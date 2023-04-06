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Новый пакет военной помощи Украине составит около 41 млн евро, - министр обороны Литвы Анушаускас

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

анушаускас

Литва готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ.

"Новый пакет военной помощи Украине составит около 41 миллиона евро. Он будет состоять из оборудования, новых поступлений и взносов в международные фонды", - отметил он.

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Щиро дякуємо, друзі.
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06.04.2023 09:39 Ответить
SOP vojska Litvi na segodnia.
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06.04.2023 09:50 Ответить
Primer kak vygledili lesnyje bratja i teperesnyej soldati
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06.04.2023 10:05 Ответить
В той час коли, міністр оборони Литви готує допомогу, наш готується її розкрадати. Має право на помилку.
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06.04.2023 11:49 Ответить
 
 