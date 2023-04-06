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Немцев убеждают, что они сделали едва ли не слишком много для Украины, - Мельник

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

Киеву удалось получить от Берлина немецкого вооружения более чем на 3 млрд евро.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.

По словам дипломата, благодаря проактивной позиции президента Зеленского и публичному давлению из-за немецких масс-медиа Киеву удалось получить от Берлина немецкое вооружение более чем на 3 млрд евро.

"И это явно не лимит. Так что не надо из нас сегодня дураков делать и говорить: вот мы передали вам 18 "Леопардов", на этом финита. Немцев сегодня убеждают, что они уже и так сделали чуть ли не слишком много для нас. Этот нарратив уже повсюду тихонько насаживается в Германии", – объяснил Мельник.

Дипломат отметил, что раньше чуть ли не еженедельная тема Украины и российской войны была если не на титульной странице, то, по крайней мере, составляла мейнстрим в главных журналах, таких как Spiegel, Stern, Focus.

"А с февраля, то есть уже фактически два месяца, все, к сожалению, постепенно меняется. То же касается главных пяти политических ток-шоу в ФРГ - Anne Will, Maischberger, Maybrit Illner, Markus Lanz и Hart aber fair. Вместо этого. того, чтобы дискутировать о самолетах для ВВС Украины, о дополнительных танках, сейчас в центре внимания такие вопросы как угроза банковского кризиса, климатические изменения, расходы владельцев жилья на энергосанацию и т.д.

Также читайте: Из-за вторжения РФ в Украину немецкий ВПК переживает значительный подъем, - Bloomberg

Все это очень грустно, такая ситуация выгодна федеральному правительству, потому что сегодня практически нет больше общественного давления, чтобы Берлин и дальше наращивал помощь Украине. Безусловно, более 3 миллиардов евро на оружие, которое Германия дала нам за тринадцать с лишним месяцев войны, это действительно круто, мы благодарны за эту поддержку. Но давайте будем честными: этого очевидно недостаточно. У нас есть зазор как в самом Бундесвере, так и в немецкой промышленности, которая, слава Богу, начинает получать зеленый свет", - отметил он.

Мельник напомнил, что на вооружении Бундесвера находились, по данным МИД, 328 танков "Леопард-2". Из них Украине было передано 18, то есть около 6%.

"Наконец-то Берлин передал нам 40 БМП "Мардер", из них только 20 единиц из запасов войска. В то же время, как нам известно, Бундесвер располагает около 370 "Мардерами", то есть нам было передано только 5%. Кроме того, немецкое войско имеет около 600 бронетранспортеров "Fuchs", это очень эффективная бронированная техника, в которой мы сегодня имеем потребность для безопасной перевозке войск на линию фронта, а главное - для подготовки большого контрнаступления. К сожалению, нам до сих пор не передали ни одного такого БТР. А если бы для ВСУ доставили с десяток "Fuchs", а еще лучше – сотню, разве от этого ослабилась бы обороноспособность Германии? Вряд ли. А еще в Бундесвере есть гусеничная боевая бронированная машина для десантных войск Wiesel, хотя этим БМД по двадцать-тридцать лет, но это очень эффективные образцы оружия. На вооружении Бундесвера около 300 таких машин, ну, пусть 200 из них в рабочем состоянии. Так почему бы не дать нам 50 штук? Ведь ни для кого не секрет, что для успешного контрнаступления Украине нужны сотни танков, БМП, БТР, БМД, другой бронированной техники.

Это те вещи, которые немцы могут сделать уже сегодня, одним взмахом пера. Министр Писториус принял решение, быстренько подготовили экипажи и уже через месяц-полтора эти машины помогут защитить Бахмут и другие украинские города", - подытожил он.

