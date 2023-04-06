Немцев убеждают, что они сделали едва ли не слишком много для Украины, - Мельник
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Киеву удалось получить от Берлина немецкого вооружения более чем на 3 млрд евро.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник, передает Цензор.НЕТ.
По словам дипломата, благодаря проактивной позиции президента Зеленского и публичному давлению из-за немецких масс-медиа Киеву удалось получить от Берлина немецкое вооружение более чем на 3 млрд евро.
"И это явно не лимит. Так что не надо из нас сегодня дураков делать и говорить: вот мы передали вам 18 "Леопардов", на этом финита. Немцев сегодня убеждают, что они уже и так сделали чуть ли не слишком много для нас. Этот нарратив уже повсюду тихонько насаживается в Германии", – объяснил Мельник.
Дипломат отметил, что раньше чуть ли не еженедельная тема Украины и российской войны была если не на титульной странице, то, по крайней мере, составляла мейнстрим в главных журналах, таких как Spiegel, Stern, Focus.
"А с февраля, то есть уже фактически два месяца, все, к сожалению, постепенно меняется. То же касается главных пяти политических ток-шоу в ФРГ - Anne Will, Maischberger, Maybrit Illner, Markus Lanz и Hart aber fair. Вместо этого. того, чтобы дискутировать о самолетах для ВВС Украины, о дополнительных танках, сейчас в центре внимания такие вопросы как угроза банковского кризиса, климатические изменения, расходы владельцев жилья на энергосанацию и т.д.
Все это очень грустно, такая ситуация выгодна федеральному правительству, потому что сегодня практически нет больше общественного давления, чтобы Берлин и дальше наращивал помощь Украине. Безусловно, более 3 миллиардов евро на оружие, которое Германия дала нам за тринадцать с лишним месяцев войны, это действительно круто, мы благодарны за эту поддержку. Но давайте будем честными: этого очевидно недостаточно. У нас есть зазор как в самом Бундесвере, так и в немецкой промышленности, которая, слава Богу, начинает получать зеленый свет", - отметил он.
Мельник напомнил, что на вооружении Бундесвера находились, по данным МИД, 328 танков "Леопард-2". Из них Украине было передано 18, то есть около 6%.
"Наконец-то Берлин передал нам 40 БМП "Мардер", из них только 20 единиц из запасов войска. В то же время, как нам известно, Бундесвер располагает около 370 "Мардерами", то есть нам было передано только 5%. Кроме того, немецкое войско имеет около 600 бронетранспортеров "Fuchs", это очень эффективная бронированная техника, в которой мы сегодня имеем потребность для безопасной перевозке войск на линию фронта, а главное - для подготовки большого контрнаступления. К сожалению, нам до сих пор не передали ни одного такого БТР. А если бы для ВСУ доставили с десяток "Fuchs", а еще лучше – сотню, разве от этого ослабилась бы обороноспособность Германии? Вряд ли. А еще в Бундесвере есть гусеничная боевая бронированная машина для десантных войск Wiesel, хотя этим БМД по двадцать-тридцать лет, но это очень эффективные образцы оружия. На вооружении Бундесвера около 300 таких машин, ну, пусть 200 из них в рабочем состоянии. Так почему бы не дать нам 50 штук? Ведь ни для кого не секрет, что для успешного контрнаступления Украине нужны сотни танков, БМП, БТР, БМД, другой бронированной техники.
Это те вещи, которые немцы могут сделать уже сегодня, одним взмахом пера. Министр Писториус принял решение, быстренько подготовили экипажи и уже через месяц-полтора эти машины помогут защитить Бахмут и другие украинские города", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
- Чуєш, чмо, давай машину. Швидко.
Думаю, що відсотків на сто, знаю, що ви йому дасте. І це буде не машина.
А я про вдячність, повагу до людей, які витрачають власні кошти на допомогу Україні.
Без їх допомоги, наші хлопці з дівчатами з кацапами асфальтом воювали б.
Невже той п. Мельник з того ж засолу, що і посЛИНЯ в Болгарії?
Дипломат - це мужчина, який зуміє переконати свою супругу, любовницю, дочку що норкова шуба її повнить.
Ви зацікавлені в тому, щоб німці перестали допомагати Україні? А вини нам, на відміну від вазеленськї шашличної Буби чонгарської, реально, нічого не винні.
Ви цього прагнете?
Допомагають,і за те дякуємо.Відмовляються ві рашен газен,і добре.А що меркельша підгидила із вступом до НАТО,так на те вона й комсомолка і вихованка штазіб
А так є повід поплакатись в жилетку, мовляв "Ми всі такі хороші, готувались до миру, хоча партнери провокували нас брехнею про війну, а тепер нам зброї дають мало"!
Як кажуть в у нас у Зечепилівці, відвідати ресторан можна по-різному - попроситися відвідати туалет, або замовити вечірку на 100 персон.
Например, если в СМИ Германии, тема Украины как бы отходит на второй план, то почему бы нашему посольству в Германии (и лично "возмущенному") Мельнику не поинтересоваться в этих самых СМИ "А почему так происходит?".
Но Мельнику это "не интересно", т.к. ответ может очень сильно не порадовать Мельника. А ответ прост: Немецкие зрители/читатели теряют интерес к новостям о войне в Украине. А теряют они этот интерес по двум причинам:
1. Украинская сторона не предоставляет профессиональных и интересных материалов по этой тематике. Не предлагает интересных экспертов, которые вменяемо ответят на вопросы в тех же "ток-шоу".
2. Получить аккредитацию зарубежным журналистам на войну в Украине - это пройти 7 кругов ада в МО. Практически не реально. На линию фронта (т.е. та самая "пулицировская премия") не пускают никого вообще. А потом еще просматривают и цензурируют все отснятые материалы.
Почему СМИ Германии (да и всего Запада) теряют интерес к войне в Украине? Ню, ню ...
Война в Персидском заливе (90-91 гг) освещалась всеми мыслимыми и немыслимыми западными СМИ. По социологии тех лет, более 80% американцев безоговорочно поддерживали действия правительства и армии США.
История - для умных. Для дебилов - "квартал 95".
Звісно ж ми дякуємо за кожен доллар , але кожній нормальній людині зрозуміло що виграти війну , витрачаючи на війну в рази менше грошей і ресурсів ніж противник , неможливо .
Те що інформації , про війну в Україні , в німецьких ЗМІ стає менше , це чиста правда . Наші біженці в Німеччині говорять те ж саме що й Мельник . І це погано для нас . У пересічних німців створюється хибне враження що мовляв - війна вже припинилась , і тому - допомогу Україні можна вже припиняти .
Німецькій владі треба врешті визначитись , вони вважають поїхавшу дахом кацапню реальною загрозою для своєї країни , чи ні .!? Якщо реальною , то слід і допомагати реально ( як роблять поляки і балтійські країни , віддаючи Україні майже - останнє ) , тому хто стримує орду подалі від німецьких кордонів ,, а якщо ні то , в цьому випадку - який сенс взагалі допомагати . Тут - бути "наполовину вагітною" , не вийде .. Або - або . !!
До речі , найбільший у світі критик Німеччини - Польща , в плані вимог - збільшити постачання зброї в Україну , бо розуміють краще німців - чим обернеться для них і ЄС в цілому , поразка України . ..