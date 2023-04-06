США высоко оценили навыки украинских пилотов, F-16 смогут освоить по сокращенной программе, - Воздушные силы
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США дали высокую оценку украинским пилотам, проходившим тестирование на навыки и умения для работы на многоцелевых истребителях.
Об этом в эфире телемарафона заявил командир авиации ВВС Украины генерал Сергей Голубцов, передает Цензор.НЕТ.
"Мы с большой надеждой верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это произошло действительно. Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. Оценка достаточно высока и в конце отчета (указали. – Ред.), что для украинских пилотов программа переобучения на самолет F-16 может быть сокращена. Значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов", – сказал он.
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Кацапы - тупые и нам не ровня !!!
скоро у нас будуть F- ки