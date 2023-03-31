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Комиссар ООН о 8 тысячах убитых гражданских в Украине: "Это только верхушка айсберга"

жертви,злочин,цивільні,вбитий

Информация Организации Объединенных Наций о гибели более 8 тысяч гражданских в Украине после начала полномасштабной войны не является окончательной. Жертв может быть гораздо больше.

Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Он подчеркнул, что многочисленные нарушения прав человека и международного гуманитарного права стали обыденностью в Украине.

Тюрк добавил, что Украина борется за выживание, а реальные цифры жертв среди гражданских могут быть намного выше. Данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека о гибели в Украине более 8 тысяч мирных жителей и свыше 14 000 пострадавших "являются лишь верхушкой айсберга".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН обсудят нарушения прав человека из-за войны в Украине

Автор: 

ООН (4157) права человека (986) жертвы (2056) Тюрк Фолькер (8)


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ти хутерешу баху і іншим ********** скажи...
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31.03.2023 19:34 Ответить
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31.03.2023 19:47 Ответить
"Попіл Маріуполя стукає у моє серце". Русня там усі докази знищує. Але не менше ніж 100 тисяч цивільних. Це лише в одному Маріуполі. "8 тисяч"... Це навіть не верхівка айсбергу. Це сніжинка.
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31.03.2023 19:49 Ответить
Зелені шашлики ціною людської крові .
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31.03.2023 20:08 Ответить
 
 