Белый дом опроверг заявления Путина о причастности Запада к терактам в РФ

США вместе с союзниками и партнерами не обеспечивают Украину возможностями и не побуждают ее наносить удары вне своей территории.

Так прокомментировал очередные обвинения Кремля координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не предоставляем возможностей и не поощряем украинцев наносить удары за пределами Украины", - подчеркнул Кирби.

В то же время, он подтвердил, что с первых дней российской агрессии против Украины США обеспечивают ВСУ разведывательной и информационной поддержкой. Он пояснил, что это делается для того, "чтобы они могли лучше обороняться, проводить операции и дальше отвоевать территории", захваченные Россией с 2014 года.

Представитель Белого дома подчеркнул, что поддержка со стороны США направлена на то, чтобы помочь Украине защитить себя.

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Как сообщалось, Путин заявил без каких-либо доказательств, что западные спецслужбы причастны к терактам, совершенным на территории РФ и оккупированной части Украины.