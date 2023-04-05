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Белый дом опроверг заявления Путина о причастности Запада к терактам в РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

джон,кірбі

США вместе с союзниками и партнерами не обеспечивают Украину возможностями и не побуждают ее наносить удары вне своей территории.

Так прокомментировал очередные обвинения Кремля координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не предоставляем возможностей и не поощряем украинцев наносить удары за пределами Украины", - подчеркнул Кирби.

В то же время, он подтвердил, что с первых дней российской агрессии против Украины США обеспечивают ВСУ разведывательной и информационной поддержкой. Он пояснил, что это делается для того, "чтобы они могли лучше обороняться, проводить операции и дальше отвоевать территории", захваченные Россией с 2014 года.

Представитель Белого дома подчеркнул, что поддержка со стороны США направлена на то, чтобы помочь Украине защитить себя.

Читайте также: Путин обвинил западные спецслужбы в причастности к взрывам в России и оккупированных территориях Украины

Как сообщалось, Путин заявил без каких-либо доказательств, что западные спецслужбы причастны к терактам, совершенным на территории РФ и оккупированной части Украины.
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Топ комментарии
+11
Знайшли перед ким виправдовуватись. Перед який який *****.
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05.04.2023 23:26
+8
Невже США так з Бен Ладеном спілкувались?
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05.04.2023 23:44
+6
А еще запад причетний до того, что у путина не стоит питун.

Инфа сотка.
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05.04.2023 23:20
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А еще запад причетний до того, что у путина не стоит питун.

Инфа сотка.
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05.04.2023 23:20 Ответить
Отвечать на вонючий Ху#ловский пердёж недостойно для Великой Державы.
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05.04.2023 23:22 Ответить
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05.04.2023 23:25 Ответить
Знайшли перед ким виправдовуватись. Перед який який *****.
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05.04.2023 23:26 Ответить
Ніхто не виправдовується. Це відповідь.
Яким чином ви пропонуєте протидіяти в інформаційному полі
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05.04.2023 23:31 Ответить
На кожне кацапське звинувачення Заходу потрібно відповідати черговим збільшенням постачання зброї для України.
Такий чіткий алгоритм дій цілком розв'яже цю проблему.
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05.04.2023 23:36 Ответить
Кожне постачання зброї - це гроші платників податків цих держав, які «завтра» в «твітерах» будуть читати висери *****. А потім буде статистика на кшталт «64% німців не підтримують передачу Україні винищувачів».

І дорого не вартує медійно відповісти заперечити чергову маячню.
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05.04.2023 23:40 Ответить
Взагалі не звертати уваги на висери кремлівського фюрера.
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05.04.2023 23:43 Ответить
Постійні заперечення звинувачень,навіть абсурдних-це відсутність ініціативи. Треба самим завалювати кацапню звинуваченнями. Тим паче їх маса. Дивно,що американці не орієнтуються в цих тонкощах.
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05.04.2023 23:45 Ответить
А ви не бачите постійний звинувачень? По радбезу ООН хто не висловився? Звинувачення в бік ***** постійні, дивно що ви не в курсі. Навіть тепер офіційно Гаага чекає на *****.

Одне не замінює інше, і не заважає. Так, нажаль,цю маячню треба спростовувати, витрачати час і так далі, але це необхідно. Не для нас, ми то майже всі знаємо що до чого, це для західного споживача.
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05.04.2023 23:52 Ответить
Заперечувати маячню-це дно. Кірбі мав би сказати саме це,а не соплі жувати.
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05.04.2023 23:43 Ответить
Невже США так з Бен Ладеном спілкувались?
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05.04.2023 23:44 Ответить
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06.04.2023 00:10 Ответить
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06.04.2023 00:48 Ответить
 
 