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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Германия (6010) Россия (91236) Украина (44298) Мельник Андрей (221) переговоры с Россией (442)

Переговоры в нормандском формате между Украиной и Россией провалились еще в 2015 году, - замглавы МИД Мельник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мельник,андрій

Германия не смогла стать нейтральным посредником для России и Украины. Поэтому переговоры в нормандском формате потерпели крах еще в 2015 году.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал экс-посол Украины в Германии, замглавы МИД Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

Среди причин провала Нормандских переговоров основной является то, что Германия так и не смогла стать "честным маклером".

"Интересы нейтрального посредника слишком перемешались с собственными эгоистическими интересами, вышедшими в конце концов на первый план, учитывая фундаментальный характер немецко-российских отношений", - отметил дипломат.

Экс-посол добавил, что вместо жесткого контроля исполнения договоренностей Москвой Берлин решил не раздражать россиян. Поэтому переговорный процесс перерос в чисто технический процесс. Мельник отметил, что в течение весны-лета 2015 россияне реально находились под жестким прессингом со стороны медиаторов. Однако с сентября ситуация изменилась, когда Россия начала "новую игру" в Сирии.

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"Помню, где-то в сентябре-октябре очередная встреча в Берлине на вилле Борзиг на уровне глав МИД Нормандской четверки. Вспоминается мне Лавров, который впервые был так счастлив, в хорошем настроении, радостно заявив: "Ребята, мне как раз позвонил Джон Керри (тогдашний Госсекретарь США)" после военной интервенции россиян в Дамаске, дав понять: "Ну вот и все, к свиданию, Россия снова в большой игре с Вашингтоном, а тут мне уже нечего делать"", – сказал Мельник.
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Топ комментарии
+4
Ніякий він не ідіот. Він говорить лише те, що йому з рашки наказують. І ціль цих висловлювань дуже проста - настроїти українців проти західних партнерів
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06.04.2023 09:14
+4
"Експосол додав, що замість жорсткого контролю виконання домовленостей Москвою Берлін вирішив не дратувати росіян."

Джерело: https://censor.net/ua/n3410404

*
Чи не тим сам три роки займались нинішні хазяї Мельника Єрмак та Зеленський?
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06.04.2023 09:16
+2
мельник-корисний рашці ідіот
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06.04.2023 09:08
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мельник-корисний рашці ідіот
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06.04.2023 09:08 Ответить
Ніякий він не ідіот. Він говорить лише те, що йому з рашки наказують. І ціль цих висловлювань дуже проста - настроїти українців проти західних партнерів
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06.04.2023 09:14 Ответить
Чому зразу "з рашки"?
В нього є боси в Україні, які підвищують, просувають Мельника по службовій драбині.
Їх влаштовує Мельник та його заяви.
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06.04.2023 09:18 Ответить
Це все одно з московіі йде. Вона і пропонує Єрмаку його підвищити.
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06.04.2023 09:20 Ответить
Так. Але не треба робити вигляд, що презедент та Єрмак не при ділах.
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06.04.2023 09:24 Ответить
Звичайно ви маєте рацію! Я пропустила посередників та одразу вказала «головний офіс» всіх цих мразот.
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06.04.2023 09:59 Ответить
"Експосол додав, що замість жорсткого контролю виконання домовленостей Москвою Берлін вирішив не дратувати росіян."

Джерело: https://censor.net/ua/n3410404

*
Чи не тим сам три роки займались нинішні хазяї Мельника Єрмак та Зеленський?
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06.04.2023 09:16 Ответить
Мельник - авантюрист.
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06.04.2023 09:22 Ответить
х*й вас іванових поймьош...

https://ukrainian.voanews.com/a/zelenskyi-normandskyi-format/6414957.html

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06.04.2023 10:54 Ответить
Давай, Ермаківський заммінстра, накидай ще дермєца на Німеччину!
Повтори, як весною 2022-го, Зеленьський обхамив Президета ФРН, а ти Канцлера!
І ФРН просто заблокувала співпрацю із Україною.
Та що ж це за влада така в Україні? Або ідіоти, або агенти впливу рф.
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06.04.2023 13:10 Ответить
 
 