Нами была передана информация, что окружение грузинского олигарха Иванишвили помогает РФ обходить санкции, - "слуга народа" Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал санкции США против представителей судейских властей Грузии.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Последнее предупреждение грузинскому олигарху Иванишвили от США. Сегодня произошло очень важное событие. Под санкции США впервые попали четверо грузинских судей за причастность к коррупции. По моему мнению, это последнее предупреждение Бидзини Иванишвили, который переходит все красные линии, нелегально контролируя грузинские власти. Мы неоднократно предупреждали, что это плохо закончится... С первого раза не услышали... Ну что ж, надеюсь, сейчас дойдет.

Хочу напомнить, что нами была передана информация о ближайшем бизнес-окружении Иванишвили, которое через свои структуры помогает россиянам обходить санкции. Думаю, в ближайшее время можно ожидать новостей и в этом направлении", - подчеркнул парламентарий.

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