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МОК будет оказывать помощь украинским спортсменам и федерациям, готовым участвовать в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами

Новости Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине

мок,олімпіада

Международный олимпийский комитет будет оказывать помощь федерациям, которых Украина будет лишать статуса "национальных" из-за отказа бойкотировать соревнования, где представлены спортсмены из России и Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МОК.

В организации считают, что указанное решение правительства "вызывает серьезные вопросы автономии украинского спорта", "повредит только украинским спортсменам" и никак не повлияет на войну.

"Если это будет реализовано, спортсмены, которые хотят соревноваться и лишатся поддержки своей национальной спортивной федерации и своего национального олимпийского комитета из-за вмешательства правительства, могут рассчитывать на прямую поддержку Фонда солидарности олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины и программ поддержки спортсменов МОК", - подчеркивают в организации.

Читайте: Минспорта предлагает лишать спортивные федерации статуса национальных, если они не бойкотируют соревнования, куда допустили россиян

Отмечается, что некоторые украинские спортсмены, в частности, теннисисты, уже заявили, что выступают против любых бойкотов.

"Из-за того факта, что, к сожалению, в мире слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов, мы видели, как почти на всех Играх спортсмены соперничают друг с другом, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта. Сейчас в мире продолжаются 70 вооруженных конфликтов, войн или кризисов, включая ситуации на Ближнем Востоке, Африканском Роге и Южном Кавказе. НОК в регионах, пострадавших от этих вооруженных конфликтов и войн, придерживаются принципов Олимпийской хартии. Они не требуют исключения спортсменов с другой стороны в вооруженном конфликте или войне, и они разрешают своим спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях без ограничений", - указывают в МОК, приводя пример Йемена.

Отмечается, что МОК принял решение правительства Украины и заявление министерств и высокопоставленных представителей "коллективной группы стран", обнародованное 20 февраля, впрочем считает, что его решение допускать белорусских и российских спортсменов под нейтральным флагом соответствует документу.

Напомним, 28 марта МОК разрешил спортсменам из России и Беларуси участие в международных соревнованиях при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны, выступать под нейтральным флагом и только в индивидуальных соревнованиях.

30 марта Кабмин принял решение, что Украина будет бойкотировать соревнования, где будут атлеты из России и Белоруссии.

