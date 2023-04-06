Новый пакет военной помощи Украине составит около 41 млн евро, - министр обороны Литвы Анушаускас
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Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины.
Об этом в Twitter сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ.
"Новый пакет военной помощи Украине составит около 41 миллиона евро. Он будет состоять из оборудования, новых поступлений и взносов в международные фонды", - отметил он.
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