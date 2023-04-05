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Условия мира должна определять только Украина. Ни о каких переговорах над головами украинцев не может быть речи, - Дуда

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дуда

Единственным условием мира в Украине может быть только полный вывод российских войск с территории Украины в ее международно признанные границы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил выступая в среду в Королевском замке в Варшаве президент Польши Анджей Дуда.

Он предупредил о невозможности заключения "невыгодного" для Украины мира, который, по его словам, "будет заключаться в том, что Россия и дальше будет оккупировать украинские земли".

"Только Украина должна определять условия. Единственное требование - полный вывод войск с территории Украины. Ни о каких переговорах и решениях над головами украинцев не может быть и речи", - заявил он. По словам Дуды, "если кто начинает такие разговоры, я спрашиваю: "Ты был в Бородянке? Бучи? Ирпене? Тогда поезжай и посмотри".

"Украина будет решать, а мы будем стоять на страже этого", – заявил польский президент. "Мы отправляем послание Кремлю – вам не удастся нас поссорить и разделить. Никогда больше".

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05.04.2023 22:39 Ответить
После сегодняшних событий в Польше вспомнился старый анекдот.
Летит в небе орел. Вдруг из задницы глист вылезает и спрашивает:
- Слышь шеф, а высоко ли мы летим?
Орел гордо:
- Пять тыщ метров над землей.
- Ты это, не обделайся на такой высоте, а то экипаж то волнуется.
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05.04.2023 22:47 Ответить
Вот это правильно!
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05.04.2023 22:50 Ответить
Ми відправляємо послання Кремлю - вам не вдасться нас посварити і розділити. Ніколи більше". Джерело: https://censor.net/ua/n3410369

От молодець, а то декілька місяців назад:

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький назвав російського президента Володимира Путіна спадкоємцем українських націоналістичних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у Facebook
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05.04.2023 23:20 Ответить
 
 