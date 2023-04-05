В РФ заявили о падении украинского легкомоторного самолета в Брянской области, пилота задержали (обновлено)

Российские пограничники задержали пилота украинского легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Брянской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Инцидент произошел возле села Бутовск Брянской области. "Пилота задержал пограничный отряд", - говорится в сообщении ригранного управления ФСБ РФ.

Причины крушения самолета выясняются.

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Российские телеграм-каналы сообщают, что рядом с самолетом якобы были обнаружены присыпанные землей автомат, боеприпасы и бронежилет.







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Сам пилот якобы пытался скрыться в лесу, но был задержан.