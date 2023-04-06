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Новости Происшествия
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Нацполиция (15730) гуманитарная помощь (1202)

На складах в Киеве было заблокировано 350 тонн гумпомощи. Полиция передала часть ее ВСУ и Нацгвардии. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

гуманітарка

Гуманитарная помощь из Польши, Великобритании, Азербайджана и других стран была заблокирована на складах в Соломенском районе Киева. Часть грузов испортилась. Полицейские разблокировали доступ и передали 200 тонн помощи ВСУ и Нацгвардии.

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

В феврале полицейские начали расследование незаконного обращения с гуманитарной помощью. Они осмотрели склады в Соломенском районе и обнаружили там гуманитарные грузы от разных стран-доноров. Часть помощи уже испортилась.

Смотрите: Махинации с гумпомощью для ВСУ: руководство известной сети военных магазинов предстанет перед судом, - ГБР

На складах в Киеве было заблокировано 350 тонн гумпомощи. Полиция передала часть ее ВСУ и Нацгвардии 01

Нацполиция и Минсоцполитики стали распределять помощь по назначению.

Государственной специальной службе транспорта передали бронежилеты, медицинские ноши, пожарные рукава, а также продукты.

Грузинский национальный легион и медики Нацгвардии получили одеяла, спальники, карематы, амуницию, медицинские средства, продукты, средства гигиены.

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"В настоящее время правоохранители устанавливают лиц, причастных к блокированию доступа к грузам, в результате чего произошла порча отдельных продуктов гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Расследование ведут по ч. 3 ст. 201-2 (незаконное использование гуманитарной помощи) и ч. 1 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) Уголовного кодекса. Возможное наказание – лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

На складах в Киеве было заблокировано 350 тонн гумпомощи. Полиция передала часть ее ВСУ и Нацгвардии 02
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Топ комментарии
+41
Не заблокована,а спизжена,а от реалізувати не встигли .
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06.04.2023 12:04
+34
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327624/

Президент створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком

КАТЕРИНА ТИЩЕНКО - ЧЕТВЕР, 3 БЕРЕЗНЯ 2022, 02:25
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06.04.2023 12:02
+31
Тих хто це все заблокував , потрібно ловити і розстрілювати ,
бо ця мразота хотіла все продати !!
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06.04.2023 12:03
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Правила форума Совет форумчан
яким чином заблокували?!
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06.04.2023 12:00 Ответить
сама самозаблокировалась - закрылась изнутри.
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06.04.2023 12:02 Ответить
отож...муть якась...заблокувати можна або фізично, або юридично...якщо мій товар заблокують фізично-здохнуть швидко...а юридично, то явно якась зелена хвойда домоглась...
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06.04.2023 12:07 Ответить
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06.04.2023 13:07 Ответить
просте запитання.Ти москаль?. чи просто дибіл.!
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06.04.2023 15:28 Ответить
відповідає за заблоковання гуманітарної допомоги ,головний "зелений" відповідальний за гум ,допомогу- агент єрмак
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06.04.2023 13:41 Ответить
точніше агент "козирь"
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06.04.2023 13:52 Ответить
Такі ділки накопичують у себе на складах допомогу донорів типу для людей. А самі або планують продати або продають або просто нею не займаються. Горе-волонтери,за яких дуже соромно
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06.04.2023 12:16 Ответить
Та продають. Як би нашим правоохоронцям було цікаво, то там за тиждень труханув по об'явах на ОЛХ та промі можна всю гуманітарку знайти. Супермаркети теж потрясти - повипадають ліві накладні.

Всі про все знають, накривають тільки тих, хто жадібний і не віддав шматок.
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06.04.2023 12:32 Ответить
Певно тільки в Нацгвардію. Скоро Гвардія Наступу дозріє!
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06.04.2023 12:01 Ответить
резнікова зразу в оборот... він яйцями прикривався
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06.04.2023 12:01 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/3/7327624/