Также читайте: В Литве раскритиковали решение МОК допустить россиян и белорусов к участию в Олимпиаде
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Топ комментарии
+63
мерзкие твари. Хуже гиен.
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05.04.2023 21:38
+47
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05.04.2023 21:47
+38
МОК - ворог України.
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05.04.2023 21:41
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мерзкие твари. Хуже гиен.
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05.04.2023 21:38 Ответить
підарський МОК оголосив нам війну!
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05.04.2023 21:52 Ответить
МОК возглавив корупцію параши в підкупі спортсменів в якості посередника та й на руках прилипне багато. Параша так про вас гнилих і думае гроши для вас все
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05.04.2023 22:01 Ответить
ой, какая коррупция в мок, что вы? вон там стадо прибахнутых на соседних ветках доказывает, что в европе коррупции нет! Она только в Украине оказывается. И поэтому нас в нато не берут
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05.04.2023 22:32 Ответить
ну так, немає. А берлусконі/платіні/шредери то марсіани.
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05.04.2023 22:36 Ответить
это вы прям сейчас нашим некоторым цензорятам - сразу шах и мат
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05.04.2023 22:41 Ответить
да...
не в бровь, а в пах.
Або. в Бах... чи в пах Бах... чи Бах в пах...
щось я заплутався, куди йому його. його йому куди кого,
Короче. Баху в пах бах. Бах Баху в пах.
каламбур однако...
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06.04.2023 00:12 Ответить
Вот сравните степень ответственности и значимости. ЗЕбанда территории разминировал и сдал ….патриотов тысячами зафурдосил рашистам в плен на муки и смерть…и НИКТО ВОПРОСЫ не задает.МОК затроченный с этим Бахом продажным нужен… чтобы обостряться и щеки раздувать. Так Украина пойдет под флагом и с гимном …..а эти черти с гривой опущенной под свист и гул стадом.
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05.04.2023 22:23 Ответить
Я перепрошую. В зв'язку з тим, що З і Є це дві окремі людини, то правильне написання буде З'******.
Питання.
Чи знає З скільки скирдує Є? Якщо не знає, то З не зовсім відповідає посаді та не контролює справи навіть в ОПі.
Якщо З знає про об'єми скирдування Є, то знов таки З не зовсім відповідає посаді і є, по суті, співучасником.
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06.04.2023 00:52 Ответить
нормально. Нехай спортсмени, які не хочуть бойкотувати змагання з росіянами, виступають з ними під одним "нейтральним" прапором
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05.04.2023 21:39 Ответить
А разве спортсмены не военнообязанные?
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05.04.2023 23:59 Ответить
У випадку раzсєян воєнноповязанниє
"скованные одной цепью, связанные одной целью"
Наутилус Помпилиус - Скованные одной цепью («Круговая порука»)
І ціль їхня не змінилася. Так що раzсєянскіє sparts-menы разом з Thomas Bach йдуть nach.
Nach Osten, nach Norden. Нах і ще раз нах.
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06.04.2023 07:23 Ответить
МОК-ідітє курсам рабсєйскава *******...
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05.04.2023 21:39 Ответить
МОК - ворог України.
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05.04.2023 21:41 Ответить
нет, это они нам кроме шуток Емен в пример ставят???
а нельзя на мок в суд подать? за моральный ущерб например?!
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05.04.2023 21:41 Ответить
Хотелось бы посмотреть на этих терпил...конченных
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05.04.2023 21:41 Ответить
Будьласка. Якшо шо, то в гуглі ще є.
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05.04.2023 21:53 Ответить
Це лише вказує на те, що у цього ватника треба назавжди відібрати можливість ось у такий спосіб поганити український прапор і український народ.
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05.04.2023 23:56 Ответить

forever { // - Не дойшло?
- н-є-а }
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06.04.2023 00:26 Ответить
Допомогу в чому??? Нададуть особисто зброї, щоб там цих спортивних під-ів знищити зразу??
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05.04.2023 21:43 Ответить
Допоможуть нашим спортсменам-колаборантам уникнути покарання з боку українського МОК
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05.04.2023 22:11 Ответить
хіба що поєднувати види спорту.
Москалі стрибають а ми штовхаємо ядра по них. Москалі бігають, а ми поливаємо їх бензином і носимо олімпійський вогонь. Москалі виставляють боксера, а ми їх молотом по башці і т.д.
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05.04.2023 23:50 Ответить
Собі допоможіть, потвори
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05.04.2023 21:43 Ответить
Поможуть тільки фізичні знищення, страти та інші силові методи зачистки агентури і пособників рф що є по цілому світі. Інакше такий маразм повторюватиметься.
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05.04.2023 21:44 Ответить
Совсем скурвились, панове.
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05.04.2023 21:44 Ответить
цей МОК щось дуже нехороше затіяв і ті пояснення для виправдовування участі росіян є безглуздими як вони їх будуть перевіряти..Одне пояснення -взяли криваві гроші з рф.
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05.04.2023 21:45 Ответить
Гниль. Цей світ просто згнив повністю.
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05.04.2023 21:45 Ответить
Тепер зрозуміло: мок смокче у рахи, павелко смокче у мок і дає можливість посмоктати іншим. А нічого що москалі вже вбили сотні наших відомих спортсменів ? Я з Ів.-Фр., вчора поховали чемпіона світу кікбоксингу В.Мєрінова, такщо не розказуйте москальські казки про "спорт внє палитики".
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05.04.2023 21:45 Ответить
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05.04.2023 21:47 Ответить
А не пора ли МОК предоставить статус, которого они так добиваются. Статус иноагента?
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05.04.2023 21:49 Ответить
"Не трогайте артистов, кучеров и проституток. Они служат любой власти". © Адмирал Колчак.
=============
Похоже пора добавить и спортсменов.
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05.04.2023 21:49 Ответить
Вбивства згвалтування катування геноцид і концтабори -це така дрібниця на думку мок. Ну а що ж- світі скільки воєн та й взагалі он у 1936р. у нацистській німеччині проводили. На арійців з мок снаряди не падають, нікого з них не згвалтували от і добре все.
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05.04.2023 21:50 Ответить
Це обурливо і туди їм можна навіть написати ,хоча не факт, що хтось там читає листи тим паче відповідає на них...

