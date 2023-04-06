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Новости За рубежом
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В Белгороде отменили парад на 9 мая, "чтобы не провоцировать противника"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

парад,день,перемоги,росія

Власти Белгородской области РФ решили в этом году не устраивать парад 9 мая.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством накопления техники и военнослужащих в центре Белгорода", – заявил он.

Гладков добавил, что вопрос проведения акции "Бессмертный полк" и салюта решат позже. Он подчеркнул, что "рисковать людьми никто не будет".

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В прошлом году парады на 9 мая отменили в ряде российских пограничных регионов, в том числе и в Белгородской области. В этом году она стала первым из регионов, который сообщил об отмене парада.
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Топ комментарии
+24
Просто вже немає чим і ким "парадити"
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06.04.2023 08:57
+19
Про Армату яка вже парадила.
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06.04.2023 09:05
+18
Діди вже наваівалісь і паффтаріть не зможуть?
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06.04.2023 08:58
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06.04.2023 08:57 Ответить
Просто вже немає чим і ким "парадити"
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06.04.2023 08:57 Ответить
Нє... ну можна "мобіків на палочках" носить...
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06.04.2023 09:15 Ответить
Oт саздатєлєй "Кієв за 3 дня" сіквел "Сидіть тихо, а то ще Україна нападе" O ja pierdolę
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06.04.2023 09:28 Ответить
БНР, ой, а шо случілось? ну не парад, так рєфєрендум проведіть та розберіться вже с сусідніми рєспубліками
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06.04.2023 08:58 Ответить
Діди вже наваівалісь і паффтаріть не зможуть?
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06.04.2023 08:58 Ответить
Орки в тік ток пишуть про обстріли і ніч в підвалах в цьому місті
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06.04.2023 08:58 Ответить
Ну то кацапня ж погрожувала бомбити країни, які скасовували парад. От БНР і вигрібає.
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06.04.2023 09:25 Ответить
"Накопичення техніки" - це про т-55 😁😁😁
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06.04.2023 09:00 Ответить
Про Армату яка вже парадила.
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06.04.2023 09:05 Ответить
А шо таке? Армати скінчилися?
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06.04.2023 09:00 Ответить
Ой лишенько! Як же кацапам без "пабєдобєсія"? Хоча ... схоже "пабєдобєсіє" прийме нові і хитро-збочені форми... Чекаємо яскравих вражень від новітніх проявів масового ідіотизму.
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06.04.2023 09:01 Ответить
То їсть боятся? 🤔 То їсть уважают!! Отже Україна диктує кацапам розпорядок дня!!! 😁 А "бессмертний пук" таки виявився пуком у калюжу. Пуктув - і вмер!
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06.04.2023 09:05 Ответить
І такого не буде?
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06.04.2023 09:06 Ответить
С рожалками на перевес.
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06.04.2023 09:48 Ответить
Хай сидять по підвалах і вчать Гімн України...
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06.04.2023 09:07 Ответить
zточники белгородские 24 февраля 2022,о таком и подумать не могли)))вот так поворот-разворот)
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06.04.2023 09:08 Ответить
Зміксуйте "смертний полк " з гробками. І кущами добиратись і бухло по мєсту. І батюшкі і матушкі...
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06.04.2023 09:08 Ответить
І параду палок не буде?
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06.04.2023 09:10 Ответить
Є пропозиція: хай вивезуть на парад "героїв" з госпіталів та лікарень і "пропарадять" по центральному проспекту під прапором Червоного Хреста Він під охороною Женевської конвенції От і "піднімуть градус патріотизму"!
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06.04.2023 09:11 Ответить
отменили значит уважают силу
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06.04.2023 09:12 Ответить
Який жаль. Можна було захаймарсити у свіх в сборі - як м'ясо, так і техніку та ще й на виду у товпи народу
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06.04.2023 09:12 Ответить
Дайош БНР, мля!!!
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06.04.2023 09:13 Ответить
Немцев ?
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06.04.2023 09:14 Ответить
Вотка і сільотка відміняються - очко жим-жим )))
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06.04.2023 09:14 Ответить
шо с є...б..а.л....о....м русня?
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06.04.2023 09:22 Ответить
Дєди ваєвалі
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06.04.2023 09:22 Ответить
Замість параду проведуть референдум про створення БНР. Буданов допоможе із друком бюлетенів.
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06.04.2023 09:25 Ответить
Мерзота полізе на Facebook та інші месенджери, щоб доказувати своє вялічіє і пабєдобєсіє, та ностальгувати за совком, шукаючи молодих лохів, які в це повірять.
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06.04.2023 09:32 Ответить
А то Хаймарс нападе?
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06.04.2023 10:02 Ответить
Не провокувати не то слово. Правильно буде - не спокушати
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06.04.2023 10:09 Ответить
"Велич" потихеньку закінчується...
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06.04.2023 10:20 Ответить
* Не провоцируйте, а то зеленский нападёт*
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06.04.2023 11:13 Ответить
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06.04.2023 11:44 Ответить
Та не переживайте бєлгородчани,можливо і у вас проведемо парад,а не тіко на москві.
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06.04.2023 12:58 Ответить
 
 