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Время для переговоров с РФ наступит, когда у Украины будет наиболее сильная позиция на поле боя, - Госдеп

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,зсу,оос,армія,воїн

Только Украина может диктовать условия на переговорах об окончании войны, а США и партнеры помогают Украине защищаться, чтобы иметь наиболее сильную позицию на поле боя и на переговорах.

Об этом в комментарии Суспільному сказала представитель Госдепа Андреа Калан, передает Цензор.НЕТ.

"США хотят, наши партнеры по НАТО хотят, чтобы Украина могла защищать свою территорию успешно. Когда Украина имеет хорошую позицию на поле боя, тогда придет время для переговоров и Украина сможет диктовать свои условия", - считает она.

Отвечая на вопрос о поставках Украине самолетов F16, Калан отметила, что США с партнерами работают над тем, чтобы оказать помощь, которую "можно передать Украине сейчас, чтобы Украина могла занять хорошую, сильную позицию на поле боя".

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Она напомнила о новом пакете военной помощи США Украине.

"Мы сейчас фокусируемся на том, чем можно помочь Украине сейчас. Не только защищать свою территорию, но и готовиться к контрнаступлению, чтобы Украина смогла освободить свои территории. Мы смотрим на то, что можем передать, потому что мы видим, что наверняка будет новое наступление со стороны РФ. И нужно, чтобы Украина была готова именно сейчас бороться с российской агрессией", – сказала представитель Госдепа.
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Топ комментарии
+4
Казочки для повних даунів! А що - з наданням бойових літаків позиції ЗСУ на фронті ніяк не посиляться? Лише ослабнуть?
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05.04.2023 20:28
+4
К границам 1991 года, а то вспомним и за другие, которые присвоила недоимперия раньше.
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05.04.2023 20:28
+4
Припустимо наступний варіант, РФ відводить свої війська з території України, але на мирні переговори не погоджується бо вважає цю територію своєю і далі продовжує безкарно обстріли з території РФ, яку ми не маємо права обстрілювати, що далі?
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05.04.2023 20:37
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Казочки для повних даунів! А що - з наданням бойових літаків позиції ЗСУ на фронті ніяк не посиляться? Лише ослабнуть?
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05.04.2023 20:28 Ответить
Одних літаків замало,потрібна саме комплексна система озброєнь,де літаки лише частина,і не факт що основна.А на такий крок Штати не хочуть йти...
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05.04.2023 21:45 Ответить
К границам 1991 года, а то вспомним и за другие, которые присвоила недоимперия раньше.
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05.04.2023 20:28 Ответить
Припустимо наступний варіант, РФ відводить свої війська з території України, але на мирні переговори не погоджується бо вважає цю територію своєю і далі продовжує безкарно обстріли з території РФ, яку ми не маємо права обстрілювати, що далі?
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05.04.2023 20:37 Ответить
Відновлення україських границь ,ядерного статусу України, і ніяких переговорів з рашистами на найближчі 500 років
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05.04.2023 20:39 Ответить
Теревені заради теревенів. Що сталося з Штатами?!
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05.04.2023 21:07 Ответить
Скільки ж нам треба обороняться? Коли ж можна наступать? Ви всі там, що, знущаєтесь над нами? Та дайте ж чим наступать і викидать ту нечість, Українці тоді з цим справляться.
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05.04.2023 21:12 Ответить
Коли ж ці люди зрозуміють, що цього ніколи не буде. Росія ніколи не піде на будь-які перемовини, їхня мета знищення України як держави і вона не зупиниться, плекаючи цю надію вони витрачають час і життя українців, Росія залише Україну у спокої тільки коли вона буде під захистом НАТО, для початку хоча б територій підконтрольні Україні, а потім й інші.
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05.04.2023 21:28 Ответить
Эх,Нато їх би швидко вигнало, навіть не заходячи сухопутної.
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05.04.2023 21:42 Ответить
Наивность американцев просто удивляет. Начинаю думать что Задорнов в чем то был прав.
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05.04.2023 22:26 Ответить
Команда Зе на70%состоит из фсбшников( сбу, менты, министерства, правительство и рада)- вспомните начала войны , мы не кувидели парада наХрещатике только случайно ( все было, как я думаю продано) , только мужество и доблесть народа этого не допустило. Кажется , иногда, что вся политика Зе команды - пиар. Очень пугает разговоры о переговорах накануне наступления. Зе хламидии и ермаки ,, переговорили,, бы давно - только ждут, что бы нагнуться и сделать нас рабами. Какие переговоры ????? Минские соглашения 10 ???
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06.04.2023 07:31 Ответить
 
 