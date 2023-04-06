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Из-за вторжения РФ в Украину немецкий ВПК переживает значительный подъем, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

німеччина

После того, как развязанная Путиным полномасштабная война в Европе заставила правительство Германии реагировать на ситуацию и выделять военную помощь Украине, оборонная промышленность ФРГ стала на новые рельсы и теперь ощущает бум производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в материале Bloomberg.

"Через три дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года на экстренном заседании парламента канцлер Олаф Шольц объявил, что он назвал "Zeitenwende", или переломным моментом", - отмечает издание.

Тогда исчез долгосрочный запрет на отправку оружия в зоны конфликта, чтобы помочь Киеву, а также появился специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации оборудования Бундесвера.

Германия наконец-то прислушалась к международным призывам достичь целевых расходов НАТО на оборону в размере 2% от ВВП.

С этого времени усилилось производство, а акции компаний немецкого ВПК поднялись. В частности, акции Rheinmetall выросли почти втрое, подняв ее рыночную стоимость свыше 10 миллиардов евро. 16 марта компания сообщила о рекордных доходах и огромном пакете заказов на 26,6 миллиарда евро.

В феврале компания Hensoldt сообщила о рекордных объемах заказов на 5,4 миллиарда евро, заявив, что агрессия РФ вернула спрос на эффективную оборонную промышленность.

Парадоксально, но сосредоточенность на том, что изначально была воспринята как промедление Берлина с доставкой тяжелой техники в Украину, подчеркнула качество и эффективность этой техники на поле боя.

Так, противовоздушная система IRIS-T получила похвалу ВВС Украины за 100-процентный успех в поражении целей. Положительные оценки получила и зенитная установка Gepard за способность сбивать иранские беспилотники Shahed. Самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 завоевала репутацию одной из самых мощных и быстрых установок в своем классе.

Также читайте: Германия поставила Украине больше танков, чем планировалось, - Писториус
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Топ комментарии
+2
самотня фанєрна армата плаче в куточку...
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06.04.2023 08:56
+2
танк Армата та літак СУ-57--парадно-показові зразки для розпилу бабла в МО рашки. рашка вже показувала на виставці фанерний СУ-75 5-го покоління...вдосконалення-перефабували фюзеляж.
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06.04.2023 09:08
+1
Что ни делает дурак, все он делает не так.
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06.04.2023 08:54
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Что ни делает дурак, все он делает не так.
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06.04.2023 08:54 Ответить
Мій покійний батько, заспокоюючи мене, повторював приказку: "нема так зле, щоб не вийшло на добре"
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06.04.2023 09:15 Ответить
Ліпше всіх справи мабуть у наших хапуг і корупціонєрів.
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06.04.2023 08:54 Ответить
самотня фанєрна армата плаче в куточку...
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06.04.2023 08:56 Ответить
танк Армата та літак СУ-57--парадно-показові зразки для розпилу бабла в МО рашки. рашка вже показувала на виставці фанерний СУ-75 5-го покоління...вдосконалення-перефабували фюзеляж.
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06.04.2023 09:08 Ответить
ну значить не самотня, дві сиротинки картонні рюмсають
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06.04.2023 09:13 Ответить
Війна-це гроші..це нові засоби зброї ,та вдосконалення техніки яка вже находиться на полі бою.
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06.04.2023 09:03 Ответить
Доводиться тепер розхльобувати ідіотську поцифістсько-прокацапську політику урядів ФРН, починаючи від Шрьодера до Меркель. По словах одного шапошно знайомого відставного полковника Бундесверу ще в 2004 році: "Вони перетворили наше військо з другої армії Європи в щось подібне на спортивний клуб".
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06.04.2023 09:17 Ответить
ми теж відчуваємо бум.

бум по головах.
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06.04.2023 09:19 Ответить
спробуйте вимкнути зєлєвізор...стане трохи легше на голову
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06.04.2023 09:30 Ответить
Історія показує, що збройні магнати, піднімаючись на війні, потім отримають значний вплив на політику. Шольця вже запідозрили у шахрайстві на 30 млрд. євро. Далі буде. І його міце легко може зайняти протеже Рейнметалу та компанії
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06.04.2023 09:32 Ответить
І не тільки німецький ВПК, майже в усіх західних партнерів, через цю війну виробники зброї яка постачається в Україну мають змогу протестувати свої розробки і напрацьовувати вірний шлях по модернізації та розробці нових зразків уникаючи фундаментальних помилок, такий тест драйв у мирний час не можливий...
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06.04.2023 09:38 Ответить
Спасибі Германії та її працелюбному народу за підтримку України найкращою зброєю для відбиття навали орди. Наша перемога буде і вашою гарантією того що ваші діти жінки батьки не зазнають смертей та не попадуть в рабство.
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06.04.2023 10:43 Ответить
Ну не совсем все так "оптимистично" как рассказывает Bloomberg.
1. Расходы на оборонку в Германии в 2021 г. составляли 1,3 % от ВВП. В 2022 - 1,4% от ВВП. В 2023 запланировано уже 1,6% от ВВП. Бундестаг утверди целевую программу по ежегодному увеличению на 0,2%. Т.е. к рекомендованному НАТО показателю "2%" Германия придет в 2025 г.
Но этот "рекомендованный показатель НАТО" совершенно не учитывает 3 серьезнейших фактора:
1. Реальное состояние армии и ВПК Германии
2. Принципиальное изменение запасов техники и боеприпасов с учетом опыта войны в Украине и возможностей РФ (+ возможно Китай)
3. Постоянная и необходимая помощь Украине.
Эксперты говорят, что с учетом этих факторов, расходы на оборонку должны быть не менее 5% от ВВП в течении 5 лет. Такие расходы даже не обговариваются странами Западом.
И на счет ВПК Германии тоже все не так "весело". Например KMW (производитель Леопардов) в конце 2022 г. разместил вакансии. Им требуется более 600 сотрудников. Приняли на работу не больше 100. Специалистов нет. Госзаказа нет, т.к. Бундесвер сейчас сосредоточен на приведение в "состояние стояния" тех танков что уже имеются. А "ремонт" - это не производство новых. Это другие процессы. Поэтому запускать завод на полную мощность просто невозможно.

Да, ВПК Запада раскачивается и восстанавливается. Но на это уйдут годы.
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06.04.2023 11:50 Ответить
Пора вже німцям напряму включитсь у війну проти мордора. Щоб поставити на місце москальню, яка з 1945 року піарились на результатах війни 1941-1945.
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06.04.2023 12:18 Ответить
Особливо ,,крута,, панцерка 2000, всього 100 пострілів на день і втомилась, а також часті поломки через високу інтенсивність вогню. Дареному коню в зуби не заглядають але й називати цю сау якоюсь надкрутою це занатто.
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06.04.2023 12:41 Ответить
 
 