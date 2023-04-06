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Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

абрамс,abrams

Министерство обороны Штатов заключило контракт с американской компанией General Dynamics Land Systems (GDLS) на $27,1 млн. на изготовление танков M1A1 Abrams для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом сообщает Пентагон.

В сообщении отмечается, что GDLS из штата Мичиган "получила контракт на танки M1A1 по фиксированной цене в 27 100 000 долларов".

Не сообщается, о каком именно количестве танков идет речь, но отмечается, что "работы будут выполняться в Лиме (штат Огайо) с ожидаемой датой завершения 29 сентября 2023 года".

Средства были выделены в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Она предусматривает заключение министерством соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств непосредственно из запасов Пентагона.

Также читайте: Пентагон: Мы понимаем стратегию Украины в Бахмуте. ВСУ способны перейти к следующей фазе
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Топ комментарии
+11
Краще 3-4 танки,аніж 3-4 км доріг
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06.04.2023 07:49
+9
Стоимость 1 ед: $6,21 млн. =4 з половиною танки
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06.04.2023 07:45
+5
A1 це більш стара версія. Може мова йде про підготовку після розконсервації?
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06.04.2023 08:02
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Правила форума Совет форумчан
i cкiльки штук танкiв можна наклепати на " $27,1 млн" ??? половинку?
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06.04.2023 07:43 Ответить
Абрамс коштує 8,5 млн за штуку.
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06.04.2023 07:55 Ответить
Скоріше за все мова йде про відновлення.тих що після Ікаку на зберіганні
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06.04.2023 09:22 Ответить
у США танки давно не клепають - завод Крайслер закрили ще в минулому столітті. Маленький БТРЗ в Огайо тільки ремонтує і модернізує до поточного рівня SEP2 танки із величезних старих запасів (завод державний, а Дженерал Дайнемікс ним тільки управляє)
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06.04.2023 11:15 Ответить
4-5штук буде?
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06.04.2023 07:45 Ответить
Краще 3-4 танки,аніж 3-4 км доріг
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06.04.2023 07:49 Ответить
То не їзди по дорозі , а ходи по обочині
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06.04.2023 08:23 Ответить
скоро будемо, гетьманцев забезпечить
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06.04.2023 08:26 Ответить
Стоимость 1 ед: $6,21 млн. =4 з половиною танки
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06.04.2023 07:45 Ответить
А может, а Пентагоне акция - тогда будет больше.
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06.04.2023 08:14 Ответить
Хто там що виготовлятиме? Відмили бабла на 5 танках,які на складі стоять.
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06.04.2023 07:53 Ответить
Напевне на бойове чергування ОП поставлять по приїзду!
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06.04.2023 08:00 Ответить
A1 це більш стара версія. Може мова йде про підготовку після розконсервації?
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06.04.2023 08:02 Ответить
Наші хлопці на Леопардах навчились --- нам би зо 100 танків з Іспаніі вициганити .
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06.04.2023 08:04 Ответить
Я знав що необізнані форумчани скажуть :а скільки Абрамсів можна купити на 27 мільйонів доларів .
Безкоштовний лікбез щоб надалі ви не позорили Цензор .
Укладання контракту на певну сумму не означає що ця сумма за весь танк або якусь їх кількість .Тим паче що вам забули вказати всі пункти контракту всі видатки .
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06.04.2023 08:25 Ответить
, Якщо пишете для людей не в темi, то проще пишiть, як для пiдлiткiв, ат ак - просто якись набор високоабстрактних речень для тих хто в темi та знайе контекст
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06.04.2023 08:48 Ответить
Проще буде якщо ви не будете задавати тупі питання бо для обізнаних людей це тільки дармова трата часу
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06.04.2023 09:05 Ответить
27 мільйонів доларів
це мабуть на модернізацію і підготовку для відправлення
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06.04.2023 08:31 Ответить
давайте спробуйемо розшифрувати цей шикарний подарунок. Скiльки треба долар1в щоб оживити танк який сто1ть на склад1?
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06.04.2023 08:58 Ответить
сталіну давали все, що було. безперервною рікою.

то гітлєр з фауст-патронами страшніший за путіна з ядеркою?
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06.04.2023 08:43 Ответить
Ni vigatavlenia , a podgatovki . AĻĻĻOOOO..........
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06.04.2023 08:43 Ответить
розшифруйте, на скiльки танк1в вистачить тих 25 лимон1в?
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06.04.2023 09:00 Ответить
На три АбрАмса.
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06.04.2023 09:29 Ответить
З дєдушкой Жо та його продажно-сцикливою адмінісракцією все ясно. З їхнього боку здебільшого спостерігається імітація допомоги, аніж сама допомога. Треба робити ставку на спільне виробництво озброєнь з Польщею, Чехією та іншими притомними європейцями. І не треба ділитися з пентагоном планами контрнаступу, бо, ІМХО, звідтам цими планами можуть запросто поділитися з тупіним.
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06.04.2023 09:27 Ответить
Вам не соромно за ту ахінею, яку несете? Краще б дякували за будьяку допомогу, і в першу чергу - США.
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06.04.2023 09:43 Ответить
Воно не проспалось після паленої горілки.
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06.04.2023 10:00 Ответить
Це мабуть відновлення танків з консервації, бо штати досить давно не виготовляють Абрамси, а лише ремонтують та модернізують.
Або це оплата за відновлення та введення в експлуатацію виробничої лінії.
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06.04.2023 11:11 Ответить
"В сообщении отмечается, что GDLS из штата Мичиган "получила контракт на танки M1A1 по фиксированной цене в 27 100 000 долларов".
Может, один танк стоит столько вместе с обслуживанием, запчастями и т.д, типа, "всё включено",
а их можно наклипать 100 штук/ min..
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06.04.2023 11:52 Ответить
От шоб не гадать - свойи нада мать
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06.04.2023 11:53 Ответить
 
 