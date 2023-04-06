Семь храмов УПЦ МП лишили права на пользование землей в Хмельницкой области

Городской совет Шепетовки в Хмельницкой области лишил права постоянного пользования землей семь религиозных общин УПЦ МП, зарегистрированных на территории громады.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщил городской голова Шепетовки Виталий Бузиль.

"Решением сессии прекратили право постоянного пользования земельными участками религиозным организациям московского патриархата на территории громады", – отметил он.

Земельные участки находятся в коммунальной собственности. Речь идет о семи храмах громады:

Свято-Михайловский собор (просп. Мира, 27)

Свято-Рождество-Богородичный храм (Староконстантиновское шоссе, 2)

Церковь Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (ул. Украинская, 69-А)

Свято-Духовский храм (ул. Судилковская, 122)

приход Святого великомученика Пантелеймона (ул. Вали Котика, 85-Д)

Свято-Михайловский храм (село Жилинцы)

Свято-Иоано-Богословский храм (село Плищин)

Теперь религиозные громады должны освободить указанные земельные участки.

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