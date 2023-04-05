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Брянск (81) граница (4736) Россия (91236) самолет (3326)

В РФ заявили о падении украинского легкомоторного самолета в Брянской области, пилота задержали (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

літак

Российские пограничники задержали пилота украинского легкомоторного самолета, потерпевшего крушение в Брянской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

Инцидент произошел возле села Бутовск Брянской области. "Пилота задержал пограничный отряд", - говорится в сообщении ригранного управления ФСБ РФ.

Причины крушения самолета выясняются.

Читайте: В Брянской области РФ сообщили об атаке украинского беспилотника на военкомат и здание полиции

Российские телеграм-каналы сообщают, что рядом с самолетом якобы были обнаружены присыпанные землей автомат, боеприпасы и бронежилет.

В РФ заявили о падении украинского легкомоторного самолета в Брянской области, пилота задержали 01
В РФ заявили о падении украинского легкомоторного самолета в Брянской области, пилота задержали 02
В РФ заявили о падении украинского легкомоторного самолета в Брянской области, пилота задержали 03

Также смотрите: Здесь ФСБ, назад, - воины Российского добровольческого корпуса выложили новые кадры рейда в Брянскую область. ВИДЕО

Сам пилот якобы пытался скрыться в лесу, но был задержан.

В РФ заявили о падении украинского легкомоторного самолета в Брянской области, пилота задержали 04
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Топ комментарии
+28
Из разряда "в том сарае куда мы попали, был штаб нацистов".
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05.04.2023 20:22
+28
таки не збрехав
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05.04.2023 20:33
+28
Легкомоторний з Пашею не злетить
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05.04.2023 20:52
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Шо за куйня?
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05.04.2023 20:21 Ответить
Из разряда "в том сарае куда мы попали, был штаб нацистов".
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05.04.2023 20:22 Ответить
І що ти ,кацаподурню,в цьому смішного бачиш?
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05.04.2023 20:29 Ответить
жалеем всем Цензором что тебя ИгорёшуL не избило ЗСУ...!
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05.04.2023 20:40 Ответить
Матіас Руст 2.0
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05.04.2023 22:16 Ответить
ну, и кому это сейчас на СЛА можно летать??
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05.04.2023 20:23 Ответить
Контрабанда? Хотя самолеты даже до войны на западе только использовали.
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05.04.2023 20:37 Ответить
контрабас на аэрошютах и паратрайках у нас возможен был некоторое время назад (лет пят-шесть) на западных границах. После "летальных" принудительных приземлений, а также превентивного изъятия этой техники у местных, эта херня прекратилась. Ну и не так много у нас было операторов такой техники.
А на расию какой нахер сейчас может быть контрабас?
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05.04.2023 20:48 Ответить
Нифига не ясно,это производство Украины,пилот украинец,что этот аэроплан там делал....соберите хоть какую-то инфу,потом публикуйте.
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05.04.2023 20:23 Ответить
і я завжди за це
дурні вкиди лиш смуту роблять, а журналюгам, аби першому, а далі пох....й
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05.04.2023 20:44 Ответить
Судя по всему, Украина использует опыт наработанный СССР во второй мировой. Надеюсь, пилот вернётся по обмену, а кто-то переместился куда надо и в безопасности.
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05.04.2023 22:35 Ответить
серия "распятый мальчик в трусиках" продолжение.
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05.04.2023 20:24 Ответить
Пока визитку Яроша и кусок сала из самолетной аптечки не покажут - не поверим. Ведь всем известно что наши диверсанты их носят с собой.
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05.04.2023 20:25 Ответить
зебабуін повертався з польщі?
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05.04.2023 20:26 Ответить
😁
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05.04.2023 20:26 Ответить
Руст?))
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05.04.2023 20:42 Ответить
Знову ОП інформацієй поділились з колегами з кремля ?
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05.04.2023 20:26 Ответить
Сині капці, помаранчева палатка, узвар у термосі і, головне, візитки Яроша чи "Азова" знайшли?
Якщо нє, то це - співробітник "рязанського цукрового" (з 1999 року) тікав після дарування статуетки якомусь довбню в кафе пітера, але збився з курсу.
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05.04.2023 20:32 Ответить
таки не збрехав
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05.04.2023 20:33 Ответить
А легкомоторным что, пофиг на это?

