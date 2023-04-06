На складах в Киеве было заблокировано 350 тонн гумпомощи. Полиция передала часть ее ВСУ и Нацгвардии. ФОТО

Гуманитарная помощь из Польши, Великобритании, Азербайджана и других стран была заблокирована на складах в Соломенском районе Киева. Часть грузов испортилась. Полицейские разблокировали доступ и передали 200 тонн помощи ВСУ и Нацгвардии.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

В феврале полицейские начали расследование незаконного обращения с гуманитарной помощью. Они осмотрели склады в Соломенском районе и обнаружили там гуманитарные грузы от разных стран-доноров. Часть помощи уже испортилась.

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Нацполиция и Минсоцполитики стали распределять помощь по назначению.

Государственной специальной службе транспорта передали бронежилеты, медицинские ноши, пожарные рукава, а также продукты.

Грузинский национальный легион и медики Нацгвардии получили одеяла, спальники, карематы, амуницию, медицинские средства, продукты, средства гигиены.

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"В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к блокированию доступа к грузам, в результате чего произошла порча отдельных продуктов гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Расследование ведут по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование гуманитарной помощи) и ч. 1 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса. Возможное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.