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Новости За рубежом
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Путин пытается изобразить Россию как уважаемое мировое государство после того, как Китай открестился от "безграничной дружбы" с ней, - ISW

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

путін

На фоне заявления официального Пекина, открестившегося от "безграничной дружбы" России и Китая президент РФ Владимир Путин попытался спасти ситуацию, изобразив Россию как уважаемое в мире государство, с интересами которого многие страны пытаются учитывать.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны, передает Цензор.НЕТ.

Аналитики отметили, что 5 апреля Путин провел онлайн-встречу с вручением верительных грамот главам 17 дипломатических миссий, во время которой отметил тесные отношения России с Сирией и сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии. Тогда же российский диктатор указал, что Сирия является надежным партнером и пытался обвинить Запад в войне РФ против Украины и геополитическом противостоянии с Москвой.

По мнению аналитиков, Путин таким образом пытался изобразить Россию как уважаемое мировое государство на фоне выступления посла Китая в ЕС Фу Цуна, назвавшего "риторическим приемом" совместное заявление Москвы и Пекина о "безграничной дружбе". Кроме того, дипломат добавил, что Китай не поддерживает войну РФ против Украины и не предоставляет Кремлю оружия.

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"Слова Фу согласовываются с оценкой от 21 марта о том, что Путин не смог извлечь выгоды от безграничного двустороннего партнерства, на которое надеялся во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта", - подытожили в ISW.
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Топ комментарии
+18
Победитель трансформаторов и повелитель опущенных баранов.
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06.04.2023 08:33
+17
помойму трансформаторы всетаки победили)
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06.04.2023 08:43
+11
Кацапія світова помийка.
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06.04.2023 08:39
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Победитель трансформаторов и повелитель опущенных баранов.
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06.04.2023 08:33 Ответить
помойму трансформаторы всетаки победили)
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06.04.2023 08:43 Ответить
Во поцало. Гондурас еретрія іран та ще пару покидьків світових другани пля.
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06.04.2023 08:35 Ответить
Кацапія світова помийка.
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06.04.2023 08:39 Ответить
База сировини з дешевою рабсилою і не більше. "Світова держава" - це вже навіть не смішно (((
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06.04.2023 08:40 Ответить
Не забувай - "рабсила" та нікому не потрібна! Лінива, рукожопа та ще й вічно зайнята пошуками "бухла"
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06.04.2023 09:22 Ответить
Обычное вранье от ху*ла вперемешку с бредом. Те, у кого присутствует инстинкт самосохранения, будут держаться подальше от международного преступника.
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06.04.2023 08:40 Ответить
В усі словники світу ввійшло слово "*****" з детальним тлумаченням. Багато людей країну якою править ***** інакше ніж *****станом не називають.
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06.04.2023 08:46 Ответить
Ну Сирия, это да. Сирия - это мощно!
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06.04.2023 08:50 Ответить
Можно сколько угодно говорить о сирийской поддержке, но реальность на сегодня такова, что Сирии, как самостоятельного государства уже не существует.
В Сирии есть зоны полного контроля Турции, Ирана, США, России, сирийских курдов и остатков ИГИЛ. Свои цели бомбит Израиль.
А "поддержка Сирии", в данном случае, это поддержка россии лично Башаром Асадом, который при помощи одной оставшейся ему верной дивизии "контролирует" только свой президентский дворец в Дамаске.
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06.04.2023 09:02 Ответить
Віковічна боротьба між прихильниками західної та східної орієнтації в російському суспільстві сьогодні набула форми дискусії про нову назву росії.
Західники наполягають на назві *********, а східники на назві *********
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06.04.2023 08:53 Ответить
Північна ************
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06.04.2023 09:13 Ответить
Судячи з поведінки фуйла - йому лікарі порадили як себе вести щоб виглядати психічно хворим.
Останні надії переконати Захід що він має діло з божевільним у якого ядерна зброя в руках.
Щоб пішли на поступки, здали Україну і сіли за стіл переговорів на умовах орди.
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06.04.2023 09:16 Ответить
Адепты ********** получили очередной заряд бодрости от *********** - расея великая страна всем назло.
Повага річ взаємна *****.
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06.04.2023 09:45 Ответить
А могло б вже пуйло анонсувати запуск якогось спільного з неграми супутника. "Пєчальная лошадь" пуйла частенько ж у Африку навідується.
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06.04.2023 10:44 Ответить
 
 