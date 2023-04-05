Время для переговоров с РФ наступит, когда у Украины будет наиболее сильная позиция на поле боя, - Госдеп

Только Украина может диктовать условия на переговорах об окончании войны, а США и партнеры помогают Украине защищаться, чтобы иметь наиболее сильную позицию на поле боя и на переговорах.

Об этом в комментарии Суспільному сказала представитель Госдепа Андреа Калан, передает Цензор.НЕТ.

"США хотят, наши партнеры по НАТО хотят, чтобы Украина могла защищать свою территорию успешно. Когда Украина имеет хорошую позицию на поле боя, тогда придет время для переговоров и Украина сможет диктовать свои условия", - считает она.

Отвечая на вопрос о поставках Украине самолетов F16, Калан отметила, что США с партнерами работают над тем, чтобы оказать помощь, которую "можно передать Украине сейчас, чтобы Украина могла занять хорошую, сильную позицию на поле боя".

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Она напомнила о новом пакете военной помощи США Украине.

"Мы сейчас фокусируемся на том, чем можно помочь Украине сейчас. Не только защищать свою территорию, но и готовиться к контрнаступлению, чтобы Украина смогла освободить свои территории. Мы смотрим на то, что можем передать, потому что мы видим, что наверняка будет новое наступление со стороны РФ. И нужно, чтобы Украина была готова именно сейчас бороться с российской агрессией", – сказала представитель Госдепа.