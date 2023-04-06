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взрыв (6102) Мелитополь (595) Федоров Иван (388)

Ночью в Мелитополе зафиксировали несколько мощных взрывов, оккупанты сообщили о точной работе ПВО, - Федоров (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вибух

Ночью 6 апреля в Мелитополе раздалось несколько мощных взрывов.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Ночной ужас для оккупантов в Мелитополе. Только в городе зафиксировали сразу несколько мощных взрывов", - написал он.

Читайте: При взрыве 3 апреля в Мелитополе предатель Зубарев лишился ноги и руки, - Федоров

Позже Федоров сообщил, что громко ночью было во всех районах города, особенно в районе Авиагородка.

"По предварительным данным, взрывалась "многострадальная" враждебная база рашистов в районе захваченного аэродрома. Оккупанты сразу же отчитались о "точной ПВО". А сами отправили в сторону аэродрома скорые", - добавил городской голова.
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курять чи палять?
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06.04.2023 06:44 Ответить
їх смажать
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06.04.2023 07:11 Ответить
китайские электрочайники
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06.04.2023 09:10 Ответить
..зараз поспілкувався з українськими!!! мелітопольцями! Видно паніку серед місцевих жителів..!!! Але саме страшне... що переважна більшість не бажає приходу ЗСУ і відверто вороже ставлення !!! Забиті фрази про мирне місто... про майбутні бої..які руйнують місто... Значній більшості однаково..як буде називатися держава...у якій вони живуть!
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06.04.2023 11:10 Ответить
мнение таких никого не ипёт, это излечимо и быстро лечится
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06.04.2023 13:49 Ответить
 
 