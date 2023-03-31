Комиссар ООН о 8 тысячах убитых гражданских в Украине: "Это только верхушка айсберга"

Информация Организации Объединенных Наций о гибели более 8 тысяч гражданских в Украине после начала полномасштабной войны не является окончательной. Жертв может быть гораздо больше.

Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Он подчеркнул, что многочисленные нарушения прав человека и международного гуманитарного права стали обыденностью в Украине.

Тюрк добавил, что Украина борется за выживание, а реальные цифры жертв среди гражданских могут быть намного выше. Данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека о гибели в Украине более 8 тысяч мирных жителей и свыше 14 000 пострадавших "являются лишь верхушкой айсберга".

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