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Новости Общество
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Минобороны (8226) продукты (1507) закупки (541) Резников (1167)

Резников: Есть лица, для которых цель – не обеспечить армию, а заставить военных подстроиться под желание определенного бизнеса

Новости Цензор.НЕТ Общество

резніков

Министр обороны Алексей Резников заявил, что ряд лиц хотят вернуть в ВСУ советскую систему питания, подстроившись под группу бизнесменов. Поэтому в апреле армия могла остаться вообще без питания.

Об этом он сказал в комментарии Lb.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам министра, его ведомство выдвигает поставщикам питания для армии четкие требования. Главная задача – обеспечить гарантированное качественное питание наших военных.

Резников говорит, что речь идет о сотнях тысяч человек, которые меняют места дислокации и, по решению командования, быстро концентрируются в определенных районах или перемещаются туда, где нужно.

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"Это реалии войны. Нам нужен запас прочности, чтобы гибко реагировать на эти потребности. Иначе будут срывы. Поэтому мы выдвигаем поставщикам четкие требования. К сожалению, некоторые не хотят этого понимать. Есть ряд лиц, для которых цель - не обеспечить армию, а заставить военных во время активной фазы боевых действий подстроиться под пожелания определенной группы бизнеса. Я не знаю, в чем причина, но здесь очевидна проблема с приоритетами. Эта бездумная активность уже наносит вред", - сказал министр.

По словам Резникова, мы были в шаге от того, что армия осталась бы в апреле без питания вообще.

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"Правительству пришлось спасать ситуацию и продолжать действующие соглашения, принимать по этому поводу отдельное решение. Те же лица фактически требуют вернуть в ВСУ советскую систему питания. Чтобы не было ни качества, ни разнообразия. И снова – только ради того, чтобы определенная группа компаний могла комфортно зарабатывать.Минобороны требует гарантии поставки, качество и соблюдения рациона.Все.Но эти требования почему-то называют "завышенными" или "неадекватными".Минобороны готово покупать через Prozoro, публиковать цены. Как только будет создана соответствующая площадка, мы это сделаем. Но я точно не позволю разрушить систему бесперебойной организации питания наших защитников и защитниц, которая выдержала нагрузку военного времени.Если кто-то не контролирует свои политические амбиции или дал кому-то обещания, которые не может выполнить – это не причина лишать армию продовольствия, тем более – в такой ответственный момент ", - подчеркнул он.

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Ранее СМИ сообщили, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году воинских частей на общую сумму 13,16 млрд грн по завышенным в 2-3 раза ценам. К примеру, Минобороны законтрактовало яйца по 17 грн за штуку, тогда как розничная цена в магазине Киева сейчас около 7 грн за штуку.

Министр обороны Алексей Резников информацию о закупке продуктов по завышенным ценам отрицал. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

В то же время он признал, что из-за этого в конце декабря был отстранен, а в январе уволен из Министерства обороны руководитель соответствующего департамента Богдан Хмельницкий. Вместе с тем после скандала из Миноброны уволился заместитель министра Вячеслав Шаповалов, отвечавший за тыловое обеспечение ВСУ. Впоследствии ему сообщили о подозрении.

В свою очередь Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) сообщило, что расследует уголовное производство о возможных злоупотреблениях при закупке продуктов питания Министерством обороны на общую сумму более 13 миллиардов гривен.

