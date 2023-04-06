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США высоко оценили навыки украинских пилотов, F-16 смогут освоить по сокращенной программе, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

f16

США дали высокую оценку украинским пилотам, проходившим тестирование на навыки и умения для работы на многоцелевых истребителях.

Об этом в эфире телемарафона заявил командир авиации ВВС Украины генерал Сергей Голубцов, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с большой надеждой верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это произошло действительно. Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. Оценка достаточно высока и в конце отчета (указали. – Ред.), что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть сокращена. Значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов", – сказал он.

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Топ комментарии
+17
Нас до сих пор ровняют по кацапам !
Кацапы - тупые и нам не ровня !!!
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06.04.2023 12:51
+9
МОЛОДЦІ !!
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06.04.2023 12:46
+9
проблема американцев в том что они ранее имели дело с афганскими и иракскими военными, и прикидывают сроки отталкиваясь от своего предыдущего опыта. Но у нас кое как военВУЗы еще спроможни, и дают базу гораздо выше чем была у афганских пилотов
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06.04.2023 12:47
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МОЛОДЦІ !!
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06.04.2023 12:46 Ответить
проблема американцев в том что они ранее имели дело с афганскими и иракскими военными, и прикидывают сроки отталкиваясь от своего предыдущего опыта. Но у нас кое как военВУЗы еще спроможни, и дают базу гораздо выше чем была у афганских пилотов
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06.04.2023 12:47 Ответить
Нас до сих пор ровняют по кацапам !
Кацапы - тупые и нам не ровня !!!
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06.04.2023 12:51 Ответить
Ахаха.Ты же унтерменшин.О каком уме идет речь хохол?
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06.04.2023 16:44 Ответить
Ось і породистий мухосранський "єврей" обізвався ))
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07.04.2023 10:56 Ответить
Я одного не розумію, чому кожен рік не можна було відправляти на навчання хоч би по 5 пілотів? Навіть плативши за це ? У нас би було вже достатньо пілотів для ф16 , а так ще будуть рік навчати. І це питання не стільки до зеленої фсбешної шобли, з ними і так все зрозуміло , а до інших очільників держави.
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06.04.2023 12:51 Ответить
інші "очільники" щось робили крім красти??? Всі роки Незалежності просрали - і президенти-господарники, і президенти-патріоти. Крали, крали, руйнували - всі досягнення
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06.04.2023 12:55 Ответить
А ЗАРАЗ НЕ КРАДУТЬ????!!!!!
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06.04.2023 13:04 Ответить
я казав що не крадуть??? зараз просто вже ніхто не соромиться відкрито глузувати, як Рєзніков - мені мій президент так сказав.
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06.04.2023 13:19 Ответить
А що, пілотів на Ф-16 готують у приватних льотних школах?
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06.04.2023 13:04 Ответить
Ну вас же готують в падалЬяцьких школах за гроші. Так чому ти стверджуєш, що не можна було домовитись з якоюсь країною про підготовку пілотів?
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06.04.2023 15:26 Ответить
Чи ти дурне, чи хворе? Мабуть і те і інше.
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06.04.2023 15:44 Ответить
Якщо тобі тупа **** нема чого відповісти, то не ганьбись зеблан недороблений, а краще нічого не пиши п'ятирубльовка й@#ана.
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06.04.2023 17:41 Ответить
Пішло на ***, прибацане.
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07.04.2023 09:47 Ответить
смішний ти...навіть абстрагуючись від того факту факту що в українськрї влади інщі приіоритети, для того щоб відправляти, треба щоб їх готові були прийняти...чи ти чув щоб хтось наших пілотів запрошував?))
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06.04.2023 13:26 Ответить
Запросили двох, щоб оцінити рівень підготовки. Результатом задоволені. Якщо зелена сволота не розтрубить на весь світ, ніхто й знати не буде, скільки пілотів набрали та коли вони зможуть вступити в бій....
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06.04.2023 13:46 Ответить
Достаточно того, шо будет знать дерьмак.
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06.04.2023 15:24 Ответить
Та да.... ***!!
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06.04.2023 15:34 Ответить
Відправляли. До п'яти чоловік і відправляли. Я це почув з інтерв'ю відомого льотчика Джуса.
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06.04.2023 15:56 Ответить
Захід не лише зброю надає, також гроші - за крайній тиждень - 2,7 млрд. МВФ + 1,8 млрд Канада. Чому не спробувати купити винищувачі, не витрачати кошти на тупе безмозгле проїдання бездарними бюджетниками? За такі гроші шведи і французи задумаються як мінімум.
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06.04.2023 12:52 Ответить
Вони не дурні.Дають товарами,та зброєю,або для підтримки гривни,або конкретно цільові під наглядом
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06.04.2023 13:02 Ответить
Бо винищувачі продає держава. Якби можна було купити - вже б купили.
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06.04.2023 13:05 Ответить
Зеля ніколи не купує те, що можна отримати "нашару".
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06.04.2023 13:06 Ответить
Льохкій такий натяк 🤭
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06.04.2023 12:56 Ответить
Сподіваюсь, вони вже вчаться.
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06.04.2023 13:04 Ответить
Я так розумію, якщо українські соколи вже оволодівають F -16, то домовленість про передачу цих літаків вже є. Скоро вони будуть нищити московитів!
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06.04.2023 13:16 Ответить
Військових пілотів так а обслуговуючий персонал технік елекрик і ще ціла куча спеціалістів вчити потрібно вже зараз без них літак не полетить
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06.04.2023 13:24 Ответить
не зря сьогодні Міги-31 К з бульбосрандії зліняли, сцикотно..
скоро у нас будуть F- ки
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06.04.2023 13:25 Ответить
ми всі в нетерплячому очікуванні...
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06.04.2023 13:27 Ответить
 
 