Болгария закрывает порты для всех российских судов, независимо от флага, под которым они ходят

Власти Болгарии закрывают свои порты для всех российских судов, имеющих сертификат Российского морского реестра судоходства, независимо от флага, под которым они ходят.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает PortSEurope.

Решение связано с директивой Евросоюза по выполнению санкций и вступает в силу 8 апреля.

Морское управление Болгарии установило схожий запрет еще 17 апреля прошлого года в рамках пятого пакета санкций ЕС, сделав исключение только для поставки критической продукции из России. Теперь же действие запрета расширяется: как в морские, так и в речные порты Болгарии запрещено заходить всем судам, зарегистрированным Российским морским реестром судоходства.

Болгария остается единственной страной Евросоюза, продолжающей закупать морем российскую нефть благодаря исключениям из санкций. Власти страны утверждали, что Болгария сможет отказаться от импорта российской нефти только через два года.

Теперь Болгария закрывается для танкеров с российской регистрацией, которые могли возить нефть в обход потолка цен, установленного на уровне $60 за баррель.

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