International Olympic Committee (IOC)

Registered office:

Maison Olympique
1007 Lausanne
Switzerland

VAT & Company Identification Number

CHE-106.029.126 TVA

Contact us
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05.04.2023 21:51 Ответить
они прочитают, но подотрутся
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05.04.2023 22:34 Ответить
баба з воза - кобилі легше.

всі любителів лизатися з москалями нехай знімають з себе український прапор і до них нема ніяких претензій - уперед, за баблом.
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05.04.2023 21:51 Ответить
ale bez povorotu dodomu
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05.04.2023 23:26 Ответить
Міжнародний олімпійський комітет надаватиме допомогу ГРОШИМА КУЙЛА , тим федераціям, яких Україна позбавлятиме статусу "національних"
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05.04.2023 22:02 Ответить
takymy dijamy МОК namagaet´sja posvaryty ukrainziv miz soboju, vnesty rozlad vi vnutri6ni vidnosyny miz ukrains´kumy atletamy
zi dii na koryst´ hujla 😠
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05.04.2023 23:34 Ответить
І шоб ні у кого не виникало питань - допомога буде зразу врублях....
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05.04.2023 22:07 Ответить
в фу-***-х
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05.04.2023 23:53 Ответить
а медальки незабудьте на ленточки георгиевские повесить, международний комитет по организации предвоенних торжественних мероприятий (... 2008, 2014, 2022...)
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05.04.2023 22:09 Ответить
Щось новеньке. МОК- школа колобораціанізму.
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05.04.2023 22:13 Ответить
В кращих традиціях парашкостану.
Це ще одна ознака того, що мок - власність парашки.
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05.04.2023 22:13 Ответить
Нехай відразу й паспорти параїсянські таким спортсменам видає. Бо в Україні їм дороги закриті будуть будь куди.

Бо одні наші спортсмени гинуть на фронті..а інші позмагатись захочуть? Може ще клєшні щурячи мокшам потиснути?
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05.04.2023 22:20 Ответить
МОКівські падлюки - на ліки собі залишту ту підтримку
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05.04.2023 22:28 Ответить
МОК гондоны.
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05.04.2023 22:29 Ответить
Ну що тут казати.... пі.......си....
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05.04.2023 22:49 Ответить
США и страна организатор Франция выступили за допуск кацапов до Олимпиады. Без такой поддержки за спиной они не были бы такими смелыми, и даже наглыми как следует из статьи. Даже предложили кацапским спортсменам устанавливать олимпийские нормативы на азиатских соревнованиях, чтобы их не расстраивали протестами в Европе.
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05.04.2023 22:51 Ответить
Країни платять за телетрансляції. Звідси якщо спортсмени якоїсь воюючої країни не виступають на Олімпіаді то країна не буде платити за "подивитись на чужих". А це мільярди. Отак "бабло побєждаєт зло". Скоро навіть повністю дискредитованих покидьків будуть виставляти в "незалежних федераціях". Наприклад "Гвалтівники з Уралу" або "Убійци Ярославля". Щось мені підказує великий комерційний успіх таких починань. "Асасіни Аль Каїди" проти "Воїнів Талібана". Можна навіть створити окрему організацію для агресивних країн з метою пропаганди агресії і це матиме комерційний успіх. Все на продаж! ...
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05.04.2023 23:19 Ответить
Ті українські спортсмени які згодяться на таку пропозицію можуть в Україну не повертатись. Бо буде бо-бо.
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05.04.2023 23:29 Ответить
Будут мирить?
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05.04.2023 23:30 Ответить
зачить будєм моріть, будь яким способом
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05.04.2023 23:56 Ответить
Бах майже Герой України. Дали і По і Зє. Кожен по Ордену князя Ярослава Мудрого.
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05.04.2023 23:59 Ответить
Це однозначно є втручанням у внутрішні справи України - з метою дестабілізації українського суспільства. 2-га антиукраїнська дія зі сторони МОК. 1-ю було рішення про допуск росіян і білорусів до Олімпіади. Отже, це свідчить, що МОК бере участь у гібридній війні проти України на стороні Росії.
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05.04.2023 23:49 Ответить
С олимпийских игр 1936-го года ничего не изменилось....
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06.04.2023 00:00 Ответить
Змінилося. Стали більше заробляти
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06.04.2023 00:32 Ответить
Підстилки рашистські!
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06.04.2023 00:24 Ответить
Все з ніг на голову, не припиняти війни від час Олімпійських Ігор, а навпаки, під час війни змагатися із військовими злочинцями, бо всі росіяни -злочинці, як і їх ватажок. Весь москальський спорт, як і їх «культуру» - на карантин років на 50, доки сморід «русского мира» не згине, бо поступово достоєвськіє з третьяками переконають, що «русские хорошие» і ми не з тими воювали ( не дай Боже).
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06.04.2023 00:34 Ответить
Цим закликом,чи розумінням і допомогою,МОК вводить для спортсменів України тест-на вшивість.Хто поведеться-однозначно російські воші.Зразу після старту-на медкомісію.А так,як не здорових на змагання не допускають-зразу в тренувальний військовий табір,і замість тенісної ракетки-ракети від Градів і Ураганів.Навіть нову термінологію не треба вчити...
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06.04.2023 00:45 Ответить
МОК надаватиме допомогу українським спортсменам і федераціям, готовим брати участь у змаганнях разом з роzсіянамі роzсіяними по нашим полям і гнілорусамі

