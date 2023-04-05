МОК будет оказывать помощь украинским спортсменам и федерациям, готовым участвовать в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами
Новости Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине
Международный олимпийский комитет будет оказывать помощь федерациям, которых Украина будет лишать статуса "национальных" из-за отказа бойкотировать соревнования, где представлены спортсмены из России и Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МОК.
В организации считают, что указанное решение правительства "вызывает серьезные вопросы автономии украинского спорта", "повредит только украинским спортсменам" и никак не повлияет на войну.
"Если это будет реализовано, спортсмены, которые хотят соревноваться и лишатся поддержки своей национальной спортивной федерации и своего национального олимпийского комитета из-за вмешательства правительства, могут рассчитывать на прямую поддержку Фонда солидарности олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины и программ поддержки спортсменов МОК", - подчеркивают в организации.
Отмечается, что некоторые украинские спортсмены, в частности, теннисисты, уже заявили, что выступают против любых бойкотов.
"Из-за того факта, что, к сожалению, в мире слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов, мы видели, как почти на всех Играх спортсмены соперничают друг с другом, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта. Сейчас в мире продолжаются 70 вооруженных конфликтов, войн или кризисов, включая ситуации на Ближнем Востоке, Африканском Роге и Южном Кавказе. НОК в регионах, пострадавших от этих вооруженных конфликтов и войн, придерживаются принципов Олимпийской хартии. Они не требуют исключения спортсменов с другой стороны в вооруженном конфликте или войне, и они разрешают своим спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях без ограничений", - указывают в МОК, приводя пример Йемена.
Отмечается, что МОК принял решение правительства Украины и заявление министерств и высокопоставленных представителей "коллективной группы стран", обнародованное 20 февраля, впрочем считает, что его решение допускать белорусских и российских спортсменов под нейтральным флагом соответствует документу.
Напомним, 28 марта МОК разрешил спортсменам из России и Беларуси участие в международных соревнованиях при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны, выступать под нейтральным флагом и только в индивидуальных соревнованиях.
30 марта Кабмин принял решение, что Украина будет бойкотировать соревнования, где будут атлеты из России и Белоруссии.
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не в бровь, а в пах.
Або. в Бах... чи в пах Бах... чи Бах в пах...
щось я заплутався, куди йому його. його йому куди кого,
Короче. Баху в пах бах. Бах Баху в пах.
каламбур однако...
Питання.
Чи знає З скільки скирдує Є? Якщо не знає, то З не зовсім відповідає посаді та не контролює справи навіть в ОПі.
Якщо З знає про об'єми скирдування Є, то знов таки З не зовсім відповідає посаді і є, по суті, співучасником.
"скованные одной цепью, связанные одной целью"
Наутилус Помпилиус - Скованные одной цепью («Круговая порука»)
І ціль їхня не змінилася. Так що раzсєянскіє sparts-menы разом з Thomas Bach йдуть nach.
Nach Osten, nach Norden. Нах і ще раз нах.
а нельзя на мок в суд подать? за моральный ущерб например?!
forever { // - Не дойшло?
- н-є-а }
Москалі стрибають а ми штовхаємо ядра по них. Москалі бігають, а ми поливаємо їх бензином і носимо олімпійський вогонь. Москалі виставляють боксера, а ми їх молотом по башці і т.д.
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Похоже пора добавить и спортсменов.
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всі любителів лизатися з москалями нехай знімають з себе український прапор і до них нема ніяких претензій - уперед, за баблом.
zi dii na koryst´ hujla 😠
Це ще одна ознака того, що мок - власність парашки.
Бо одні наші спортсмени гинуть на фронті..а інші позмагатись захочуть? Може ще клєшні щурячи мокшам потиснути?
роzсіянє роzсіяні.
Гнілоруzсі роzсіяні. Чи гнілоруzсі ще не роzсіянє роzсіяні?
Краще ну його - нам не треба вляпатися в то гiмно 💩 Я особисто не хочу бачити украiнця поряд з москалем, щоб вони там улибалися разом, а потiм онуки будуть тикати менi в морду цi фотки з рашистами, а рашисти будуть казати що одни украiнцi любили рашу, а iншi були нацистами.
Та ще й йе ризики що там знайдеться ще якась блаженна Магучiх, що буде облизуватися на камеру з рашистами
Я не за товсту дупу нарощену на диванi, але ******** спорт це збочення яке не для здоровья! Хочеться щоб не було коровьячого тiла без 100 кг дупи - можна займатися нормальними вправами, в мiру, але не цим збоченням, бо це перебор. I що воно гарного дайе? Грошi? В обмiн на iнвалiднicть? Чого не робити популярними йогу та зарядку?