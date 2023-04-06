Общие боевые потери РФ с начала войны – около 176 630 человек (+390 за сутки), 3631 танк, 2714 артсистем, 7013 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 6 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 176 630 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 176 630 (+390) человек ликвидировано;

танков ‒ 3 631 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 7 013 (+8) ед,;

артиллерийских систем - 2 714 (+7) ед,;

РСЗО - 532 (+0) ед,;

средства ПВО - 281 (+1) ед,;

самолетов - 306 (+0) ед,;

вертолетов - 292 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 287 (+4);

крылатые ракеты - 911 (+0);

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5 574 (+1) ед,

специальная техника - 302 (+3).

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"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.