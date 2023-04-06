Роте бригады Гвардии наступления "Червона калина" необходимы тепловизоры, дрон и радиостанции
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Наступательная рота из бригады "Червона калина" нуждается в тепловизорах, дронах и радиостанциях.
Об этом в Facebook сообщил Юрий Степаненко, передает Цензор.НЕТ.
"С февраля идет формирование и доукомплектация бригад "Гвардии наступления". Предполагается, что данные силы будут задействованы в наступательных операциях при освобождении оккупированных территорий. ... Но, к сожалению, инициативности и усилий только военных часто недостаточно. И по решению части вопросов участие волонтеров становится неотъемлемым, а задействованность всех сторон может давать максимальный результат", – отметил он.
Так, Благотворительный Фонд "Будущее молодежи Украины" собирает средства на помощь роте из бригады "Червона Калина".
"Наш благотворительный фонд уже передал один дрон и тепловизор, но этого пока недостаточно. Наступательная рота еще нуждается в тактических медицинских средствах, станциях связи Старлинк, тепловизорах, генераторах и радиостанциях, а также еще одной дроне для разведки. закрыть вопрос с двумя тепловизорами, дроном и радиостанциями!" – отметил Степаненко.
Реквизиты для помощи:
Реквизиты счетов БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "БУДУЩЕЕ МОЛОДЕЖИ УКРАИНЫ", ЕГРПОУ 44756846:
Счета БФ (гривна):
IBAN: UA923052990000026002016109598
Банк: АО КБ "ПриватБанк"
Получатель: БУ ВБФ БУДУЩЕЕ МОЛОДЕЖИ УКРАИНЫ
ЕГРПОУ получателя: 44756846
ПриватБанк: 4149609012680130
PayPal: [email protected] (EUR, USD).
Пожалуйста, подождите...
вони стоять на трасах, гріють сраки в службових авто
гвардія підпорядкована МВС. якогось куя
в бюджеті МВС бабла докуя,
чи вни хочуть щоб народ озброїв гвардію, яко на виборах стане проти народу
а може це все що написано, треба на передовій????
чи вже наступаємо???
представник НАТО. сказав що після перемоги побачите що озброєння було придостатньо...
Де воно зараз?????
охороняє ОП з ВР????
так мені один військовий на передка, дорожчий всіх разом взятих ОП ВР і КАБМІНУ
По радіо ж говорять, що бригади "Гвардії наступу" "високооснащені"?!
До того ж, Благодійний Фонд "Майбутнє молоді України" чомусь не гуглиться...
ВагЗе.
Хто ініціював її створення, хто фінансує і на яких законних підставах вона діє і отримає зброю та амуніцію від держави?
До речі неодноразово із різних джерел була інформація, що значна частина цієї гвардії це звільнені міліціонери під час реформи поліції що розпочалась 2014го року.
А от забезпечення обіцяли за вищим гатунком, чим власне й переманили з ТрО. Полк Сафарі з самого початку включили до Люті.
Знову збрехали, лицемірні покидьки????
Цей фонд зареестрований в вересні минулого року трбома громадянами з Вінниці. До реєстру неприбуткових організацій досі не внесений, дані про діяльність відсутні.
Можна було б зрозуміти, якби хтось, чий родич пішов у Гвардію, хотів допомогти і зареєстрував фонд, щоб збирати необхідне.
Але ж, в минулому році про Гвардію ні слова не було чути...
Хочу помилятись, але навколо таких фактів про бариг на війні повно.
"Вісім штурмових бригад "Гвардії наступу" почнуть використовувати, коли ЗСУ успішно виконають стратегічну оборонну операцію " ""Якщо ЗСУ затримуватимуться на кожному населеному пункті, то наступальний імпульс дуже швидко заклиниться. А це неприпустимо. Тому тоді, коли населений пункт буде оточений, туди входитимуть ці бригади з "Гвардії наступу", які проводитимуть зачистки. А в цей час підрозділи ЗСУ йтимуть далі звільняти території", - зазначив Романенко .
https://www.unian.ua/war/navishcho-v-ukrajini-stvoryuyut-gvardiyu-nastupu-chim-zaymatimutsya-shturmovi-brigadi-mvs-12132411.html
Бо після скандалу з волонтерами, де вони замість чеків почали трусити брудною білізною, хто кому подарки робив на 23т чи 60т зібраними коштами, багато людей взяли тайм аут.