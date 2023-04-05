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В РФ заявили о падении украинского легкомоторного самолета в Брянской области, пилота задержали (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российские пограничники задержали пилота украинского легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Брянской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Инцидент произошел возле села Бутовск Брянской области. "Пилота задержал пограничный отряд", - говорится в сообщении ригранного управления ФСБ РФ.
Причины крушения самолета выясняются.
Российские телеграм-каналы сообщают, что рядом с самолетом якобы были обнаружены присыпанные землей автомат, боеприпасы и бронежилет.
Сам пилот якобы пытался скрыться в лесу, но был задержан.
Топ комментарии
+28 Vitalius Ivanovus dc469830
показать весь комментарий05.04.2023 20:22
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А на расию какой нахер сейчас может быть контрабас?
дурні вкиди лиш смуту роблять, а журналюгам, аби першому, а далі пох....й
Якщо нє, то це - співробітник "рязанського цукрового" (з 1999 року) тікав після дарування статуетки якомусь довбню в кафе пітера, але збився з курсу.
Хотя формально они должны слушать частоту диспетчера и отвечать ему - транспондеры на них как правило глухи.
Картинка показана для того, чтобы было понятно, что небо над Украиной закрыто для любых гражданских летательных аппаротов, поэтому там и нет ни кого на флайтрадаре.
Еней був парубок льохкомоторний.
І хлопець хоч? Куди?