Читайте: Переговоры в нормандском формате между Украиной и Россией провалились еще в 2015 году, - замглавы МИД Мельник
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Топ комментарии
+21
Давайте смотреть правде в глаза - немцы за один год сделали БОЛЬШЕ чем все слуги народа и лично товарисчь Зе за четыре года.
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06.04.2023 09:33
+18
Це бикувате, плісняве бидло робить все для того, щоб поср.тися з німцями.
Ви зацікавлені в тому, щоб німці перестали допомагати Україні? А вини нам, на відміну від вазеленськї шашличної Буби чонгарської, реально, нічого не винні.
Ви цього прагнете?
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06.04.2023 09:46
+17
Мельник не дипломат, а авантюрист как и Зеля !
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06.04.2023 09:18
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Мельник не дипломат, а авантюрист как и Зеля !
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06.04.2023 09:18 Ответить
Гірше. Мельник вульгарне хамло.
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06.04.2023 09:21 Ответить
Квартальний поц теж такий. Який призначав, такого і призначив.
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06.04.2023 09:23 Ответить
А вони прямо і жорстоко візьмуть і тебе, придурка, нахрін пошлють. Скажуть, асфальтом, ідіоте воюй. Або запропонують дагаваріцца пасрєдінє...
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06.04.2023 09:32 Ответить
Який же ти примітивний та агресивний дурень. В яких міжнародних догорах передбачені забов'язання Німеччини перед Україною? Кредит у банку ти також вимагаєш "прямо і жорстко"?
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06.04.2023 09:37 Ответить
А то є рівень голозадої босоти - дядя, дай капєйку! Гопота, яку "мудрий" наріт підняв на вершину Олімпу влади. Зато ж весело і по-приколу...
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06.04.2023 09:41 Ответить
От прийде до вас сусід, і у властивій йому манері скаже:
- Чуєш, чмо, давай машину. Швидко.
Думаю, що відсотків на сто, знаю, що ви йому дасте. І це буде не машина.
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06.04.2023 09:42 Ответить
Висер, це те що з вашої бошки на сторінки інтернета витікає.
А я про вдячність, повагу до людей, які витрачають власні кошти на допомогу Україні.
Без їх допомоги, наші хлопці з дівчатами з кацапами асфальтом воювали б.
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06.04.2023 09:55 Ответить
А ви з зе уже поговорили жорстко і безкомпромісно? Буча, Гостомель, Маріуполь....є про що
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06.04.2023 10:59 Ответить
Мельник слідував у фарватері Дерьмака. Ціль-посварити. Мета - унеможливити поставки. Того і переходив на особистості. Теперішній МО ФРН повідомив, що дружбафройншафт пустила місці корені в бундесвері і він по техоснащенню неготовий. У бритів сидить такий самий. Але брити не паряться, бо точно знають звідки вітер дме в паруса яхти "...бєда".
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06.04.2023 11:15 Ответить
Рашистські магазини в Німеччині треба закрити.Бо одною рукою дають,а другою - допомагають ворогу...
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06.04.2023 09:21 Ответить
і не тільки в німецьких...
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06.04.2023 09:24 Ответить
Мельник так не став дипломатом. Ніби язиката ХВеська.

Невже той п. Мельник з того ж засолу, що і посЛИНЯ в Болгарії?

