Самая большая проблема украинского высшего образования связана с формированием толерантности к коррупции, - глава МОН Лисовой

Формирование толерантности к коррупции у украинцев начинается на этапе получения высшего образования.

Такое мнение министр образования и науки Оксен Лисовой озвучил во время мероприятия, посвященного презентации государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

"Сегодня в учреждение высшего образования гражданин приходит за дипломом о высшем образовании, а не за знаниями... Поэтому корень проблемы в реформе высшего образования в целом, трансформации его в инструмент получения знаний и квалификаций. Тогда у нас и бытовая и другая коррупция в высшем образовании будут существенно снижены", - заявил Оксен Лисовой.

При этом глава МОН считает, что "настоящая борьба с коррупцией идет только в образовании".

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"Коррупция - это то, что засело глубоко в сознании нашего человека. И это те вещи, которые можно устранить только посредством образования, в течение всего образовательного процесса", - говорит Лисовой.

Он считает, что в рамках антикоррупционной программы должен быть введен ряд мер по преодолению формирования толерантности к коррупции.

Лисовой также заявил о важности цифровизации образования на всех уровнях, в частности, в высшем образовании и образовании для иностранных студентов.

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