Условия мира должна определять только Украина. Ни о каких переговорах над головами украинцев не может быть речи, - Дуда

Единственным условием мира в Украине может быть только полный вывод российских войск с территории Украины в ее международно признанные границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил выступая в среду в Королевском замке в Варшаве президент Польши Анджей Дуда.

Он предупредил о невозможности заключения "невыгодного" для Украины мира, который, по его словам, "будет заключаться в том, что Россия и дальше будет оккупировать украинские земли".

"Только Украина должна определять условия. Единственное требование - полный вывод войск с территории Украины. Ни о каких переговорах и решениях над головами украинцев не может быть и речи", - заявил он. По словам Дуды, "если кто начинает такие разговоры, я спрашиваю: "Ты был в Бородянке? Бучи? Ирпене? Тогда поезжай и посмотри".

"Украина будет решать, а мы будем стоять на страже этого", – заявил польский президент. "Мы отправляем послание Кремлю – вам не удастся нас поссорить и разделить. Никогда больше".

Смотрите также: Дуда наградил Зеленского орденом Белого Орла – высшим отличием Польши. ФОТОрепортаж