Президент створив гуманітарний і соціальний штаб на чолі з Єрмаком

КАТЕРИНА ТИЩЕНКО - ЧЕТВЕР, 3 БЕРЕЗНЯ 2022, 02:25
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06.04.2023 12:02 Ответить
а президент его назначит начальником штаба контрнаступления? а то успех прямо под вопросом.
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06.04.2023 12:04 Ответить
А куди ж без нього,таке враження,що і сонечко кожного ранку не підіймається без його вказівок...
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06.04.2023 14:10 Ответить
і чому ж Украïну не чекають в НАТО і ЄС?
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06.04.2023 12:02 Ответить
потому что в Украине 73% есть.
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06.04.2023 12:10 Ответить
Тих хто це все заблокував , потрібно ловити і розстрілювати ,
бо ця мразота хотіла все продати !!
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06.04.2023 12:03 Ответить
"кто ж вырвет?? здесь все свои!" (с)
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06.04.2023 12:06 Ответить
А чего их ловить? Они в ОПе сидят
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06.04.2023 12:11 Ответить
Не заблокована,а спизжена,а от реалізувати не встигли .
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06.04.2023 12:04 Ответить
Что- то мало верится,что в феврале заблокировали ,а в марте уже испортились продукты. Это как месяц срок хранения? Да?
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06.04.2023 12:05 Ответить
*********, сер...
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06.04.2023 12:08 Ответить
Вроде ********* могут хранится в течении полугода,как и гранаты.Хотя могу ошибаться.
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06.04.2023 12:11 Ответить
Гранаты десятилетиями.
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06.04.2023 12:18 Ответить
Я не про те,я про съедобные.Те, так да,а эти полгода не больше.
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06.04.2023 12:20 Ответить
Півроку? А ви самі пробували таке робити? Не в холодильнику, а просто в приміщені? І як, смачно було? )))
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06.04.2023 12:38 Ответить
Гранаты точно хранятся полгода в прохладном месте,потом уже начинают подгнивать. Насчёт ******** не знаю,но не месяц срок хранения и ещё в прохладную пору.
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06.04.2023 12:41 Ответить
********* можно длительно хранить в сухом, прохладном помещении, но не с минусовой, а потом плюсовой температурой.
.
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06.04.2023 14:27 Ответить
А вы попробуйте купить ********** и похранить их хоть 1 месяц.
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06.04.2023 12:28 Ответить
добре якщо помилюся - заблокували митники та податкова? - ні?...
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06.04.2023 12:05 Ответить
Сволота.
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06.04.2023 12:05 Ответить
як це так, заборона на блокування діяла, але хто заблокував невідомо, і що настільки невідомо, що немає кого притягнути до відповідальності, я б почав з притягнення до відповідальності крайнього, хто блокував, але не може пояснити на підставі ким і коли ухваленого рішення
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06.04.2023 12:06 Ответить
як продати державу задорого і заробити на розкраданні гуманітарки...
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06.04.2023 12:08 Ответить
"Чєй туфля"?!(с)
І ніхто не в курсі, чиє воно!
Хто відправляв, хто ввозив, хто розвантажував, хто охороняв...
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06.04.2023 12:09 Ответить
В Резнікова вже питали?
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06.04.2023 12:18 Ответить
Часть испортилась и ее уже давно выкинули в пропасть.
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06.04.2023 12:19 Ответить
..найти эту шайку диверсантов ...
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06.04.2023 12:20 Ответить
"Державній спеціальній службі транспорту передали бронежилети "
"Грузинський національний легіон та медики Нацгвардії отримали ковдри, спальники"

А на фронті воює державна спеціальна служба транспорту, чи Грузинський легіон?
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06.04.2023 12:27 Ответить
Служба транспорту це тил (автобати, дорожники, стройбати), є повідомлення що деякі підрозділи беруть участь в БД, є втрати. У тих що дальше від передової немає нічого, каски і броніки пішли на передній край, а грузинський легіон воює, того місяця зазнав великих втрат
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06.04.2023 12:57 Ответить
Под суд виновных!
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06.04.2023 12:28 Ответить
До речі, що там з крадіжками гуманітарки у Запорізькій ОДА?
Усе порішали?
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06.04.2023 12:32 Ответить
Ще мабуть не встигли все награбоване реалізувати через торгівельні мережі. От коли розпродадуть, порахують "навар", поділяться з ким домовлялися, тоді вже й будуть приймати якесь рішення. Кому ордени/медалі, кому підвищення по службі, кому просто грошові премії...
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06.04.2023 13:13 Ответить
Суки!Заставити їх зжерти все,що пропало і судити не треба,бо здохнуть і так після цього
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06.04.2023 13:07 Ответить
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06.04.2023 13:20 Ответить
Кірюша дерьмаковський не успів роспродати і с бався за кордон
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06.04.2023 13:27 Ответить
А якщо добре подивитися на ті продукти що є там і порівняти у епіцентрі та інших магазинах .Чи випадково не знайдеться той самий товар. А паскуди Єрмак та його шайка котра сформувала гум центи у березні 2022року нехай паскудник відповідає вже . Так як ця криса не є офіційна особа керівника у президента а якесь так дирка від сраки офісу президента перевірити виконання та пртичетність його до цієї гуманітарки. Зафільмувати всі товари зробити експрес ревізію.
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06.04.2023 14:06 Ответить
Поліцейські розблокували доступ та передали 200 тонн допомоги ЗСУ та Нацгвардії. А 150 тон куди поділося??? Чи це комісійні поліції? ))))))
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06.04.2023 15:31 Ответить
миші за нічь з'їли
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06.04.2023 16:46 Ответить
потвори
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06.04.2023 15:40 Ответить
Таким гадам 5-7 лет во время войны мало.
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06.04.2023 17:50 Ответить
Фу. Які бридкі істоти. Один говорить Що армії потріне якісне харчування, в той же час яйце по 17грн. за штуку з відкатом, картопля по 25 грн. А другого назначають головою штабу з кумунітарки і зникають тисячі тонн. Що ви суки подавилися.
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06.04.2023 18:23 Ответить
 
 