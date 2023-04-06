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В РФ увольняют генералов, поскольку армия не может достичь целей Кремля на Донбассе, - британская разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

москва,кремль,рф,русский,мир,росія,руський

Поскольку армия РФ не может достичь целей Кремля в Донбассе, отставок российских генералов в 2023 году будет значительно больше.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в российских социальных сетях пишут, что Минобороны России, скорее всего, уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с поста командующего Восточной группой войск (ВГВ) в Украине.

По данным британской разведки, ВГВ под командованием Мурадова в последние месяцы понес исключительно тяжелые потери, так как его плохо продуманные атаки неоднократно не позволяли захватить город Угледар Донецкой области. Операции вызвали резкую общественную критику со стороны самых разных российских комментаторов, включая собственные войска Мурадова.

Мурадов возглавил ВГВ после его провальной попытки атаковать Киев с северо-запада во время первоначального полномасштабного вторжения.

"На данный момент он является самым высокопоставленным российским военным, уволенным в 2023 году, но, вероятно, их будет больше, поскольку Россия по-прежнему не может достичь своих целей на Донбассе", - отмечают в Минобороны Британии.

Смотрите: Вторая группа артиллеристов ВСУ закончила обучение в Британии на САУ AS90. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+9
З гівна варення не вийде,як гівно не колоти.
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06.04.2023 09:29
+7
Бєлгород ! Спишь? https://t.me/Ukraine_365News/49944
ВСУ впервые показали видео артиллерийского удара по территории россииУкраинская артиллерия обстреляла позиции российской армии у села Цаповка Белгородской областиОккупанты расположились в лесополосе близ фермы в 1,3 км от границы с Украиной. Их позиции были обнаружены пограничниками
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06.04.2023 09:34
+7
оооо...так..
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06.04.2023 09:42
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Правила форума Совет форумчан
Бо у них немає такого генералісімуса як у нас.
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06.04.2023 09:20 Ответить
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06.04.2023 09:25 Ответить
У нас не генералисимус, а, внимание, цитирую его полный титул:
- ХЕРнерал-аншеф бронеяйцевых войск членограйной реактивной артиллерии дорожно-асфальтной авиации шашлычно-шаурмячечной пехоты.
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06.04.2023 09:31 Ответить
Расстреливать их надо, как Сралин делал. Традиционно и скрепно будет.
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06.04.2023 09:28 Ответить
З гівна варення не вийде,як гівно не колоти.
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06.04.2023 09:29 Ответить
Неправильний підхід. Всіх звільняти не можна, хто тоді буде на парадах красуватись. Не буде кого показувати, хто буде зміцнювати скрепи. Це я танк Армада, який виключно призначений для параду. Взагалі російська армія не призначена для бойових дій, придатна виключно для парадів.
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06.04.2023 09:31 Ответить
Пам'ятаю, той танк "армата" і на параді заглох. Не могли з місця зрушити.
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06.04.2023 10:19 Ответить
Та якій Донбас?
На Лондон же збирались!!!
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06.04.2023 09:33 Ответить
Бєлгород ! Спишь? https://t.me/Ukraine_365News/49944
ВСУ впервые показали видео артиллерийского удара по территории россииУкраинская артиллерия обстреляла позиции российской армии у села Цаповка Белгородской областиОккупанты расположились в лесополосе близ фермы в 1,3 км от границы с Украиной. Их позиции были обнаружены пограничниками
показать весь комментарий
06.04.2023 09:34 Ответить
«И ракеты летают, и боевая техника передвигается и у нас, и у вас. Так что все мы преодолеем, надо немножко времени. А завтра подведем итоги, что мы сделали», -Бульбяник сказав )(уйлу на зустрічі в кремлі ,де його визвали на килим
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06.04.2023 09:41 Ответить
На Рашке в почёте только генерал Матовников!
Такой милашка, крутит задом.....
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06.04.2023 09:34 Ответить
Нічого, в північній кореї генералів наберуть.
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06.04.2023 09:39 Ответить
оооо...так..
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06.04.2023 09:42 Ответить
Характерна риса диктаторів - як тільки виникають проблеми, зразу ж міняють командарма. І Гітлер і Сталін свято вірили в непорушність свого постулату. Гудеріан, характеризуючи взаємовідносини Манштейна і Гітлера прямо вказав, що Гітлер не терпів у своєму колі осіб, які мають своє бачення і відстоюють його, бо відчував себе біля них нікчемою.
А щодо цього табасаранця. До цього часу жоден кацапський історик не повідоляє -хто саме стріляв в Новочеркаську. В КДБ Альфи ще не було, стройова армія - неймовірно. Комокругу Плієв осетин. А особа професійного терориста - Мамсурова, теж осетина. Він керував спецназом МО і завжди був в орбіті ЦК. А коли знімали микитку йому і вмінили видачу наказу про розстріл. Кавказці з гяурами ніколи не церемонились і зараз не переймаються.
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06.04.2023 09:46 Ответить
мне это напоминает ситуацию перед капитуляцией 3го рейха во ВМВ - там тоже гитлер увольнял всех подряд генералов
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06.04.2023 09:49 Ответить
А шо там Армагандон?
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06.04.2023 09:52 Ответить
В печалі. По ньому прилетів український трансформатор...
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06.04.2023 09:55 Ответить
И сразу расстрелять хенералов, нечисти на земле меньше будет
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06.04.2023 09:54 Ответить
Меняет местами кровати в борделе, а пора поменять шлюх. Но у них вся система так построена, поэтому он не додумается это сделать. А даже если додумается, и возьмёт кого-то молодого, то тот скорее капитулирует, чтобы сохранить хоть часть армии.
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06.04.2023 09:56 Ответить
Землю хрестянам, заводи робітникам, мільярди мільярдерам, а дебілам чорні поліетиленові мішки!
Такий девіз Мокляндіїї!
А один генерал у відставку - то дрібниці!
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06.04.2023 10:01 Ответить
А в чем новость-то? В том, что в РФ принимают правильные управленческие решения (не справился - нах)?Для нас было бы намного лучше если бы долбо ...*** оставлись на своих должностях.
Да и вообще, пох на то "что там у москалей". Намного важнее, что У НАС убирают боевых и грамотных офицеров за то, что сказал правду.
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06.04.2023 11:03 Ответить
 
 