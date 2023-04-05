Украинские военные приняли участие в учебном курсе НАТО о военно-гражданском сотрудничестве, - Генштаб

Украинские военные прошли международный курс НАТО CIMIC для офицеров тактического и штабного звена Центра передового опыта гражданско-военного сотрудничества НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на странице в фейсбуке.

"В течение двух недель участники курса совершенствовали свои навыки в сфере гражданско-военного сотрудничества, а именно по направлению: планирование мероприятий гражданско-военного сотрудничества, оценки состояния гражданской среды, проведения переговоров, координации оказания гуманитарной помощи, а также налаживание эффективного гражданско-военного взаимодействия" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что занятия прошли на базе Центра подготовки к иностранным миссиям в польском городе Кельце. Подготовку проводили военные инструкторы и представители международных организаций, в частности Греции, Нидерландов, Германии, Польши, Канады и США. Заодно в учениях приняли участие офицеры CIMIC из Чехии, Испании, Германии, США, Украины и Польши. Целью обучения была подготовка офицеров гражданско-военного сотрудничества к выполнению задач в рамках международных миротворческих и военных операций, а также обмен опытом участников из разных стран мира.

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