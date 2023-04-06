Общие боевые потери РФ с начала войны – около 176 630 человек (+390 за сутки), 3631 танк, 2714 артсистем, 7013 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на утро 6 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 176 630 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.23 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 176 630 (+390) человек ликвидировано;
- танков ‒ 3 631 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7 013 (+8) ед,;
- артиллерийских систем - 2 714 (+7) ед,;
- РСЗО - 532 (+0) ед,;
- средства ПВО - 281 (+1) ед,;
- самолетов - 306 (+0) ед,;
- вертолетов - 292 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 287 (+4);
- крылатые ракеты - 911 (+0);
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5 574 (+1) ед,
- специальная техника - 302 (+3).
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
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Зараз куйло знову перед вибором - аби продовжувати активні дії, треба набирати ще 300-400 тис. Але немає нормальної техніки, аби їх озброїти. Та й настрої в мокшанській бидломасі не сприятливі - відбиті z-добровольці вже на фронті, або на цвинтарях, доведеться грести всіх підряд. А без мотивації ці вояки можуть лише в обороні в окопах сидіти. І то - до першої появи української бронетехніки.
їх сила не в чмобах їх сила в арті!