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Путин создает условия для дальнейших репрессий на оккупированных территориях Украины, - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

Американские аналитики предполагают, что президент России Владимир Путин называет "терроризмом" борьбу с захватчиками и призывает к ужесточению так называемых "правоохранительных операций", чтобы создать условия для последующих репрессий на оккупированных территориях.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска выйдут из Бахмута во избежание окружения, если это будет необходимо.

Во время пресс-конференции в Польше Зеленский заявил, что украинские войска столкнулись с очень сложной ситуацией в Бахмуте, и что Киев примет "соответствующие решения", если украинские войска окажутся в окружении российских войск.

Заявление Зеленского совпадает с другими недавними заявлениями украинских официальных лиц о том, что украинское военное командование отдаст приказ об уходе из Бахмута тогда, когда, и если оно сочтет уход наиболее стратегически целесообразным вариантом.

Аналитики отмечают, что важность обороны Бахмута и ее эффективность в сдерживании российских сил, а также масштаб украинских потерь они смогут оценить, когда увидят весеннее контрнаступление ВСУ.

Также в отчете говорится, что Путин во время встречи с Советом национальной безопасности России 5 апреля назвал усилия России по укреплению контроля над оккупированными территориями Украины вопросом внутренней безопасности и верховенства права.

Также читайте: Путин обвинил западные спецслужбы в причастности к взрывам в России и оккупированных территориях Украины

Он призвал к продолжению экономической, правовой и социальной интеграции оккупированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации и отметил важность российских "восстановительных" усилий на оккупированных территориях для содействия процессу интеграции.

Путин также обвинил Украину в угрозе гражданскому населению на оккупированных территориях и отметил недавние "террористические атаки" против оккупационных чиновников и правоохранительных органов, имея в виду нападения украинских партизан на оккупантов.

Российский диктатор подчеркнул необходимость усиления так называемых правоохранительных операций для защиты от таких нападений и призвал к более активному участию местных украинских граждан в правоохранительных процессах, открыто поощряя коллаборационистов и информаторов на оккупированных территориях.

В отчете подводят итоги: Путин использовал понятие "терроризм" и угрозы внутренней безопасности России для оправдания внутренних репрессий и, вероятно, создает условия для последующих репрессий, а также репрессий со стороны так называемых "правоохранительных органов" на оккупированных территориях, используя подобные формулировки.

Президент страны-агрессора пытался изобразить Россию как важное мировое государство на фоне того, что китайские официальные лица преуменьшают тесные отношения с Россией.

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********* сатана хочет уйти от ответственности.
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06.04.2023 06:30 Ответить
Вот почему рабсеяне во всём мире должны посылаться нах.й - вслед за ******.
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06.04.2023 06:46 Ответить
БЛИН, ось таке чмо веде війну У ЕВРОПІ , рушить дома і інфраструктуру, вбивае людей ( як українців так і кацапів) , рушить економику світу - і ні одна розвідка світу не ставить за ціль цого покідькавбити ⁉️⁉️ Давно би питання вирішили , якщо би хотіли .

може у світі не розуміють небезпечність цього божевільного у керівництві мильонів голих і босих манкуртів?
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06.04.2023 06:46 Ответить
В країнах з авторитарним (тиранічним) укладом найбільший "жах" - коли щезає "цар" Недарма у кацапів у ходу вилів: "Без царя в голові" Означає він - "Без керівного начала (без розуму)" Тиран знищує навкруги розумних людей Залишає лише "одобрямсів" І коли він здихає то за трон починають гризтися саме вони Але розуму - управлять у них не вистачає І країна впадає в хаос Саме тому країни Заходу (США - в першу чергу) цього бояться - бо невідомо куди кине країну з ядерною зброєю після ліквідації "царя" Наслідки буде розгрібать весь світ От і "цяцькаються" з придурком
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06.04.2023 06:59 Ответить
В них же є готовий цар - Навальний, є нагодовані із пробірки ліберали, є наркотично залежні від грошей олігархи та чиновники, вже вся інфраструктура для управління - є!
Та й вже були в московії і путчі, і замахи, і перевороти, і революції, і насправді на заході вже давно чекають, як пуйло піде якимось природнім шляхом. Тут вибір лише є, чи він піде природнім, спонтанним, стихійним чи майстерним, контрольованим, цивілізованим шляхом. Ось і все.
Рано чи пізно він піде, і московія все одно поверне донбас та крим. Але якщо піде пізно, то ще встигне натворити усіляких бід, спробувати зроби ці біди новою нормою, буде захищати це все, як своє історичне надбання.
Вже ж західні спецслужби знали давно, що пуйло схильний до масових репресій, тому що збитий в Iран наш літак був шоковим сигналом Зеленському до покірності - війна ж не вчора почалась. I що зробили з 2020р західні спецслужби, коли побачили цей сигнал? Чи попередили якось Зеленського, чи застерегли, чи приготували, чи усунули загрозу? Нічогісінько) Лише якісь рідкі протести московських лібералів та дітей, та слухи, що пуйло готує приймача.
Мочконули бы его в сортире, да и всех этих бед небыло бы
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06.04.2023 08:20 Ответить
ФСБ потрібен час - для того щоб "розвінчать старого царя" та угніздить у свідомість бидла нового А війна чекать не буде Та й не всіх у середовищі "кремлівських" Навальний задовольняє Буде гризня між "командами" які будуть стараться підім"ять його під себе А ще треба "буйних" вирізать - щоб "не мутили воду" Татарський - це лише "початок"
А щодо Зеленського - так йому все пояснювали! Це все одно що тебе взять за вуха і тикать пикою у відро з лайном та повторять: "Гімно! Гімно! Воно смердить!" А ти-б упирався та кричав - "Мармелад!" Саме так вів себе "Блазень" перед війною
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06.04.2023 08:50 Ответить
А чому Путлер дороги не будує ? Війска не відводе ? Наче і на шашлики не збіраються !
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06.04.2023 08:25 Ответить
 
 