Страны ЕС не могут договориться относительно процедуры распределения €1 млрд на боеприпасы для Украины, – Politico

По данным Politico, страны-члены ЕС уже две недели не могут договориться по ключевому вопросу закупки для Украины боеприпасов на 1 млрд. евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Послы ЕС встретились 5 апреля, чтобы обсудить этот вопрос закупки боеприпасов, но не смогли добиться существенного прогресса, говорят источники. Предметом дискуссии стал вопрос о том, будут оружейные контракты предоставляться исключительно компаниям из ЕС (и как их юридически определить) или они также будут открыты для сторонних производителей.

По словам нескольких дипломатов, Франция настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах границ ЕС. А Греция и Кипр поддержали Париж, что, по словам некоторых дипломатов, связано с их желанием избежать контрактов с турецкими производителями.

Два дипломата добавили, что Европейская комиссия также должна проделать дополнительную работу, чтобы составить карту возможностей компаний ЕС, прежде чем можно будет достичь окончательного соглашения.

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Поскольку вопрос зашел в тупик, послы в среду вместо этого сосредоточились на завершении менее спорной части соглашения: на сделке по безвозмездной передаче Киеву большого количества боеприпасов. Источники Politico сказали, что послы завершили сделку по плану пожертвований во время встречи, добавив, что юридический текст, как ожидается, будет официально опубликован на следующей неделе.