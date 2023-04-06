Нами была передана информация, что окружение грузинского олигарха Иванишвили помогает РФ обходить санкции, - "слуга народа" Арахамия
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал санкции США против представителей судейских властей Грузии.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Последнее предупреждение грузинскому олигарху Иванишвили от США. Сегодня произошло очень важное событие. Под санкции США впервые попали четверо грузинских судей за причастность к коррупции. По моему мнению, это последнее предупреждение Бидзини Иванишвили, который переходит все красные линии, нелегально контролируя грузинские власти. Мы неоднократно предупреждали, что это плохо закончится... С первого раза не услышали... Ну что ж, надеюсь, сейчас дойдет.
Хочу напомнить, что нами была передана информация о ближайшем бизнес-окружении Иванишвили, которое через свои структуры помогает россиянам обходить санкции. Думаю, в ближайшее время можно ожидать новостей и в этом направлении", - подчеркнул парламентарий.
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Це мудрий нарід таких на помийках назбирав.
Воно не винне.
Будеш багато nuzgi ти, кацапське рило -- будеш ходити з тим самим зламаним рилом.
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Хламідія після 35 виходу з першої лінії фронту. Ізвініті, нє успел смєніть хворму, після зустрічі знову в бетеер.
Як же ці ***** бісять.
майдан нічого в суддівстві не змінив.