Будут судить военного РФ, который во время оккупации Херсонщины насиловал женщину и запугивал население, - Офис Генпрокурора
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Во время оккупации Херсонщины военный РФ запугивал гражданское население и не раз насиловал женщину. В суд направлен обвинительный акт в отношении оккупанта.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Так, по данным следствия, в конце марта 2022 мужчина в составе российского подразделения выполнял боевые задания и контролировал временно оккупированную территорию Бериславского района Херсонской области.
"Военный РФ заселился в домовладение местной жительницы, угрожая расправой ей и ее малолетнему сыну. Проживая в доме потерпевшей без ее согласия, обвиняемый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении женщины".
В результате сексуального насилия над матерью ребенок получил вторичную психологическую травму", - говорится в сообщении.
В суд направлен обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
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