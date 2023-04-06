Резников: Есть лица, для которых цель – не обеспечить армию, а заставить военных подстроиться под желание определенного бизнеса
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Министр обороны Алексей Резников заявил, что ряд лиц хотят вернуть в ВСУ советскую систему питания, подстроившись под группу бизнесменов. Поэтому в апреле армия могла остаться вообще без питания.
Об этом он сказал в комментарии Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам министра, его ведомство выдвигает поставщикам питания для армии четкие требования. Главная задача – обеспечить гарантированное качественное питание наших военных.
Резников говорит, что речь идет о сотнях тысяч человек, которые меняют места дислокации и, по решению командования, быстро концентрируются в определенных районах или перемещаются туда, где нужно.
"Это реалии войны. Нам нужен запас прочности, чтобы гибко реагировать на эти потребности. Иначе будут срывы. Поэтому мы выдвигаем поставщикам четкие требования. К сожалению, некоторые не хотят этого понимать. Есть ряд лиц, для которых цель - не обеспечить армию, а заставить военных во время активной фазы боевых действий подстроиться под пожелания определенной группы бизнеса. Я не знаю, в чем причина, но здесь очевидна проблема с приоритетами. Эта бездумная активность уже наносит вред", - сказал министр.
По словам Резникова, мы были в шаге от того, что армия осталась бы в апреле без питания вообще.
"Правительству пришлось спасать ситуацию и продолжать действующие соглашения, принимать по этому поводу отдельное решение. Те же лица фактически требуют вернуть в ВСУ советскую систему питания. Чтобы не было ни качества, ни разнообразия. И снова – только ради того, чтобы определенная группа компаний могла комфортно зарабатывать.Минобороны требует гарантии поставки, качество и соблюдения рациона.Все.Но эти требования почему-то называют "завышенными" или "неадекватными".Минобороны готово покупать через Prozoro, публиковать цены. Как только будет создана соответствующая площадка, мы это сделаем. Но я точно не позволю разрушить систему бесперебойной организации питания наших защитников и защитниц, которая выдержала нагрузку военного времени.Если кто-то не контролирует свои политические амбиции или дал кому-то обещания, которые не может выполнить – это не причина лишать армию продовольствия, тем более – в такой ответственный момент ", - подчеркнул он.
Ранее СМИ сообщили, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году воинских частей на общую сумму 13,16 млрд грн по завышенным в 2-3 раза ценам. К примеру, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку.
Министр обороны Алексей Резников информацию о закупке продуктов по завышенным ценам отрицал. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.
В то же время он признал, что из-за этого в конце декабря был отстранен, а в январе уволен из Министерства обороны руководитель соответствующего департамента Богдан Хмельницкий. Вместе с тем после скандала из Миноброны уволился заместитель министра Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. Впоследствии ему сообщили о подозрении.
В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что расследует уголовное производство о возможных злоупотреблениях при закупке продуктов питания Министерством обороны на общую сумму более 13 миллиардов гривен.
28 февраля Минобороны обнародовало контракты на питание для ВСУ. К примеру, у них отмечалось, что яйца покупают по 8–9 грн за штуку.
Пожалуйста, подождите...
Київ виходь, Україна ставай.
І
Результати оприлюднили.
Про літні однострої для війська він навіть не замислюється!
Нічого додати...
Десь по хатам відшивають чи що, втричі дорожче.
Армія це теж величезна структура. Забезпечити її потреби можуть лише великі концерни.
Потом перекину 200 гривен с карты на карту, и будет полное ощущение обеда в ресторанчике Латинского квартала.
І знову викручується,як в'юн або вужака рід вилами.Працював певний час у птахівництві,завжди яйця були поштучно.Так,ціна різна,три категорії були.Але на вагу ніколи не було,а він знову лапшу вішає.
І картопля технічна помилка,ціна не за кілограм,а за пуд
Совісті немає!
Хуцпу засвоів на "відмінно"!
корупція НЕРОЗДІЛЬНО пов'язана з системою влади.
коли ми йдемо на вибори то тим самим погоджуємося що система влади буде незмінною а, отже і корупція залишиться.
тож, мільярди на антикорупцію це дурний анекдот.