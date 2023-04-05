Путин обвинил западные спецслужбы в причастности к взрывам в России и оккупированных территориях Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в подготовке диверсий и терактов на территории России и на оккупированных РФ территориях Украины "задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По словам президента РФ, "регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей". Конкретные примеры он не привёл.
Путин выступил на заседании Совета безопасности России, посвящённом обеспечению безопасности на территориях Украины, об аннексии которых в сентябре прошлого года объявила Россия. Путин назвал ситуацию там "сложной", призвав сотрудников правоохранительных органов "делать максимум" для обеспечения безопасности. В заседании участвовали назначенные Москвой главы российских оккупационных администраций в четырёх украинских областях.
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Когда уже метеорит его захерачит.
у мене шизофренія, а ви хіба не помічали?
Ви що, справді виконували мої божевільні накази?
Выходили из лифта новыми людьми.