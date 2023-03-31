Путин нарушает свое обещание Китаю по ядерному оружию, - США в Совбезе ООН

Заявленные намерения Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси напрямую расходятся с декларациями, которые подписали лидеры РФ и Китая по поводу нераспространения, а также уменьшения рисков ядерной войны.

Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Меньше двух недель назад президент Путин в совместном заявлении из КНР обязался эффективным способом уменьшать риски ядерной войны и цинично заявлял, что "государства, имеющие ядерное оружие, должны воздерживаться от размещения такого оружия за рубежом, а также вывести ядерное оружие, развернутое за границей", - напомнил представитель США.

Дипломат подчеркнул, что постоянное игнорирование Путиным обязательств по договорам, в том числе перед своими друзьями, а также пренебрежение стратегической стабильностью ради достижения целей агрессии в Украине "является риском для повестки дня СБ ООН по поддержке международного мира и безопасности".

В этой связи посол Вуд отметил, что "Кремль пытается манипулировать призраком ядерного конфликта, чтобы помочь себе одержать победу в незаконной войне против Украины, при этом нарушая Устав ООН". Он также выразил сожаление, что некоторые члены Совета Безопасности на этом фоне по-прежнему придерживаются политики игнорирования агрессии РФ против украинского народа. По его словам, это лишь способствует дальнейшим нарушениям со стороны РФ, обострению конфликта и отдалению перспектив мира.

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Вуд также подчеркнул, что Путин в очередной раз продемонстрировал миру свое пренебрежение международным правом, в том числе Уставом ООН. "Доказательства России, что это потенциальное развертывание (ядерного оружия – ред.) каким-то образом оправдано из-за использования бронебойных боеприпасов, смехотворно", - заметил представитель США

Однако, по его словам, реальность в том, что Кремль просто не хочет, чтобы у Украины была способность защищаться от российских танков. В этом контексте представитель США подчеркнул, что российские танки не оказались бы в опасности, если бы вообще не находились на суверенной территории Украины.

"Мы призываем Россию пересмотреть свои намерения по размещению ядерного оружия в Беларуси и еще раз призываем РФ вывести войска из Украины. Россия должна немедленно прекратить эскалационную риторику вокруг потенциального использования ядерного оружия", - заявил представитель США.

Он также призвал режим Лукашенко приостановить соучастие в войне РФ против Украины.