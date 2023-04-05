Свобода Польши и Украины принесет ее в другие страны – Зеленский в Королевском дворце в Варшаве

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что свобода для Польши и Украины принесет ее в другие страны.

"Когда мы с вами свободны, это гарантия, что свобода будет крепкой во всех наших странах – Соседях в Евросоюзе. Румыния и Словакия, Литва и страны Балтии сильнее, когда мы свободны. Когда мы свободны, это означает, что свобода устоит в Молдове, не покинет Грузию и обязательно придет в Беларусь", - сказал он, выступая в среду в Королевском дворце в Варшаве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Не выиграть России у Европы, когда украинец и поляк стоят плечом к плечу", - заявил президент. После войны, сказал он, "мы точно так же будем наслаждаться миром. Вместе во всем, вместе в Евросоюзе, вместе в НАТО. Это продолжение судьбы наших народов".

"Все, что мы должны решить для интересов наших обществ, должны решить. От сотрудничества военного и политического, экономического и энергетического, от сотрудничества в энергетике до кропотливой работы историков", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил Жешув – "первый город-спаситель", Катовице, Вроцлав и другие польское города за помощь беженцам.

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