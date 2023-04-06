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армия РФ (15351) война (46696) изнасилование (889) Херсонщина (3496) Офис Генпрокурора (2037)

Будут судить военного РФ, который во время оккупации Херсонщины насиловал женщину и запугивал население, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупант

Во время оккупации Херсонщины военный РФ запугивал гражданское население и не раз насиловал женщину. В суд направлен обвинительный акт в отношении оккупанта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Так, по данным следствия, в конце марта 2022 мужчина в составе российского подразделения выполнял боевые задания и контролировал временно оккупированную территорию Бериславского района Херсонской области.

"Военный РФ заселился в домовладение местной жительницы, угрожая расправой ей и ее малолетнему сыну. Проживая в доме потерпевшей без ее согласия, обвиняемый неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении женщины".

В результате сексуального насилия над матерью ребенок получил вторичную психологическую травму", - говорится в сообщении.

В суд направлен обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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Цензор вы или не публикуйте такие статьи или морды тварей не закрывайте. Эту мерзость должны все знать и при встрече ........................... сами понимаете.
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06.04.2023 10:54 Ответить
тим більш Земля кругла, а у багатьох на московії і родичі і знайомі є...може і свого б упізнали
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06.04.2023 11:07 Ответить
Я теж не розумію навіщо фізіономію замазувати. В ОП його навряд чи візьмуть працювати!
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06.04.2023 11:44 Ответить
от чомусь тварин у природі не блюрять?, а тварюк з масковскага лісу - майже завжди
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06.04.2023 12:22 Ответить
Знову заочно?
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06.04.2023 12:49 Ответить
Того виродка впіймали, чи заочно судитимуть?
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06.04.2023 12:53 Ответить
Знов у кацапа мордяка замилена, презумпція невинуватості чи що. Так він став винуватим одразу ж, як тільки поставив свої копита на землю України.
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06.04.2023 13:05 Ответить
 
 