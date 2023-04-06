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армия РФ (15351) Генштаб ВС (4268) уничтожение (3823) потери (3857)

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 176 630 человек (+390 за сутки), 3631 танк, 2714 артсистем, 7013 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на утро 6 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 176 630 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 176 630 (+390) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 3 631 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7 013 (+8) ед,;
  • артиллерийских систем - 2 714 (+7) ед,;
  • РСЗО - 532 (+0) ед,;
  • средства ПВО - 281 (+1) ед,;
  • самолетов - 306 (+0) ед,;
  • вертолетов - 292 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 287 (+4);
  • крылатые ракеты - 911 (+0);
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 574 (+1) ед,
  • специальная техника - 302 (+3).

Смотрите: Два российских танка догорают в поле после попытки атаковать позиции 59-й ОМБр. ВИДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 176 630 человек (+390 за сутки), 3631 танк, 2714 артсистем, 7013 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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Топ комментарии
+17
Далі буде.
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06.04.2023 08:52
+15
Кацапи видихаються. Все, що чмобілізували з вересня-жовтня 2022, вже на нашій території.
Зараз куйло знову перед вибором - аби продовжувати активні дії, треба набирати ще 300-400 тис. Але немає нормальної техніки, аби їх озброїти. Та й настрої в мокшанській бидломасі не сприятливі - відбиті z-добровольці вже на фронті, або на цвинтарях, доведеться грести всіх підряд. А без мотивації ці вояки можуть лише в обороні в окопах сидіти. І то - до першої появи української бронетехніки.
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06.04.2023 08:39
+13
Наступательный потенциал кацапов исчерпывается, об этом уже говорил Генштаб ЗСУ.
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06.04.2023 08:36
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390? Невродило сьогодні чи шо
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06.04.2023 08:27 Ответить
Наступательный потенциал кацапов исчерпывается, об этом уже говорил Генштаб ЗСУ.
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06.04.2023 08:36 Ответить
кітай потребовал переговоры-с
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06.04.2023 18:50 Ответить
Кацапи видихаються. Все, що чмобілізували з вересня-жовтня 2022, вже на нашій території.
Зараз куйло знову перед вибором - аби продовжувати активні дії, треба набирати ще 300-400 тис. Але немає нормальної техніки, аби їх озброїти. Та й настрої в мокшанській бидломасі не сприятливі - відбиті z-добровольці вже на фронті, або на цвинтарях, доведеться грести всіх підряд. А без мотивації ці вояки можуть лише в обороні в окопах сидіти. І то - до першої появи української бронетехніки.
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06.04.2023 08:39 Ответить
на болотах зріє смута..."царь нє настоящій"...рашка вже стикається з проблемами,економічними та політичними..Багато озброєних та злих ,покалічених війною, повертаються на "родіну скрєпную" ,в деяких регіонах наблюдається підйом криміналу,це тільки початки кінця рашки.бувші зеки,повернулись на волю і їх тепер не судять а видають за "героїв".
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06.04.2023 08:59 Ответить
Дай Боже, щоб так і було. Думаю, що в них вагнеровці закінчились. Залишились вояки, які не спішать здихати. Але за ними теж можуть поставити "загранотряди".
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06.04.2023 10:22 Ответить
Далі буде.
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06.04.2023 08:52 Ответить
головне артсистеми знищуються
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06.04.2023 09:00 Ответить
не тільки видихаються...а так само знають про наступ ЗСУ і готують оборону
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06.04.2023 08:53 Ответить
спецтехника - юбилей
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06.04.2023 09:01 Ответить
по артилерії стабільно приріст тому все добре.
їх сила не в чмобах їх сила в арті!
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06.04.2023 09:19 Ответить
Щось кацапи мабуть втомились, вже навоювались, через цей Бахмут не захопили Польщу, держави Балтії, Британію. Вже мабуть будуть драпати до самих московських боліт
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06.04.2023 09:40 Ответить
 
 