Условия мира должна определять только Украина. Ни о каких переговорах над головами украинцев не может быть речи, - Дуда
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Единственным условием мира в Украине может быть только полный вывод российских войск с территории Украины в ее международно признанные границы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил выступая в среду в Королевском замке в Варшаве президент Польши Анджей Дуда.
Он предупредил о невозможности заключения "невыгодного" для Украины мира, который, по его словам, "будет заключаться в том, что Россия и дальше будет оккупировать украинские земли".
"Только Украина должна определять условия. Единственное требование - полный вывод войск с территории Украины. Ни о каких переговорах и решениях над головами украинцев не может быть и речи", - заявил он. По словам Дуды, "если кто начинает такие разговоры, я спрашиваю: "Ты был в Бородянке? Бучи? Ирпене? Тогда поезжай и посмотри".
"Украина будет решать, а мы будем стоять на страже этого", – заявил польский президент. "Мы отправляем послание Кремлю – вам не удастся нас поссорить и разделить. Никогда больше".
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Летит в небе орел. Вдруг из задницы глист вылезает и спрашивает:
- Слышь шеф, а высоко ли мы летим?
Орел гордо:
- Пять тыщ метров над землей.
- Ты это, не обделайся на такой высоте, а то экипаж то волнуется.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook