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Новости За рубежом
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Грузия (4339) санкции (10615) Арахамия (956)

Нами была передана информация, что окружение грузинского олигарха Иванишвили помогает РФ обходить санкции, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

давид,арахамія

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал санкции США против представителей судейских властей Грузии.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Последнее предупреждение грузинскому олигарху Иванишвили от США. Сегодня произошло очень важное событие. Под санкции США впервые попали четверо грузинских судей за причастность к коррупции. По моему мнению, это последнее предупреждение Бидзини Иванишвили, который переходит все красные линии, нелегально контролируя грузинские власти. Мы неоднократно предупреждали, что это плохо закончится... С первого раза не услышали... Ну что ж, надеюсь, сейчас дойдет.

Хочу напомнить, что нами была передана информация о ближайшем бизнес-окружении Иванишвили, которое через свои структуры помогает россиянам обходить санкции. Думаю, в ближайшее время можно ожидать новостей и в этом направлении", - подчеркнул парламентарий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США впервые ввели санкции против представителей судейских властей Грузии
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Топ комментарии
+29
Я охреневаю от хламидии ,Ты падло ,буквально пару месяцев в зад ,просил ,чтоб сняли санкции с кошелька х_йла. Да заткнись уже .Откуда это чудо вылезло,кто его породил,как лядь?
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06.04.2023 11:31
+23
Посмотрите на эту ПАДЛУ в камуфляже.

Хламідія після 35 виходу з першої лінії фронту. Ізвініті, нє успел смєніть хворму, після зустрічі знову в бетеер.

Як же ці ***** бісять.
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06.04.2023 11:41
+13
абрамович позвонил?
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06.04.2023 11:30
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абрамович позвонил?
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06.04.2023 11:30 Ответить
Абрамовіч теж кавказський горський єврей.
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06.04.2023 11:37 Ответить
он португальский ашкенази. Просто судьба в Якутию забросила.
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06.04.2023 14:11 Ответить
Я охреневаю от хламидии ,Ты падло ,буквально пару месяцев в зад ,просил ,чтоб сняли санкции с кошелька х_йла. Да заткнись уже .Откуда это чудо вылезло,кто его породил,как лядь?
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06.04.2023 11:31 Ответить
В ЗЄ є загін "тіпа безсмертних", він з відти
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06.04.2023 11:37 Ответить
Не чіпай вівцейоба.
Це мудрий нарід таких на помийках назбирав.
Воно не винне.
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06.04.2023 11:54 Ответить
Українська Нація (якщо ти, гнидо, не в курсі) зараз боронить себе і рідну державу від орди.

Будеш багато nuzgi ти, кацапське рило -- будеш ходити з тим самим зламаним рилом.