28 февраля Минобороны обнародовало контракты на питание для ВСУ. К примеру, у них отмечалось, что яйца покупают по 8–9 грн за штуку.
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Топ комментарии
+51
Це він про себе і Зелю?
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06.04.2023 11:10
+50
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06.04.2023 11:17
+42
ніщо не змінинить цього виродка...
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06.04.2023 11:12
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Це він про себе і Зелю?
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06.04.2023 11:10 Ответить
Нє, то Порошенко у всьому винуватий
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06.04.2023 11:11 Ответить
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06.04.2023 11:21 Ответить
"Це він про себе і Зелю?" - Ви з язика, тобто з клавіатури зняли.
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06.04.2023 15:15 Ответить
ніщо не змінинить цього виродка...
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06.04.2023 11:12 Ответить
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06.04.2023 11:19 Ответить
Горбатого могила виправить
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06.04.2023 11:32 Ответить
Він над Україною просто знущається.
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06.04.2023 12:01 Ответить
тільки Майдану вони злякають ся ((
Київ виходь, Україна ставай.
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06.04.2023 12:41 Ответить
Зато... какоє умноє одухотворенноє ліцо (пика)
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06.04.2023 14:28 Ответить
Невже він це про себе каже?
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06.04.2023 11:12 Ответить
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06.04.2023 11:17 Ответить
Є в нас цих осіб -- які на віині будують своє благополуччя .
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06.04.2023 11:12 Ответить
А есть ещё такие особы,которые миллиарды из страны выводят в офшор и им хоть бы хны. А есть ещё такие особы,которые несунетнецю несут польскому ТВ. Надеюсь ,что следующий президент и власть вас всех тварей посадит и не в кресла ,а за решётку в зоопарк
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06.04.2023 11:13 Ответить
Тому тебе міністром і призначили, щоб цього не було. Треба виконувати свою работу, а не піаритися і відосіки пиляти.
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06.04.2023 11:13 Ответить
Невідомі лисі особи в окулярах?
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06.04.2023 11:13 Ответить
Ті , в яких яйця по 17
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06.04.2023 11:13 Ответить
Не тільки. Це також ті, у яких картопля по 22. Моя мама пенсіонерка, вирощує картоплю на присадибній ділянці. Частину продає на ринку. Зараз продає за 5 гривень, останнім часом - по 4.. Є оптові продавці, які продають навіть по 3 гривні.
І
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06.04.2023 11:39 Ответить
паскуда хай розкаже за чиїм замовленням заблокували результати виборів до Антикорупційної ради при МО і всі за кого ми голосували тепер не можуть йому завадити красти
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06.04.2023 11:14 Ответить
Яким чином?

Результати оприлюднили.
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06.04.2023 11:16 Ответить
Не підписує наказ про допуск громадської ради до виконання своїх функцій
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06.04.2023 11:34 Ответить
Так 5 днів же ж лише прошло, з них робочих тільки 3.
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06.04.2023 12:02 Ответить
Ааа. Зрозуміло. Всього 3 дні, а він ще оцю ахінею придумував. Трудоголік.
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06.04.2023 12:14 Ответить
сьогодні дивіться пост Дани в ФБ. МВС завело справу про втручання в електронне голосування...
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06.04.2023 11:53 Ответить
Хто про що, а Курочка Ряба знову про яйця і яблука.

