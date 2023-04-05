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Путин обвинил западные спецслужбы в причастности к взрывам в России и оккупированных территориях Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в подготовке диверсий и терактов на территории России и на оккупированных РФ территориях Украины "задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По словам президента РФ, "регулярно устраиваются теракты против представителей власти и правоохранительных органов, журналистов, общественных деятелей". Конкретные примеры он не привёл.

Путин выступил на заседании Совета безопасности России, посвящённом обеспечению безопасности на территориях Украины, об аннексии которых в сентябре прошлого года объявила Россия. Путин назвал ситуацию там "сложной", призвав сотрудников правоохранительных органов "делать максимум" для обеспечения безопасности. В заседании участвовали назначенные Москвой главы российских оккупационных администраций в четырёх украинских областях.

Читайте: Путин заявил послу США, что он начал полномасштабную войну из-за поддержки Вашингтоном Украины в 2014 году
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Топ комментарии
+22
* Так нічєсна, ми хатєлі 1 на 1 с безоружнимі хохламі, показать кто тут папка, а в ітогє как мамку ібут...
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05.04.2023 23:00
+20
Та похер шо оно блеет
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05.04.2023 23:03
+14
Как этот старец за..бал.
Когда уже метеорит его захерачит.
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05.04.2023 23:03
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а вдарить по центрам принятия решений очко жим-жим?
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05.04.2023 22:56 Ответить
От дурік!
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05.04.2023 23:23 Ответить
* Так нічєсна, ми хатєлі 1 на 1 с безоружнимі хохламі, показать кто тут папка, а в ітогє как мамку ібут...
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05.04.2023 23:00 Ответить
" Кинули как лоха"
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05.04.2023 23:14 Ответить
Путін звинуватив західні спецслужби у причетності до вибухів у Росії та заплакав...
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05.04.2023 23:00 Ответить
Та похер шо оно блеет
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05.04.2023 23:03 Ответить
Как этот старец за..бал.
Когда уже метеорит его захерачит.
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05.04.2023 23:03 Ответить
Метеоризм
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06.04.2023 08:24 Ответить
старе лайно досі не зрозуміло, що йому хана
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05.04.2023 23:06 Ответить
Гумова гузно, а хто у тебе питав?
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05.04.2023 23:08 Ответить
це як-а мене за що?
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05.04.2023 23:08 Ответить
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05.04.2023 23:14 Ответить
Теперь все двойники - тройники царя будут с подарками
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05.04.2023 23:21 Ответить
Шизофрения, чистая шизофрения
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05.04.2023 23:14 Ответить
Увы, в этом вся и беда! Привезут в Гаагу, а тут адвокат, мол что вы от него хотите, он же имбицил (шизофрения 3 степени) и вместо тюрьмы, в больницу... =(
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05.04.2023 23:20 Ответить
Кажуть, що путін сам себе вважає двійником.
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05.04.2023 23:20 Ответить
Так, причому сам Окурок скаже:
у мене шизофренія, а ви хіба не помічали?
Ви що, справді виконували мої божевільні накази?
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05.04.2023 23:36 Ответить
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05.04.2023 23:15 Ответить
Скабеева уже тренирует рот к новым упражнениям.
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06.04.2023 08:20 Ответить
Совсем куйло мышей не ловит и не контролирует в роССии ситуацию….западные спецслужбы оказывается уже хозяйничают в доме…..совсембеспонтовый стал.(
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05.04.2023 23:15 Ответить
Сегодня в Питере совершили очередную "диверсию"... Взорвали трубопровод, залили улицы кипятком.
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05.04.2023 23:16 Ответить
и свет в маскве отключили...люди в лифтах застряли. беда
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06.04.2023 00:09 Ответить
Люди в лифтах прозревали на глазах.
Выходили из лифта новыми людьми.
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06.04.2023 06:25 Ответить
Нравится не нравится ... (с)
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05.04.2023 23:18 Ответить
"теракти проти представників влади та правоохоронних органів, журналістів, громадських діячів" - то їх Бог побив... Або сатана забрав.
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05.04.2023 23:33 Ответить
Что-то мне подсказывает,что карлик постепенно подготавливается к суициду
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05.04.2023 23:34 Ответить
Вибір у нього великий - отруєння свинцем, табакерка, щось на кшталт недавно врученого бюсту, сифіліс чи калюжа мочі.
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05.04.2023 23:40 Ответить
Trudno poniat a ciom etot etot pacient Hagi govorit.No fakt sto on iz 2 armiji mira zdelal 22 eto da.Reguliarnaja kacapskaja armija uze razbyta,tankov i drugoj texniki takze pocti neostalos.Vinovatix teper icet
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05.04.2023 23:40 Ответить
"Тебя,мусор,никто не спрашивает." (с)
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05.04.2023 23:40 Ответить
Обоссаные кацапские подъезды и лифты-самая лютая диверсия западных спецслужб.
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05.04.2023 23:49 Ответить
Ох уж этот коварный запад. Подсунули МинОбороны не качественный чайник, который загорелся сегодня...
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05.04.2023 23:53 Ответить
Да насрать на него, он опущен во всём мире и его слово даже не стоит штопанного гандона.
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06.04.2023 00:42 Ответить
І не штопаного теж не коштує
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06.04.2023 10:48 Ответить
Щось забагато цього клопа останнім часом, до чого б це?
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06.04.2023 00:43 Ответить
паклковнік хйло, виходить, що ваше кагебє гівно?
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06.04.2023 02:15 Ответить
Педофил разволновался. Боится падла.
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06.04.2023 04:05 Ответить
Ему подсунут мальчика с бомбой в заднице - куски ******* будут отдирать с потолка..
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06.04.2023 06:27 Ответить
 
 