Ще питання?
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06.04.2023 12:04 Ответить
араХАМія представник української нації?
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06.04.2023 12:45 Ответить
він же росіянин, уродженець їбінів під Сочі. Ми ж адіннарот, а якщо ти не згоден - то тобі зломають рило.
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06.04.2023 12:55 Ответить
назви дату, коли почалась війна росії проти України, ламающій рила?
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06.04.2023 12:53 Ответить
НАБУ про зрадників говорило трохи після піздюліни от заходу,тепер це треба перебити якось заявами всяких придурів з оточення орденоносця.Це вже відпрацьована схема
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06.04.2023 12:01 Ответить
Краще скажи яку інформацію передавали кацапам.
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06.04.2023 11:32 Ответить
ти диви Хламідія вилізла
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06.04.2023 11:32 Ответить
Арахламідія - то хлопчик-помагай такий собі: то Абрамовичу допоже, то Коломойському, то США.
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06.04.2023 11:33 Ответить
арахамілія -це зелене обличчя зекловунів
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06.04.2023 11:35 Ответить
Хоча більше схоже на неголену дупу.
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06.04.2023 11:41 Ответить
Не дай БОГ я услышу после наступных выборов СН или Зеленский,або дЕрмак фамилию или Татаров. Тогда эта страна обречена и всё было ...........
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06.04.2023 11:35 Ответить
Арахамія заздріть ! Бо він міг би допомогти росіянам більше ніж Іванішвілі. Надивився я на гірських євреїв на Кавказі. З погляду безпринципності одеськи євреї їм у підмітки не годяться !
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06.04.2023 12:07 Ответить
Арахамія росіянин, не несіть пургу
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06.04.2023 12:56 Ответить
Хламідія вилізла знову пішли вкиди що готові про переговори щодо Криму! СОБАКИ зелені!
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06.04.2023 11:37 Ответить
Прохвост є прохвост, а ціна інфи від прохвоста нульова.
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06.04.2023 11:38 Ответить
а вже післязавтра, ця бібізянка видасть "на ивана швили нельзя накладывать санкции. он помог мне спасти 100 500 людей"
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06.04.2023 11:41 Ответить
Ну передали. То й сиди мовчки. Чи ще треба з Грузією посратися? О дебіли...
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06.04.2023 11:41 Ответить
це типу новий рівень меншовартості чи що? Спочатку нили "что подумаєт роіся", тепер "что подумаєт грузія"? Та насрать на Грузію. Особливо якщо вони допомагають русні
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06.04.2023 12:57 Ответить
Ні, це здоровий глузд. Тільки дебіли сваряться з усіма навкруги.
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06.04.2023 14:45 Ответить
то значить ми "посварилися з росією" - це ти хочеш сказати, еге ж?
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06.04.2023 15:37 Ответить
Ти дибіл?
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06.04.2023 15:40 Ответить
так ми "посварилися з росією" чи ні, росіянин з "Нідерландів" чи як там твої російські ***** називаються?
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06.04.2023 16:47 Ответить
Посмотрите на эту ПАДЛУ в камуфляже.

Хламідія після 35 виходу з першої лінії фронту. Ізвініті, нє успел смєніть хворму, після зустрічі знову в бетеер.

Як же ці ***** бісять.
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06.04.2023 11:41 Ответить
Ара хамія,слідкуй за базаром,бо закриють пмж у сухумському заповіднику.
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06.04.2023 11:44 Ответить
Действительно неожиданно!
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06.04.2023 11:48 Ответить
Абізян сам допомагає мордору
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06.04.2023 11:50 Ответить
В СБУ руководителями рулить конторой из роССии назначают….а он голову на Грузию крутит….ЗЕбесы кацапские.(
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06.04.2023 11:50 Ответить
Арахамія-це вирок виборцям Зе
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06.04.2023 11:53 Ответить
блювота...передало воно...про своїх передай, передаст....
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06.04.2023 11:58 Ответить
а ти довідки абрамовичу продаєш
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06.04.2023 12:15 Ответить
давно гибон не появлялся , решил напомнить о себе безсмысленными заявами , у зе - мудачья есть одна тупая привычка , каждый из них должен раз в месяц появлятся в медиа-просторе хоть с чемто , что бы создавалось впечатление что они работают и оооочень сильно
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06.04.2023 12:35 Ответить
абхазська розвідка в дії)
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06.04.2023 12:38 Ответить
з якого моменту Сочі - Абхазія? Арахамія - росіянин.
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06.04.2023 12:59 Ответить
Він гірський єврей.
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06.04.2023 14:56 Ответить
агрохімія вирядився як на полювання
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06.04.2023 12:39 Ответить
За кого это ваЗЕлиновское Быдло держит ЗЕБилов, макака которая лобирует интересы абрамовича и закупал через свои и Корниенко офшоры Пи..рашенское электричество рассказывает про санкции...
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06.04.2023 13:31 Ответить
Vriot kak vsegda etot ''Gruzin''. Takie rabotaiut na FSB.
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06.04.2023 16:41 Ответить
Eti sudi bili liubimi sudiami rejima Saakashvili. Oni sudili Gvirgvliani, Sulkhana Molashvili.
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06.04.2023 16:43 Ответить
Naschiot neviponenia sankzii: Amerikanzi v Gruzii kontroliruiut vsio, tamojniu, perevodi i t.d. Tak chto nikakix obxodov net i ne mojet bit. Araxamia tochno rabotaet na russkix, chtob poseit zlo mejdu nashimi stranami.
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06.04.2023 16:45 Ответить
ми такі самі.

майдан нічого в суддівстві не змінив.
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06.04.2023 19:11 Ответить
 
 