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земля (1920) УПЦ МП (1456) Хмельнитчина (794)

Семь храмов УПЦ МП лишили права на пользование землей в Хмельницкой области

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

сбу,упц,мп,хмельниччина,обшук

Городской совет Шепетовки в Хмельницкой области лишил права постоянного пользования землей семь религиозных общин УПЦ МП, зарегистрированных на территории громады.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил городской голова Шепетовки Виталий Бузиль.

"Решением сессии прекратили право постоянного пользования земельными участками религиозным организациям московского патриархата на территории громады", – отметил он.

Земельные участки находятся в коммунальной собственности. Речь идет о семи храмах громады:

  • Свято-Михайловский собор (просп. Мира, 27)
  • Свято-Рождество-Богородичный храм (Староконстантиновское шоссе, 2)
  • Церковь Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (ул. Украинская, 69-А)
  • Свято-Духовский храм (ул. Судилковская, 122)
  • приход Святого великомученика Пантелеймона (ул. Вали Котика, 85-Д)
  • Свято-Михайловский храм (село Жилинцы)
  • Свято-Иоано-Богословский храм (село Плищин)

Теперь религиозные громады должны освободить указанные земельные участки.

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Топ комментарии
+10
Ні куя собі кацапського сатанату в західних областях України.
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06.04.2023 11:59
+6
на кожній ділянці повісити по одному батюшке.. для почину
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06.04.2023 11:57
+4
А скільки ділянок ще залишилось у московських попів хтось знає ?
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06.04.2023 11:59
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...звільнити або перейти в нормальну церкву....
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06.04.2023 11:56 Ответить
Не надо нам, в наших церквях тех чертей мацковских. Пусть валят к себе на болота и там изрыгают проклятия в своих службах...
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06.04.2023 15:21 Ответить
У меня предложение . Я знаю точно,что этот человек будет мстить по закону,что не мало важно и надеюсь наведёт наконец-то порядок и будет прислушиваться к людям и не закроется от народа. Давайте выберем президентом Гео Лероса, СН ваще сотрёт с ВР ,как будто их там и не було. Ну що, как смотрите на эту кандидатуру,давайте потолкуем?
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06.04.2023 11:57 Ответить
було б що добре, вам вірмен не вистачає при владі, у самих розуму нема?
Від лероса трохи відсунули корито, тепер став палким опозиціонером.
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06.04.2023 12:36 Ответить
на кожній ділянці повісити по одному батюшке.. для почину
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06.04.2023 11:57 Ответить
Ні куя собі кацапського сатанату в західних областях України.
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06.04.2023 11:59 Ответить
А скільки ділянок ще залишилось у московських попів хтось знає ?
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06.04.2023 11:59 Ответить
я так розумію Хмельниччина лідер в цій справі, а що ж столиця???
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06.04.2023 12:10 Ответить
Щось за центральні, південні і східні області нічого не чутно.
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06.04.2023 12:36 Ответить
Пішов процес очищення України від нехристів, від московських попів. Кремль б'ється в істериці. Україна дедалі більше наближається до Європи, до сім'ї братніх народів.
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06.04.2023 12:36 Ответить
У прямому етері з кацапськими попами на росії пропонують спалювати живцем українців. А ми ще рідну землю їм повинні давати
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06.04.2023 12:55 Ответить
Я з Шепетівки і наразі поки що тут і служу в ЗСУ по мобілізації більше року. Так от та церква що на Проспекті Миру, то гігантська церква. Її куполи видніються над девятиповерхівками. Громада давно проголосувала за перехід в ПЦУ і мер підтримав, але той ******** піп з прізвищем Мацола закрив церкву і так і бігає з тими ключами туди сюди. Його важко знайти. Треба двері сваркою відварювати.
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06.04.2023 12:56 Ответить
хера собі,
ціла мережа зомбувальних контор,

а держава хер ложила на це питання
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06.04.2023 20:18 Ответить
 
 