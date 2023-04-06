Из-за вторжения РФ в Украину немецкий ВПК переживает значительный подъем, - Bloomberg
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После того, как развязанная Путиным полномасштабная война в Европе заставила правительство Германии реагировать на ситуацию и выделять военную помощь Украине, оборонная промышленность ФРГ стала на новые рельсы и теперь ощущает бум производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в материале Bloomberg.
"Через три дня после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года на экстренном заседании парламента канцлер Олаф Шольц объявил, что он назвал "Zeitenwende", или переломным моментом", - отмечает издание.
Тогда исчез долгосрочный запрет на отправку оружия в зоны конфликта, чтобы помочь Киеву, а также появился специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации оборудования Бундесвера.
Германия наконец-то прислушалась к международным призывам достичь целевых расходов НАТО на оборону в размере 2% от ВВП.
С этого времени усилилось производство, а акции компаний немецкого ВПК поднялись. В частности, акции Rheinmetall выросли почти втрое, подняв ее рыночную стоимость свыше 10 миллиардов евро. 16 марта компания сообщила о рекордных доходах и огромном пакете заказов на 26,6 миллиарда евро.
В феврале компания Hensoldt сообщила о рекордных объемах заказов на 5,4 миллиарда евро, заявив, что агрессия РФ вернула спрос на эффективную оборонную промышленность.
Парадоксально, но сосредоточенность на том, что изначально была воспринята как промедление Берлина с доставкой тяжелой техники в Украину, подчеркнула качество и эффективность этой техники на поле боя.
Так, противовоздушная система IRIS-T получила похвалу ВВС Украины за 100-процентный успех в поражении целей. Положительные оценки получила и зенитная установка Gepard за способность сбивать иранские беспилотники Shahed. Самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 завоевала репутацию одной из самых мощных и быстрых установок в своем классе.
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бум по головах.
1. Расходы на оборонку в Германии в 2021 г. составляли 1,3 % от ВВП. В 2022 - 1,4% от ВВП. В 2023 запланировано уже 1,6% от ВВП. Бундестаг утверди целевую программу по ежегодному увеличению на 0,2%. Т.е. к рекомендованному НАТО показателю "2%" Германия придет в 2025 г.
Но этот "рекомендованный показатель НАТО" совершенно не учитывает 3 серьезнейших фактора:
1. Реальное состояние армии и ВПК Германии
2. Принципиальное изменение запасов техники и боеприпасов с учетом опыта войны в Украине и возможностей РФ (+ возможно Китай)
3. Постоянная и необходимая помощь Украине.
Эксперты говорят, что с учетом этих факторов, расходы на оборонку должны быть не менее 5% от ВВП в течении 5 лет. Такие расходы даже не обговариваются странами Западом.
И на счет ВПК Германии тоже все не так "весело". Например KMW (производитель Леопардов) в конце 2022 г. разместил вакансии. Им требуется более 600 сотрудников. Приняли на работу не больше 100. Специалистов нет. Госзаказа нет, т.к. Бундесвер сейчас сосредоточен на приведение в "состояние стояния" тех танков что уже имеются. А "ремонт" - это не производство новых. Это другие процессы. Поэтому запускать завод на полную мощность просто невозможно.
Да, ВПК Запада раскачивается и восстанавливается. Но на это уйдут годы.