 Ответить
Хорошо то, хорошо... ежели каанечна, ну а если ничего, то есть более простой вариант выдворения из Лавры кацапо-пеньтюхов. Сатанисты не имеют томоса, а значит не имеют права править ваапше, тем более в святая святых Украины. Зы ... козлы-кацапы сепарировали из Киевской Церкви греческого обряда, при алексашке невском, тем самым поставив себя вне закона, бо не имеют права править службу... КРАПКА.
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31.03.2023 19:51 Ответить
Секту, що називає себе упцмп, підтримують сторонники підорафії і ім усім разом з тими попами - чемодан, вокзал, параша, але зЕбіли будуть соплі жувати...
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31.03.2023 19:54 Ответить
У попів з лаври яйця міцніші ніж у героя зелемарафону
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31.03.2023 19:54 Ответить
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31.03.2023 19:56 Ответить
Отож. И отношения к богу этот раыболовецкий кружок так же не имеет
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31.03.2023 19:55 Ответить
Схоже, що обороною Лаври керує прихожанин руської церкви лейтенант Баканов.
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31.03.2023 19:56 Ответить
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31.03.2023 19:59 Ответить
Неканонічні рейдери. Як Москва привласнювала Українську церкву
https://www.youtube.com/watch?v=9uDpDArnMP4
Навряд чи історія Світового Православ'я знає більш підлі та цинічні події, ніж захоплення московським патріархом Київської митрополії у 1685 році та всього того, що за цим настало. Ці брудні факти тепер старанно приховуються, а сама лише побіжна згадка про них викликає шалену агресію в очільників влади Російської Федерації, Російської православної Церкви та у простих вірян із "шовіністично-чорносотенських православних братств", котрі, наче гриби після дощу, розплодилися в Росії та Україні. Однак, як сказано в Біблії, немає нічого таємного, що рано чи пізно не стало б явним. Ретельно заховані в архівах протоколи Посольського Приказу були 1917 р. знайдені видатним українським ученим Іваном Огієнком та витягнуті на світ Божий в його працях з історії церкви.
...
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31.03.2023 19:59 Ответить
Наші бійці гинуть на фронті,а ця мразота в серці України розігрує клоунаду.....
Розірвати всі стосунки з країною-терористом раз і назавжди.
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31.03.2023 20:01 Ответить
Так як, православна церква, чи маацькваадська? Як що маацькваабаадська, то слова "православна церква " - нонсенс!, а як що православна , то дійсно церква! Перекладіть їм Біблію, на китайську, може рогатєнькіє в рясах таки прочитають, як що не знають свинопсииний суржик?
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31.03.2023 20:07 Ответить
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31.03.2023 20:18 Ответить
Московський патріархат УПЦ знаходиться на нашій намоленій віками святій землі в київській лаврі.
Поки цю зграю ряжених лже попів не вижинемо зі святого місця, війна не закінчиться, адже відомо за кого вони моляться (за Росію та путіна).
Геть путіністів із Лаври.
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31.03.2023 20:50 Ответить
УПЦ є структурним підрозділом РПЦ, що підтверджується наявністю окремої глави в Статуті РПЦ, присвяченої цій церкві. Наявність такої глави схвалили архієреї УПЦ, які проголосували за це у складі Архієрейського Собору РПЦ у грудні 2017 року. Наявність окремої глави у Статуті РПЦ не було дезавуйовано чи якимись чином оскаржено на Соборі УПЦ 27.05.2022.

Залежність УПЦ від РПЦ випливає також із таких пунктів Статуту РПЦ:

а). «Незалежність та самостійність в управлінні» - статус, передбачений для УПЦ Статутом РПЦ (Глава Х, п. 2). Однак такий статус не є ознакою відокремлення УПЦ від РПЦ чи ознакою абсолютно незалежної церковної структури.

б). Твердження, що «Центр управління УПЦ розташований у місті Києві», не засвідчує якусь «незалежність» УПЦ від свого центру в державі-агресорі, оскільки таке трактування прописане у Статуті РПЦ (Глава Х, п. 4), який загалом чітко визначає УПЦ структурним підрозділом РПЦ, а, отже, передбачає і визначає можливість впливу керівних органів РПЦ на цей «центр управління» (Глава Х, пп. 8, 10, 12 Статуту РПЦ).

в). Рішення керівних органів РПЦ є обов'язковими для УПЦ (Глава Х, п. 10). Лише рішення Синоду РПЦ можуть виконуватися в УПЦ варіативно, із урахуванням специфіки «самостійності її управління» (Глава Х, п. 11).

г). Церковним судом найвищої інстанції для УПЦ є Помісний чи Архієрейський Собори РПЦ (Глава Х, п. 12).

д). Архієреї УПЦ входять до найвищих керівних органів РПЦ (Помісний та Архієрейський Собори), зобов'язані брати участь у їх роботі (Глава Х, п. 9) та в такий спосіб впливають (через індивідуальні голосування) на остаточні рішення цих керівних органів.

6.5 Лист митрополита Онуфрія Голові ДЕСС від 01.06.2022 № 0405.
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31.03.2023 21:10 Ответить
Правильно. В понеділок парламенту невідкладно перейменувати той сатанат на МПЦ в Україні. Не рпц, бо то не росія, а московія.
Не звертаючи увагу на те як самі вони себе називають. Їх державу ми поки не перейменували на московію, але церкву можемо як вважаємо.
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31.03.2023 21:16 Ответить
Я не розумію взагалі,чому зелені лохи досі шмарклі жують??? На відео паДло погрожує особисто Президенту України і його родині,закликає своїх манкуртів до протистояння державі-і це під час війни !!! Що це за влада,що під час війни не лише не знищує диверсантів,але й не може впоратись з купкою підарів у рясах,які дезорганізують тил і відверто працюють на ворога??? Чи влада не розуміє,що це загроза і особисто їй??? Чого ви боїтесь,бовдурі??? Вірунів? Та затримайте парочку найбільш горластих і публічно засудіть на реальні терміниза підбурювання до безладів і глорифікацію кацапів-«мученики за віру» серед манкуртської отари миттєво закінчаться,бо вони всі гниди і лицеміри-і навряд чи самоспалюватись стануть. На жаль.))) ВАМ ВИПАВ ШАНС ПОЗБУТИСЬ ЦІЄЇ КАЦАПСЬКОЇ ЗАРАЗИ !!! РОЗДУПЛЯЙТЕСЬ,ТЕЛЕПНІ ЗЕЛЕНІ І ДІЙТЕ,ПОКИ НЕ ПІЗНО І Є НАГОДА,БО ІСТОРІЯ ПРОКЛЯНЕ ВАС ЗА ВАШУ НЕРІШУЧІСТЬ
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31.03.2023 21:31 Ответить
Сэр употребляется только с именем, потом можно добавить фамилию. Сэр Джон, или, к примеру, сэр Томас Джонсон, но никак не сэр Джонсон
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31.03.2023 22:17 Ответить
Фсбешна сєкта порушує закони України. А ті хто називають це кодло - УПЦ МП підігрують кцпські пропаганді.
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01.04.2023 00:08 Ответить
Ігор, зрозумійте в кінці кінців -- слово Русь закінчилось при падінні Київської Русі...А зараз є Росія, російський язик (мова), російська церква, росіяни...
Не вживайте священне слово Русь - по відношенню до бурятів, чеченців, мокшанців...
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06.04.2023 22:54 Ответить
 
 