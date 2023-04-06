За прошедшие сутки россияне убили 5 гражданских в Донецкой области, еще 9 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
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За прошедшие сутки, 5 апреля, российские оккупанты убили 5 мирных жителей Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 5 апреля россияне убили 5 жителей Донетчины: 2 в Алексеево-Дружковке, 2 в Бахмуте и 1 в Сергеевке.
Еще 9 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
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показать весь комментарий06.04.2023 09:19 Ответить Мне нравится 1
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