МОК будет оказывать помощь украинским спортсменам и федерациям, готовым участвовать в соревнованиях вместе с россиянами и белорусами

Международный олимпийский комитет будет оказывать помощь федерациям, которых Украина будет лишать статуса "национальных" из-за отказа бойкотировать соревнования, где представлены спортсмены из России и Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МОК.

В организации считают, что указанное решение правительства "вызывает серьезные вопросы автономии украинского спорта", "повредит только украинским спортсменам" и никак не повлияет на войну.

"Если это будет реализовано, спортсмены, которые хотят соревноваться и лишатся поддержки своей национальной спортивной федерации и своего национального олимпийского комитета из-за вмешательства правительства, могут рассчитывать на прямую поддержку Фонда солидарности олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины и программ поддержки спортсменов МОК", - подчеркивают в организации.

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Отмечается, что некоторые украинские спортсмены, в частности, теннисисты, уже заявили, что выступают против любых бойкотов.

"Из-за того факта, что, к сожалению, в мире слишком много войн, вооруженных конфликтов и кризисов, мы видели, как почти на всех Играх спортсмены соперничают друг с другом, несмотря на то, что их страны находятся в состоянии войны или конфликта. Сейчас в мире продолжаются 70 вооруженных конфликтов, войн или кризисов, включая ситуации на Ближнем Востоке, Африканском Роге и Южном Кавказе. НОК в регионах, пострадавших от этих вооруженных конфликтов и войн, придерживаются принципов Олимпийской хартии. Они не требуют исключения спортсменов с другой стороны в вооруженном конфликте или войне, и они разрешают своим спортсменам участвовать в международных спортивных соревнованиях без ограничений", - указывают в МОК, приводя пример Йемена.

Отмечается, что МОК принял решение правительства Украины и заявление министерств и высокопоставленных представителей "коллективной группы стран", обнародованное 20 февраля, впрочем считает, что его решение допускать белорусских и российских спортсменов под нейтральным флагом соответствует документу.

Напомним, 28 марта МОК разрешил спортсменам из России и Беларуси участие в международных соревнованиях при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны, выступать под нейтральным флагом и только в индивидуальных соревнованиях.

30 марта Кабмин принял решение, что Украина будет бойкотировать соревнования, где будут атлеты из России и Белоруссии.

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