Дипломат - це мужчина, який зуміє переконати свою супругу, любовницю, дочку що норкова шуба її повнить.
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06.04.2023 09:25 Ответить
Від дзеркала, придурку, відійди, а то ж скло, боронь Боже, ще покалічишся.
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06.04.2023 09:34 Ответить
Це бикувате, плісняве бидло робить все для того, щоб поср.тися з німцями.
Ви зацікавлені в тому, щоб німці перестали допомагати Україні? А вини нам, на відміну від вазеленськї шашличної Буби чонгарської, реально, нічого не винні.
Ви цього прагнете?
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06.04.2023 09:46 Ответить
Я зацікавлений в тому щоб німців грали і дальше і ті давали більше зброї бо життя моїх братів на фронті важливіші за бажання Німеччини
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23.04.2023 07:48 Ответить
Шо сі стало? Друга новина поспіль від Мельника.
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06.04.2023 09:28 Ответить
І знову, упороте, довбеться до німців.
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06.04.2023 09:47 Ответить
Нічого, дядя Сем їм розкаже, скільки вони зробили. Будуть поставляти зброю як миленькі, а зброїні гіганти купатися у грошах
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06.04.2023 09:29 Ответить
Який дядя Сем? Той, що нам іще жодного танку не передав? І рідко обісрався, коли пацаки нахабно збили його безпілотник?
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06.04.2023 09:37 Ответить
Той дяля, що спалив живцем екіпажи тисяч танків рашистів та відправив на росію сотні тисяч рашистів у цинкових трунах. При чому без єдиного танка. Поки що. А Абрамси вже на поготові і обов'яково влаштують ху#лу Бурю у пустелі в степах України, як раніше Хусейну
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06.04.2023 09:41 Ответить
На фоне асфальтных ОПы и правительства Зеленского немцы сделали подвиг !
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06.04.2023 09:31 Ответить
Подякуйте що німці хоча б щось дали, на їхньому місці я б і ломаного пенні не дав би наскрізь корумпованому уряду. Вимагайте допомогу в американців і британців, це вони були гарантами безпеки України, коли ідіоти віддали ядерну зброю.
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06.04.2023 09:31 Ответить
Давайте смотреть правде в глаза - немцы за один год сделали БОЛЬШЕ чем все слуги народа и лично товарисчь Зе за четыре года.
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06.04.2023 09:33 Ответить
По логике Мельника немцы обязаны что-то ему давать? Хехе, песдес какой. Уж на что Зеля тупой, а и то понял, что еще немного деятельности такого посла и германцы начнут технику кацапам поставлять
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06.04.2023 09:36 Ответить
Зєля оцінив і ПІДВИЩИВ Мельника за його хамство до посади заступника Кулеби.
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06.04.2023 09:44 Ответить
Нетолерастичне бидло чуло подібну пряму мову Мельника до дЄрьмака та Зєлі, які три роки свого правління робили рівно те ж саме, в чому цей "дипломат"-гопник звинувачує Німеччину?
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06.04.2023 10:10 Ответить
Немцы, сколько немецких танков уничтожено и граждан погибло во время войны? А у желающих павтарить вы первые в скрепах пабедобесия. Давите фашизм сразу, заради мира в Европе.
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06.04.2023 09:38 Ответить
Мдя... хутінські нафтодолари таки працюють. Масштаб корумпованості німецької Ыліти вражає. А іще більше вражає масштаб тупості тих наших йолопів, які пишуть, що, мовляв, німці (і гамериканці) не постачають Україні достатньо зброї через нашу корупцію. Цікаво, а яка була корупція в Афганістані, коли амери відправили туди незрівнянно більше зброї, ніж в УЦкраїну? Га, йолопи?
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06.04.2023 09:42 Ответить
Хто такі «амери»? Га, йолоп!
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06.04.2023 10:25 Ответить
Німці нічого Україні не винні.
Допомагають,і за те дякуємо.Відмовляються ві рашен газен,і добре.А що меркельша підгидила із вступом до НАТО,так на те вона й комсомолка і вихованка штазіб
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06.04.2023 10:00 Ответить
Тобто не винні та тільки за діяльність однієї Меркель вони нам все винні
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23.04.2023 07:46 Ответить
Хто цьому довбойобу знову слово давав
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06.04.2023 10:08 Ответить
Ви, Зелень, головне побільше журналістів пресуйте, і нікуди не пускайте навіть у мирних (наскільки це можливо) районах, бо ще не дай Боже покажуть свої репортажі тим же німцям!

А так є повід поплакатись в жилетку, мовляв "Ми всі такі хороші, готувались до миру, хоча партнери провокували нас брехнею про війну, а тепер нам зброї дають мало"!
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06.04.2023 10:24 Ответить
Передали техніки на 3 ярды, чи дали згоду на поставку техніки (може й до 2034 року)?
Як кажуть в у нас у Зечепилівці, відвідати ресторан можна по-різному - попроситися відвідати туалет, або замовити вечірку на 100 персон.
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06.04.2023 10:48 Ответить
Практически КАЖДОЕ утверждение в выссере Мельника - это манипуляции, с целью скрыть "зеленое" никуянеделание.
Например, если в СМИ Германии, тема Украины как бы отходит на второй план, то почему бы нашему посольству в Германии (и лично "возмущенному") Мельнику не поинтересоваться в этих самых СМИ "А почему так происходит?".
Но Мельнику это "не интересно", т.к. ответ может очень сильно не порадовать Мельника. А ответ прост: Немецкие зрители/читатели теряют интерес к новостям о войне в Украине. А теряют они этот интерес по двум причинам:
1. Украинская сторона не предоставляет профессиональных и интересных материалов по этой тематике. Не предлагает интересных экспертов, которые вменяемо ответят на вопросы в тех же "ток-шоу".
2. Получить аккредитацию зарубежным журналистам на войну в Украине - это пройти 7 кругов ада в МО. Практически не реально. На линию фронта (т.е. та самая "пулицировская премия") не пускают никого вообще. А потом еще просматривают и цензурируют все отснятые материалы.

