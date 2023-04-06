Вопрос Тайваня является "первой красной линией", которую США не должны пересекать, - МИД Китая
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Китай осудил встречу недавно спикера Палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с лидером Тайваня Цай Инвэн, который назвал вопрос Тайваня "первой красной линией", которую Соединенные Штаты не должны пересекать в отношениях с Китаем.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Китая.
В заявлении Министерства иностранных дел КНР сказано, что вопрос Тайваня лежит в основе коренных интересов Китая и не может быть обсужден.
"Независимость Тайваня и мир и стабильность между двумя берегами Тайваньского пролива несовместимы, как огонь и вода", - говорится в заявлении.
Представители внешнеполитического ведомства Китая считают, что разрешение США на транзитный перелет Цай Инвэнь и встреча с ней является "попустительством политической деятельности тайваньских сепаратистов". Это, по их мнению, является серьезным нарушением принципа одного Китая.
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Смішні
Китай дозволяє,що Штатам можна..
Де оті круті президенти типу Рейгана?
Дещо подібне проголошував Кремль щодо України, що на бандітском жаргонє означає віддайте Китаю Тайвань і Китай зробить з Тайванем що і з Гонконгом.