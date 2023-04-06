Роте бригады Гвардии наступления "Червона калина" необходимы тепловизоры, дрон и радиостанции

Наступательная рота из бригады "Червона калина" нуждается в тепловизорах, дронах и радиостанциях.

Об этом в Facebook сообщил Юрий Степаненко, передает Цензор.НЕТ.

"С февраля идет формирование и доукомплектация бригад "Гвардии наступления". Предполагается, что данные силы будут задействованы в наступательных операциях при освобождении оккупированных территорий. ... Но, к сожалению, инициативности и усилий только военных часто недостаточно. И по решению части вопросов участие волонтеров становится неотъемлемым, а задействованность всех сторон может давать максимальный результат", – отметил он.

Так, Благотворительный Фонд "Будущее молодежи Украины" собирает средства на помощь роте из бригады "Червона Калина".

"Наш благотворительный фонд уже передал один дрон и тепловизор, но этого пока недостаточно. Наступательная рота еще нуждается в тактических медицинских средствах, станциях связи Старлинк, тепловизорах, генераторах и радиостанциях, а также еще одной дроне для разведки. закрыть вопрос с двумя тепловизорами, дроном и радиостанциями!" – отметил Степаненко.

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