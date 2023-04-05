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Свобода Польши и Украины принесет ее в другие страны – Зеленский в Королевском дворце в Варшаве

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что свобода для Польши и Украины принесет ее в другие страны.

"Когда мы с вами свободны, это гарантия, что свобода будет крепкой во всех наших странах – Соседях в Евросоюзе. Румыния и Словакия, Литва и страны Балтии сильнее, когда мы свободны. Когда мы свободны, это означает, что свобода устоит в Молдове, не покинет Грузию и обязательно придет в Беларусь", - сказал он, выступая в среду в Королевском дворце в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не выиграть России у Европы, когда украинец и поляк стоят плечом к плечу", - заявил президент. После войны, сказал он, "мы точно так же будем наслаждаться миром. Вместе во всем, вместе в Евросоюзе, вместе в НАТО. Это продолжение судьбы наших народов".

"Все, что мы должны решить для интересов наших обществ, должны решить. От сотрудничества военного и политического, экономического и энергетического, от сотрудничества в энергетике до кропотливой работы историков", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил Жешув – "первый город-спаситель", Катовице, Вроцлав и другие польское города за помощь беженцам.

Читайте: Украина и Польша нашли выход относительно проблемы с украинским зерном, - Зеленский
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Топ комментарии
+6
Трепач !
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05.04.2023 22:24
+4
Невтримний словесний пронос..
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05.04.2023 22:40
+4
Кинул нашего лоха Путин. Посулил гауляйтерство в Омане, а сам решил попросту шлепнуть. И обиженный решил податься в Европу, собирать овации и ордена, как Гагарин.
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05.04.2023 22:44
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05.04.2023 22:07 Ответить
Трепач !
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05.04.2023 22:24 Ответить
Скажите все время возникает желание неуемное ему пендаля с ноги выписать пыром?) Вот натворили беды малоросы…
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05.04.2023 22:27 Ответить
а інші країни зараз не вільні?
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05.04.2023 22:35 Ответить
А що , в Румунії та Словаччині немає свободи? От в Україні є цензура .
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05.04.2023 22:38 Ответить
Невтримний словесний пронос..
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05.04.2023 22:40 Ответить
Уявляю, наскільки зворушеними та щасливими почуваються зараз поляки!
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05.04.2023 22:41 Ответить
Кинул нашего лоха Путин. Посулил гауляйтерство в Омане, а сам решил попросту шлепнуть. И обиженный решил податься в Европу, собирать овации и ордена, как Гагарин.
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05.04.2023 22:44 Ответить
Воно хворе.
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06.04.2023 00:22 Ответить
Тупий пи"дун. Яке воно огидне
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06.04.2023 06:12 Ответить
Знову" кокос" підсунули прошлорічний..)
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06.04.2023 10:57 Ответить
 
 