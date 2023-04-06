На Бахмутском направлении ВСУ уничтожили 71 оккупанта, на Купянско-Лиманском ликвидировано 28 захватчиков, - Череватый

Враг продолжает атаковать на Бахмутском и Купянско-Лиманском направлении.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает Цензор.НЕТ.

"За эти сутки на Бахмутском направлении произошло 302 обстрела ствольной и реактивной артиллерией, 22 боевых столкновения. Только в районе самого населенного пункта (речь идет о Бахмут. - Ред.) - 101 обстрел, 19 боевых столкновений. 71 оккупант был уничтожен. ", – отметил он.

По словам Череватого, также активно враг действовал на Купянско-Лиманском направлении.

"399 раз обстрелял наши позиции. 5 боевых столкновений произошло. 28 окупантов уничтожены, 62 получили ранения. Также там уничтожены танк Т-72, ​​боевая машина десанта, миномет самоходный "Тюльпан" и вертолет Ка-52", - добавил спикер.

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