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За прошедшие сутки россияне убили 5 гражданских в Донецкой области, еще 9 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки, 5 апреля, российские оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 5 апреля россияне убили 5 жителей Донетчины: 2 в Алексеево-Дружковке, 2 в Бахмуте и 1 в Сергеевке.

Еще 9 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите: Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Алексеево-Дружковку в Донецкой области, 2 человека погибли, 4 - получили ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне убили 5 гражданских в Донецкой области, еще 9 человек получили ранения, - ОВА 01
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06.04.2023 09:19 Ответить
 
 