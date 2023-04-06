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Болгария (617) Россия (91236) судоходство (22)

Болгария закрывает порты для всех российских судов, независимо от флага, под которым они ходят

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

болгарія

Власти Болгарии закрывают свои порты для всех российских судов, имеющих сертификат Российского морского реестра судоходства, независимо от флага, под которым они ходят.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщает PortSEurope.

Решение связано с директивой Евросоюза по выполнению санкций и вступает в силу 8 апреля.

Морское управление Болгарии установило схожий запрет еще 17 апреля прошлого года в рамках пятого пакета санкций ЕС, сделав исключение только для поставки критической продукции из России. Теперь же действие запрета расширяется: как в морские, так и в речные порты Болгарии запрещено заходить всем судам, зарегистрированным Российским морским реестром судоходства.

Болгария остается единственной страной Евросоюза, продолжающей закупать морем российскую нефть благодаря исключениям из санкций. Власти страны утверждали, что Болгария сможет отказаться от импорта российской нефти только через два года.

Теперь Болгария закрывается для танкеров с российской регистрацией, которые могли возить нефть в обход потолка цен, установленного на уровне $60 за баррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается обходить западные санкции с помощью "танкеров-призраков", - СМИ
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06.04.2023 07:52 Ответить
Круте і відповідальне рішення. Премного благодаря!
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06.04.2023 07:53 Ответить
Все болгары больше не братушки лаптям.
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06.04.2023 08:31 Ответить
Первый пошел. Железная стена не за горами.
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06.04.2023 08:47 Ответить
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06.04.2023 09:08 Ответить
Руzzкиекарабли,идитенахуй
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06.04.2023 10:21 Ответить
Супер, а то багато кацапні мацковскої там позвивали собі кубельця - харашо і тєпло пачті как в Криму им там било)
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06.04.2023 10:34 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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07.04.2023 11:57 Ответить
 
 