Про літні однострої для війська він навіть не замислюється!
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06.04.2023 11:15 Ответить
Через місяць буде бігати по Європі без трусів і вмовляти "дайте хто-небудь".
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06.04.2023 11:44 Ответить
Іронія... безсердечна ти ****...
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06.04.2023 11:15 Ответить
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06.04.2023 11:15 Ответить
Треба читати так: Є певні бізнесмени які хочуть на цьому заробляти, але тепер будуть заробляти інші.
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06.04.2023 11:15 Ответить
самокритично
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06.04.2023 11:15 Ответить
Це ти про себе падло?
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06.04.2023 11:15 Ответить
За 4 роки народ України наржався досхочу, і тому нажрався недостатньо. СИСТЕМУ, що згнила, ТРЕБА МІНЯТИ! Пора вже народу помудрішати і обрати президента, який не очолює корупцію, а реально бореться з нею, тому сприяє посадці татарових та рєзнікових
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06.04.2023 11:16 Ответить
є кандидат ?
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06.04.2023 12:45 Ответить
кандидати є. Але населенню завжди потрібен той, хто більше обіцяє---------заробітні по 4000 тис дол, ковбаса по 2 грн.-----------була агітатором на виборах, тому знаю.
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13.06.2023 07:19 Ответить
усі ті кандидати, починаючи з 90-х, гребли під себе і зараз "допомагають" ЗСУ вкраденими грошима
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13.06.2023 13:12 Ответить
"Лицемі́рство - невідповідність слів справжнім переконанням, почуттям чи діям певної особи. Приклад, звинувачення когось у скоєних провинах або діях особою, що сама так вчиняє. Така поведінка може прикриватися нещирістю, удаваним щиросердям, чесністю."
Нічого додати...
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06.04.2023 11:17 Ответить
Цинічно, брехливе, барижне *****, а не міністр.
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06.04.2023 11:18 Ответить
Хуцпате падло
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06.04.2023 11:19 Ответить
вони просто в очі і на камери з нас глузують, просто так нагло - бо народ то бидло, вибори та 73% проголосувавших за цих виродків то є з чого посміятись
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06.04.2023 11:20 Ответить
Класична маніпуляція типу "Ну і що що за завищеними цінами, головне що є що їсти військовим, а всі хто говорять про завищені ціни протестують не проти корупції, а підривають обороноздатність" хоча по факту обороноздатність підривають корупціонери.
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06.04.2023 11:21 Ответить
Завищені ціни існують лише для того щоб отримувати відкати. Усе як при Януковичу.
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06.04.2023 11:36 Ответить
Ну так наведи поряток ты же министр или хто??
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06.04.2023 11:22 Ответить
Зачьотна хуцпа👍👍👍👍
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06.04.2023 11:24 Ответить
Якщо великий бізнес пропонує картоплю по 5 грн, а ваші прокладки по 15, то треба брати по 5
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06.04.2023 11:24 Ответить
Не можуть нашим кройщикам навіть форму замовити.
Десь по хатам відшивають чи що, втричі дорожче.
Армія це теж величезна структура. Забезпечити її потреби можуть лише великі концерни.
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06.04.2023 11:25 Ответить
Хорошо, что напомнил. Пойду омлет из трёх яиц себе сделаю.
Потом перекину 200 гривен с карты на карту, и будет полное ощущение обеда в ресторанчике Латинского квартала.
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06.04.2023 11:26 Ответить
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06.04.2023 11:37 Ответить
Ніби Залужного НЕ ІСНУЄ
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06.04.2023 11:29 Ответить
Якщо військо залишили без харчів чи ще чогось необхідного то за 24 години можна вияснити хто, чому те зробили. Імена, посади і СБУ мало б допитували саботажників та ворожих агентів
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06.04.2023 11:29 Ответить
А за 48 годин вже розстрілювати, якби був офіційно введений стан війни.
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06.04.2023 11:37 Ответить
Вони там всі "вахтовики" - прийшов нахапав і звалив Їм байдуже на Україну і нас із вами Нам всім виставили рахунок за нашу дурість і безвідповідальність
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06.04.2023 11:31 Ответить
Забезпечення армії це надприбутковий бізнес Резеікова та його банди, а другим у цей бізнес дорога зась! От же ж гнида.
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06.04.2023 11:34 Ответить
Тільки зовнішнє управління зі сторони Заходу може врятувати Україну. Таких резнікових в Україні сотні тисяч.
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06.04.2023 11:38 Ответить
