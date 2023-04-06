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ОК "Південь" о взрывах в Мелитополе: "Эта настройка на то, что оккупированная территория - неспокойная территория"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мелітополь

Во временно оккупированном Мелитополе в последние дни часто раздаются взрывы.

Об этом заявила спикер ОК "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Пока мы говорим о том, что идет очень мощная подготовка к тому самому контрнаступлению, которое никто не хочет обсуждать, но все предсказывают. На самом деле это подготовительные моменты, которые должны настроить оккупантов на то, к чему им нужно быть готовы в дальнейшем", - отметила она.

"Эта настройка на то, что оккупированная территория - беспокойная территория. Поэтому нужно ее деоккупировать", - добавила спикер.

Напомним, ночью в Мелитополе зафиксировано несколько мощных взрывов.

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06.04.2023 11:00 Ответить
 
 