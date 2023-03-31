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Путин нарушает свое обещание Китаю по ядерному оружию, - США в Совбезе ООН

путін,сі

Заявленные намерения Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси напрямую расходятся с декларациями, которые подписали лидеры РФ и Китая по поводу нераспространения, а также уменьшения рисков ядерной войны.

Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Меньше двух недель назад президент Путин в совместном заявлении из КНР обязался эффективным способом уменьшать риски ядерной войны и цинично заявлял, что "государства, имеющие ядерное оружие, должны воздерживаться от размещения такого оружия за рубежом, а также вывести ядерное оружие, развернутое за границей", - напомнил представитель США.

Дипломат подчеркнул, что постоянное игнорирование Путиным обязательств по договорам, в том числе перед своими друзьями, а также пренебрежение стратегической стабильностью ради достижения целей агрессии в Украине "является риском для повестки дня СБ ООН по поддержке международного мира и безопасности".

В этой связи посол Вуд отметил, что "Кремль пытается манипулировать призраком ядерного конфликта, чтобы помочь себе одержать победу в незаконной войне против Украины, при этом нарушая Устав ООН". Он также выразил сожаление, что некоторые члены Совета Безопасности на этом фоне по-прежнему придерживаются политики игнорирования агрессии РФ против украинского народа. По его словам, это лишь способствует дальнейшим нарушениям со стороны РФ, обострению конфликта и отдалению перспектив мира.

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Вуд также подчеркнул, что Путин в очередной раз продемонстрировал миру свое пренебрежение международным правом, в том числе Уставом ООН. "Доказательства России, что это потенциальное развертывание (ядерного оружия – ред.) каким-то образом оправдано из-за использования бронебойных боеприпасов, смехотворно", - заметил представитель США

Однако, по его словам, реальность в том, что Кремль просто не хочет, чтобы у Украины была способность защищаться от российских танков. В этом контексте представитель США подчеркнул, что российские танки не оказались бы в опасности, если бы вообще не находились на суверенной территории Украины.

"Мы призываем Россию пересмотреть свои намерения по размещению ядерного оружия в Беларуси и еще раз призываем РФ вывести войска из Украины. Россия должна немедленно прекратить эскалационную риторику вокруг потенциального использования ядерного оружия", - заявил представитель США.

Он также призвал режим Лукашенко приостановить соучастие в войне РФ против Украины.

Автор: 

Беларусь (7886) Китай (2909) путин (31197) США (26336) ядерное оружие (1325)


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Топ комментарии
+5
без дозволу сі ***** цього б не робив, а скоришє за все цє була ініциатива саме сі
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31.03.2023 20:09
+3
100% то був договорнячок трьох диктаторів- путлера, Сі Дзінь Пуха і Бульбофюрера.
Не так просто вони один до одного літали.
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31.03.2023 21:04
+1
putin - neadekvat, vono j vydo, sho vin ne moje dovgo koncentruvatys' na chomus'.

vin sebe povodyt', yak Timoti Liri pid kinec' jyttya, toi kyslotou sobi micky vypalyv, a cei hz chym
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31.03.2023 20:04
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putin - neadekvat, vono j vydo, sho vin ne moje dovgo koncentruvatys' na chomus'.

vin sebe povodyt', yak Timoti Liri pid kinec' jyttya, toi kyslotou sobi micky vypalyv, a cei hz chym
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31.03.2023 20:04 Ответить
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31.03.2023 20:04 Ответить
без дозволу сі ***** цього б не робив, а скоришє за все цє була ініциатива саме сі
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31.03.2023 20:09 Ответить
100% то був договорнячок трьох диктаторів- путлера, Сі Дзінь Пуха і Бульбофюрера.
Не так просто вони один до одного літали.
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31.03.2023 21:04 Ответить
Дядечка Сі розізлило те ,що його вважає ПНХ лузером і тому на зустріч прибув не оригінал а двійник
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01.04.2023 00:41 Ответить
задача парашки сегодня - спамить, спамить и спамить , им ***** что говорить , главное что-бы мир был занят обсуждением их ******* , тупого, ничего не значещего ******* , парашка выглядит сейчас как прамокашка , в одном знаменитом фильме , **** там обсуждать каждый высер ******* .
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31.03.2023 20:13 Ответить
---і що радбез ООН?
---виражаєм озабочєнность.
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31.03.2023 20:17 Ответить
логично в ответ разместить-в Украине
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31.03.2023 20:46 Ответить
Які ж у них бездарні аналітики.

Тобто заяву Сі про підготовку до війни ці недо-аналітики не помітили?
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31.03.2023 20:48 Ответить
То типовий договорнячок, а Захід ніяк не навчиться це розуміти.
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31.03.2023 21:49 Ответить
 
 