та да, вже запрошували на князівство, не спрацювало, досі гикається
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06.04.2023 12:51 Ответить
А є люди у МО які хочуть не забезпечувати армію, а підладнати це забезпечення під власні корисливі наміри і тому не дають дозвіл приймати участь у постачанні нікому окрім кишенькових компаній через які мають відкати у власну кишеню!!!
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06.04.2023 11:41 Ответить
Деякі хочуть годувати українську армію по-радянськи. Ковбасою по 2.20 та яйцями по 14 копійок. Але ми не дозволимо спаплюжити наші здобутки. Ковбаса має бути не менше ніж по 500. Ну а яйця звісно ж по 17 гривень. За сантиметр кубічний.
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06.04.2023 11:51 Ответить
наприклад жОПа. весь договорняк оманський поламали!
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06.04.2023 11:53 Ответить
Лицемірність зашкалює.
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06.04.2023 11:57 Ответить
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06.04.2023 11:58 Ответить
Известный уже несколько десятилетий прием. На критике советской системы и каких-то злоумышленников создают почву для обкрадывания своими людьми страны и народа.
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06.04.2023 11:58 Ответить
А на хера там Рєзніков?Кому він плачеться?Його ж господарство!
І знову викручується,як в'юн або вужака рід вилами.Працював певний час у птахівництві,завжди яйця були поштучно.Так,ціна різна,три категорії були.Але на вагу ніколи не було,а він знову лапшу вішає.
І картопля технічна помилка,ціна не за кілограм,а за пуд
Совісті немає!
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06.04.2023 12:03 Ответить
Мародер не запалює, а прямо палає, ось це він уже відкрито сказав, що все населення України, це бидло.
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06.04.2023 12:03 Ответить
Сідай, ****, "5"!
Хуцпу засвоів на "відмінно"!
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06.04.2023 12:05 Ответить
Рідні полеглих он пишуть навіть компенсацію не можуть отримати, бо після постанови якогось козла з уряду і діти після 18 вже не твої діти, і сестра, брат з якими ріс в одній колясці не твоя рідня. За що тоді вмирати - за Рєзнікова, заброньованих хитрозроблених, за "батальйон Монако"? Зате на яблука по 52 гроші є. Гниди, правий був Петлюра
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06.04.2023 12:13 Ответить
Рєзнікофф - напищене чмо!
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06.04.2023 12:20 Ответить
Це Рєзніков про тих людей, які заборонили поставки продуктів харчування до війська крупними ретейлерами? Тобто - про себе?
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06.04.2023 12:23 Ответить
Агент Котикрашанко отбрехался на пятерку,на дом в Тыве в могольском стиле заработал.
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06.04.2023 12:26 Ответить
Скільки корупція буде долати армію, стільки вже зробили у боротьбі проти корупції, а вона все одно присутня
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06.04.2023 12:35 Ответить
Через війну немає виборів і заборонені протести. Невідомо як прибрати цього топ мародера з його посади.. Хіба що Захід може якось натиснути на них. І то вони вважають, що перемога все спише.
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06.04.2023 12:38 Ответить
дайте вгадаю той бізнес напевно кондитерський....
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06.04.2023 12:41 Ответить
В дзеркало подивися!
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06.04.2023 12:53 Ответить
Крадій гордиться тим, що не дав вкрасти іншим
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06.04.2023 12:57 Ответить
А кто будет мухлевать, того буду бить ПО НАГЛОЙ РЫЖЕЙ МОРДЕ!
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06.04.2023 13:15 Ответить
Це він про кого??? До тепер МО купує продукти через фірму прокладку друга Зельоного, який дістав ексклюзивне право купувати продукти для ЗСУ. Це що, Рєзніков, не корупція???
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06.04.2023 13:37 Ответить
Уйобок йде по трупах, навіть не переступає, а наступає на трупи.
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06.04.2023 13:38 Ответить
все вірно він робить...кращий захист - це напад( в данному випадку скинути провину на ,,низку осіб")
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06.04.2023 14:06 Ответить
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06.04.2023 14:09 Ответить
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06.04.2023 14:24 Ответить
ми як та мавпа що замість підставити стільця постійно тільки стрибає і стрибає а банана дістати не може.

корупція НЕРОЗДІЛЬНО пов'язана з системою влади.

коли ми йдемо на вибори то тим самим погоджуємося що система влади буде незмінною а, отже і корупція залишиться.

тож, мільярди на антикорупцію це дурний анекдот.
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06.04.2023 19:14 Ответить
Різникофф злодій ла-ла-ла!!!
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12.06.2023 17:31 Ответить
 
 