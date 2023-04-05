Белый дом опроверг заявления Путина о причастности Запада к терактам в РФ
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США вместе с союзниками и партнерами не обеспечивают Украину возможностями и не побуждают ее наносить удары вне своей территории.
Так прокомментировал очередные обвинения Кремля координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не предоставляем возможностей и не поощряем украинцев наносить удары за пределами Украины", - подчеркнул Кирби.
В то же время, он подтвердил, что с первых дней российской агрессии против Украины США обеспечивают ВСУ разведывательной и информационной поддержкой. Он пояснил, что это делается для того, "чтобы они могли лучше обороняться, проводить операции и дальше отвоевать территории", захваченные Россией с 2014 года.
Представитель Белого дома подчеркнул, что поддержка со стороны США направлена на то, чтобы помочь Украине защитить себя.
Как сообщалось, Путин заявил без каких-либо доказательств, что западные спецслужбы причастны к терактам, совершенным на территории РФ и оккупированной части Украины.
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І дорого не вартує медійно відповісти заперечити чергову маячню.
Одне не замінює інше, і не заважає. Так, нажаль,цю маячню треба спростовувати, витрачати час і так далі, але це необхідно. Не для нас, ми то майже всі знаємо що до чого, це для західного споживача.