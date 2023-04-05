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боеприпасы (1936) Евросоюз (15872)

Страны ЕС не могут договориться относительно процедуры распределения €1 млрд на боеприпасы для Украины, – Politico

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

боєприпаси,снаряди

По данным Politico, страны-члены ЕС уже две недели не могут договориться по ключевому вопросу закупки для Украины боеприпасов на 1 млрд. евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Послы ЕС встретились 5 апреля, чтобы обсудить этот вопрос закупки боеприпасов, но не смогли добиться существенного прогресса, говорят источники. Предметом дискуссии стал вопрос о том, будут оружейные контракты предоставляться исключительно компаниям из ЕС (и как их юридически определить) или они также будут открыты для сторонних производителей.

По словам нескольких дипломатов, Франция настаивает на том, чтобы деньги оставались в пределах границ ЕС. А Греция и Кипр поддержали Париж, что, по словам некоторых дипломатов, связано с их желанием избежать контрактов с турецкими производителями.

Два дипломата добавили, что Европейская комиссия также должна проделать дополнительную работу, чтобы составить карту возможностей компаний ЕС, прежде чем можно будет достичь окончательного соглашения.

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Поскольку вопрос зашел в тупик, послы в среду вместо этого сосредоточились на завершении менее спорной части соглашения: на сделке по безвозмездной передаче Киеву большого количества боеприпасов. Источники Politico сказали, что послы завершили сделку по плану пожертвований во время встречи, добавив, что юридический текст, как ожидается, будет официально опубликован на следующей неделе.
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05.04.2023 23:42 Ответить
Тут головне не долучати українські компанії. Бо не буде ні мільярда, ні ***********.
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05.04.2023 23:50 Ответить
треба, щоб Зеленський навчив їх "чу-ка-чу!"
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06.04.2023 00:01 Ответить
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06.04.2023 03:31 Ответить
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06.04.2023 03:33 Ответить
Все просто, кругле катаєм, квадратне заносим, яйця по 17. Вчить їх ще і вчить)
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06.04.2023 02:03 Ответить
Що і очікувалося.Я думаю якби зараз жили лідери коаліції другої світової ми би того рашиста на раз два.Бо при владі в америці і у європі були правильні люди.А зараз якісь ні риба ні м'ясо.
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06.04.2023 07:11 Ответить
Хто може хай займеться, хто не може хай заткнеться. Хто хоче хай бере участь і закуповує обладнання. Головне-результат, швидкість, якість, кількість. Бо в планах лише на наступний рік...
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06.04.2023 08:06 Ответить
ну тут можна зрозуміти ЄС, Турція неадекватна і ******** кацапам, нахєра замовляти у тих хто допомогає рашистам санкції обходити по повній? і ті хто воду в НАТО мутять
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06.04.2023 14:00 Ответить
 
 