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разведка (4000) Россия (91236) ФБР (210) вербовка (215) Рэй (8)

В российской разведке достаточно противников войны в Украине, - директор ФБР Рэй

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рей

У России достаточно противников агрессии против Украины. ФБР готово пойти с ними на контакт.

Об этом директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил во время выступления в Техасском университете A&M в Колледж-Стейшен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Он отметил, что война в Украине оказалась для россиян не такой горячей, как они надеялись.

"Поэтому много россиян, в том числе сотрудники российской разведки, которые не очень довольны этим", - сказал Рей.

По его словам, недовольных достаточно и в российской разведке. Их ФБР хотело бы завербовать, но "иным способом".

"Мы хотим, чтобы те несчастные россияне знали, что мы хотели бы с ними поговорить. И, возможно, они могут сыграть определенную роль в изменении курса истории", – заявил Рей.

Читайте: Китай и США учатся на войне в Украине, Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань, - директор ФБР Рэй
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Але їх забули спитати, коли планували вторгнення... Азохенвей...
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06.04.2023 10:55 Ответить
Для чого ти так брешеш ? Вони нас попереджали ще восени 2021 ,що війна може розпочатися в любий день. А дату то визначало саме ***** і ніяка розвідка тут тобі 100% сказати не могла коли в нього клямка западе в голові.
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06.04.2023 12:14 Ответить
Я мав на увазі, шо якшо навіть хтось з кацапськоїх розвідки і був проти, то ніхто в них не питав.
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06.04.2023 12:36 Ответить
... но нє знал он і нє вєдал:
тот, которий с нім обєдал
бил чекіст, майор развєдки
і примєрний семьянін...
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06.04.2023 10:56 Ответить
і що?
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06.04.2023 11:18 Ответить
А в СБУ ? 90% прихильники Московії . Це праця тих борців за мир ?
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06.04.2023 11:20 Ответить
По справі Скрипалів була маса коментів, Грозєв взяв пальму першості. А фактично(як говорили брити) центр перехоплення бритів на Кіпрі перехопив звязок між резидентурою ГРУ в Лондоні, в Сирії та Москві зразу ж після атентату. Прокачали фізіо пасажирів і знайшлися "чоботи на шпильках". А ось опублікували треп старих чекістів Сівковича ...... І шо -голоса такі чисті як в церковному хорі. Ясна річ, що відомі всі фокуси як ГРУ та ФСБ по всьому світу. Недарма ж Путін заборонив виїзд всім причетним і швидко забрав агентів під прикриттям. Бо патологічно впевнений - зрадників у нього вагон і маленька тачка.
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06.04.2023 11:30 Ответить
якесь дурнувате чмо не на своєму місці.

росіяни це нацисти.

зміна одного нациста на иншого не скасовує нацизм.

тому всі вони за війну, просто мають кожен сам своє уявлення як треба правильно українців убивати.
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06.04.2023 19:16 Ответить
 
 