Почему СМИ Германии (да и всего Запада) теряют интерес к войне в Украине? Ню, ню ...
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06.04.2023 11:18 Ответить
Это правда. Власть Украины сплошняком состоит из продюсеров, сценаристов, атристов разговорного жанру, клоунов, веселых фриков, но заниматься промоушен Укрины на Западе- не хотят. А зачем? Можно дегенарата- хама Мельника выставить, а гроши на олигархов, шоб дебиломарафон крутили. Вот и весь "промоушен"
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06.04.2023 13:00 Ответить
Пророческое произведение Сьюзен Коллинз «Сойка-пересмешница» (по нему фильм сняли "Голодные игры"). Там четко показано, что побеждает тот у кого больше спонсоров. А чтобы были спонсоры - им надо нравиться.
Война в Персидском заливе (90-91 гг) освещалась всеми мыслимыми и немыслимыми западными СМИ. По социологии тех лет, более 80% американцев безоговорочно поддерживали действия правительства и армии США.
История - для умных. Для дебилов - "квартал 95".
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06.04.2023 13:39 Ответить
А тобто німці такі тупі тварини що без ток шоу втрачають інтерес до війни а може пару ракет крилатих по Німеччині це освіжить, може німцям пора жорстоко освіжити пам'ять що в центрі Європи вже війна, про яку ці виродки забувають. В ютубі є повно новин про нашу війну в тому числі купа інфи на англійській мові. Чому ти виправдовуєш німців ?
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23.04.2023 07:44 Ответить
Німецька допомога зброєю на 3 млрд ( з початку війни ) , це добре , але з огляду на те що кацапня витрачає на війну близько 12 млрд $ лише - на місяць , це звичайно - дрібниці .
Звісно ж ми дякуємо за кожен доллар , але кожній нормальній людині зрозуміло що виграти війну , витрачаючи на війну в рази менше грошей і ресурсів ніж противник , неможливо .
Те що інформації , про війну в Україні , в німецьких ЗМІ стає менше , це чиста правда . Наші біженці в Німеччині говорять те ж саме що й Мельник . І це погано для нас . У пересічних німців створюється хибне враження що мовляв - війна вже припинилась , і тому - допомогу Україні можна вже припиняти .
Німецькій владі треба врешті визначитись , вони вважають поїхавшу дахом кацапню реальною загрозою для своєї країни , чи ні .!? Якщо реальною , то слід і допомагати реально ( як роблять поляки і балтійські країни , віддаючи Україні майже - останнє ) , тому хто стримує орду подалі від німецьких кордонів ,, а якщо ні то , в цьому випадку - який сенс взагалі допомагати . Тут - бути "наполовину вагітною" , не вийде .. Або - або . !!
До речі , найбільший у світі критик Німеччини - Польща , в плані вимог - збільшити постачання зброї в Україну , бо розуміють краще німців - чим обернеться для них і ЄС в цілому , поразка України . ..
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06.04.2023 11:40 Ответить
Ось тут я згоден з Мельником. Шольц ще коли тільки обіцянки роздавав, а реально нічим, крім 5000 тис шоломів з затримкою у 4 місяці, нічим не допоміг, вже репетував на весь світ про величезну домпомогу ФРН.
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06.04.2023 12:00 Ответить
Ти сам дурной. Я мав на увазі передісторію і розкачку Щольца під пресом Рамштайну до того, як німці почали потроху скупо, з різноманітними обмовками, допомагати. А історію з шоломами погугли сам, вона тягнулась з 24 лютого по червень 2022го, може тоді допетраєш, що я маю на увазі.
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06.04.2023 20:09 Ответить
Ну згодні два придурка між собою про "вину Німеччини", далі, що?
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06.04.2023 13:22 Ответить
 
 