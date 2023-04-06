В РФ увольняют генералов, поскольку армия не может достичь целей Кремля на Донбассе, - британская разведка
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Поскольку армия РФ не может достичь целей Кремля в Донбассе, отставок российских генералов в 2023 году будет значительно больше.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, в российских социальных сетях пишут, что Минобороны России, скорее всего, уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с поста командующего Восточной группой войск (ВГВ) в Украине.
По данным британской разведки, ВГВ под командованием Мурадова в последние месяцы понес исключительно тяжелые потери, так как его плохо продуманные атаки неоднократно не позволяли захватить город Угледар Донецкой области. Операции вызвали резкую общественную критику со стороны самых разных российских комментаторов, включая собственные войска Мурадова.
Мурадов возглавил ВГВ после его провальной попытки атаковать Киев с северо-запада во время первоначального полномасштабного вторжения.
"На данный момент он является самым высокопоставленным российским военным, уволенным в 2023 году, но, вероятно, их будет больше, поскольку Россия по-прежнему не может достичь своих целей на Донбассе", - отмечают в Минобороны Британии.
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На Лондон же збирались!!!
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Такой милашка, крутит задом.....
А щодо цього табасаранця. До цього часу жоден кацапський історик не повідоляє -хто саме стріляв в Новочеркаську. В КДБ Альфи ще не було, стройова армія - неймовірно. Комокругу Плієв осетин. А особа професійного терориста - Мамсурова, теж осетина. Він керував спецназом МО і завжди був в орбіті ЦК. А коли знімали микитку йому і вмінили видачу наказу про розстріл. Кавказці з гяурами ніколи не церемонились і зараз не переймаються.
Такий девіз Мокляндіїї!
А один генерал у відставку - то дрібниці!
Да и вообще, пох на то "что там у москалей". Намного важнее, что У НАС убирают боевых и грамотных офицеров за то, что сказал правду.