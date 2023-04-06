Ночью в Мелитополе зафиксировали несколько мощных взрывов, оккупанты сообщили о точной работе ПВО, - Федоров (обновлено)

Ночью 6 апреля в Мелитополе раздалось несколько мощных взрывов.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Ночной ужас для оккупантов в Мелитополе. Только в городе зафиксировали сразу несколько мощных взрывов", - написал он.

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Позже Федоров сообщил, что громко ночью было во всех районах города, особенно в районе Авиагородка.

"По предварительным данным, взрывалась "многострадальная" враждебная база рашистов в районе захваченного аэродрома. Оккупанты сразу же отчитались о "точной ПВО". А сами отправили в сторону аэродрома скорые", - добавил городской голова.