роzсіянє роzсіяні.
Гнілоруzсі роzсіяні. Чи гнілоруzсі ще не роzсіянє роzсіяні?
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06.04.2023 01:19 Ответить
Думаю,що деякі наші не відмовляться.Бо це все політика,а спорт поза неї.Так говорять ті,що тут не живуть або повтікали за кордон будучи у свій час в окупації.
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06.04.2023 07:15 Ответить
А ещё мок плотно взял за щеку у ботаксного педофила в замен на бабло...
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06.04.2023 07:37 Ответить
"МОК надаватиме допомогу " i рашистам для популярiзацii рашизма, хм, так ми ще поряд зi cмердюками будемо ручкатися та потiм ще знайдеться декiлька вiдбитих Магучiх що десь спали в холодильнику з моменту початку вiйни (Maguchih who hugged russian terrorists).

Краще ну його - нам не треба вляпатися в то гiмно 💩 Я особисто не хочу бачити украiнця поряд з москалем, щоб вони там улибалися разом, а потiм онуки будуть тикати менi в морду цi фотки з рашистами, а рашисти будуть казати що одни украiнцi любили рашу, а iншi були нацистами.

Та ще й йе ризики що там знайдеться ще якась блаженна Магучiх, що буде облизуватися на камеру з рашистами
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06.04.2023 09:18 Ответить
Якщо якийсь украiнський спортсчел погодиться туди iхати та улибатися разом з рашистами на фото, то його власнiсть конфicкувати та вiддати реально корисним людям - науковцям, хочаби, а не тим хто за мiльйони баксiв пригайе як кенгуру. краще подивлюсь документалку про кенгуру забесплатно, та подякую науковцям за гарну роботу. А спортсменам за що дякувати? Дригайеться кожен день, щоб до 40 рокiв превратити свойе тiло в хлам, це безумство на одному рiвнi з дорослими моделями що пхають собi мьяч пiд шкiру замicть грудей, та вид як у хворого на рак з гумовою пухлиною.

Я не за товсту дупу нарощену на диванi, але ******** спорт це збочення яке не для здоровья! Хочеться щоб не було коровьячого тiла без 100 кг дупи - можна займатися нормальними вправами, в мiру, але не цим збоченням, бо це перебор. I що воно гарного дайе? Грошi? В обмiн на iнвалiднicть? Чого не робити популярними йогу та зарядку?
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06.04.2023 09:32 Ответить
 
 