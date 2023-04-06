За прошедшие сутки россияне убили 5 гражданских в Донецкой области, еще 9 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки, 5 апреля, российские оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 5 апреля россияне убили 5 жителей Донетчины: 2 в Алексеево-Дружковке, 2 в Бахмуте и 1 в Сергеевке.



Еще 9 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите: Оккупанты обстреляли кассетными боеприпасами Алексеево-Дружковку в Донецкой области, 2 человека погибли, 4 - получили ранения, - ОВА. ФОТОрепортаж