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05.04.2023 20:37 Ответить
В общем-то да.
Хотя формально они должны слушать частоту диспетчера и отвечать ему - транспондеры на них как правило глухи.
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05.04.2023 20:48 Ответить
вот нихера. Сейчас даже на параплане на лебёдке никто не подымается.
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05.04.2023 20:51 Ответить
Ну я так понимаю, человек удивился почему этот кукурузник не был виден на флайтрадаре.
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05.04.2023 21:11 Ответить
просто у пилота нет встроенного в жопу транспондера.
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05.04.2023 21:14 Ответить
Нет, человек удивился тупости пилота, если это реально украинский самолёт. Украинский по месту его ргистрации, а не по месту его производства\сборки\бывшей регистрации.
Картинка показана для того, чтобы было понятно, что небо над Украиной закрыто для любых гражданских летательных аппаротов, поэтому там и нет ни кого на флайтрадаре.
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05.04.2023 21:58 Ответить
Літак дійсно український та вироблений і навіть сконструйований в Україні.Це - "Аеропракт".Скоріше за все хтось з "Антоновського" або "Мотор-Січевського" шлейфів відчув,що тхне паленим і "рвонув нитку".
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05.04.2023 22:07 Ответить
То мабуть Еней.
Еней був парубок льохкомоторний.
І хлопець хоч? Куди?
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06.04.2023 01:51 Ответить
новость для парашников , они ее сглотнут.
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05.04.2023 20:38 Ответить
По ходу кто-то из наших слинял на раху) может паша мерседес? Но хрена нам там повезет.
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05.04.2023 20:43 Ответить
Легкомоторний з Пашею не злетить
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05.04.2023 20:52 Ответить
😀😀😀
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05.04.2023 20:58 Ответить
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05.04.2023 20:59 Ответить
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05.04.2023 22:00 Ответить
Почти догадались, то Паша мерс заказал, за ним летел этот Чкалов! Та так и есть. Сломали пух кацабы праведнику.
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05.04.2023 21:25 Ответить
А це часом не данілов хотів повторити Руста?
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05.04.2023 20:45 Ответить
Може це полковнік Люся повертався з бомбардування будівлі мо рф?
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05.04.2023 20:49 Ответить
Правильне написання - мор ф.
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06.04.2023 01:54 Ответить
То й шо , виходить у кацапiв з ППО великi проблеми ще з часiв Руста.
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05.04.2023 21:10 Ответить
Всьо, Пабеда! На кукурузніку какого-то лоха обєзвреділі. Не здав чувак у Брянській області на льотчика-пойдьот в піхоту.
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05.04.2023 21:16 Ответить
Недоінфомамацію нóлито з бочки з написом "Падпісивайтесь на мой блог!"
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05.04.2023 21:18 Ответить
від таких новин хочеться цеглину в когось кинути але не зрозуміло в кого і за що.
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05.04.2023 21:18 Ответить
кидайте, після будемо розбиратися.
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06.04.2023 01:56 Ответить
Всьо Пабєда! Поймали лоха на кукурузнікє. Всем медалі! Чувак на права не здал в Брянской обл. НУ НЕ ВИЙШЛО льотчіком-будєш піхотой в окопах.
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05.04.2023 21:25 Ответить
Якийсь дідусь в окулярах з заламаними руками на фото. Це чорний жарт чи легкий пар москальні?
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05.04.2023 21:26 Ответить
А де ж сині в'єтнамки?
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05.04.2023 21:50 Ответить
Маячня, якась.
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05.04.2023 22:16 Ответить
Я не здивуюсь якщо кацапи знайдуть в літачку ядерну бімбу!
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05.04.2023 22:18 Ответить
abo uranovy trusy kak minimum
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06.04.2023 02:18 Ответить
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05.04.2023 22:23 Ответить
Треба дочекатись поки з'ясують особу пілота. може це хтось з наших в кого сім'я загинула і йому вже нічого втрачати?((
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05.04.2023 22:44 Ответить
Сміливий вчинок ..Ухилянти , а ви що зможете крім жрати і срати в тилу у мамки за пазухою ?
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05.04.2023 22:52 Ответить
alexandr shamov А ви що тільки дізнались про це
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05.04.2023 23:34 Ответить
Виробництво подібних приватних літаків власноруч бачив ще років 15-20 тому у Києві. При чому у такому місці, що й не здогадався б що таке роблять. Місце не скажу, бо не тільки патріоти читають Цензор. Собівартість була десь 60 тис. долл. Бачив складові літаків, процес виготовлення (малосерійний), документацію та економічні розрахунки. Отже повинні десь бути ці літачки.
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05.04.2023 23:36 Ответить
А де візитівка Яроша та Кобзарь?
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05.04.2023 23:51 Ответить
Пхахахахаха.
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05.04.2023 23:51 Ответить
так біг так біг і присипав землею бронік --- а вийщов чистий ніби з хімчистки з поля ))))))
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06.04.2023 01:05 Ответить
Дед летел на задание, завлить ху.ла!
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06.04.2023 01:24 Ответить
во блин, уже побрили и шапку военную надели
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06.04.2023 06:10 Ответить
Даже кепку нашли
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06.04.2023 08:54 Ответить
 
 