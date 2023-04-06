РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13256 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 665 6
дезинформация (295) Бахмут (Артемовск) (1530) Маляр Анна (408)

Во вбросах РФ по Бахмуту ни разу не было информации, соответствующей действительности, - Маляр

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут

Во вбросах России относительно ситуации в Бахмуте ни разу не проскочила информация, соответствующая действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.

"Когда монитору инфовкиды врага по Бахмуту о том, что докладывает военное командование Президенту, кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает, то очень радует одно – утечки информации у нас нет.

Ни разу не проскочила информация, соответствующая действительности", - говорится в сообщении.

Смотрите: Украинская БМП выдерживает попадание вражеского боеприпаса и вывозит экипаж с боевой позиции. ВИДЕО боя
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так і ваша інформація бажає більшої правдивості!
показать весь комментарий
06.04.2023 13:22 Ответить
"Коли моніторю інфовкиди ворога по Бахмуту про те, що доповідає військове командування Президенту, хто які рішення прийняв, який план провалився, хто з генералів яку позицію по обороні Бахмута відстоює, то дуже тішить одне - витоку інформації в нас немає.- "сама мабуть не подумала, що ляпнула???
показать весь комментарий
06.04.2023 13:26 Ответить
То есть она делает выводы по сплетням из интернета, есть утечка информации или нет? Она действительно такая... глупая? Или просто притворяется?
показать весь комментарий
06.04.2023 13:28 Ответить
Яка феєрична ікспердка. Вчора найвеличніший у Польщі видав чергове ІПСО по Бахмуту, як би ти сказала. Чи це нижче рівня іксперда з телешоу слухати сонцесяйного?
показать весь комментарий
06.04.2023 13:33 Ответить
Дура ты, Маляр! Карта дипстейт в 100 раз красноречивее любых "российских вбросов". Там кнопочка есть. "Календарь" называется.
Какой "министр", такие и "заместители". "Ермакоквартал" рулит ...
показать весь комментарий
06.04.2023 13:57 Ответить
Тобто до міської адміністрації кацапи не дійшли?
показать весь комментарий
06.04.2023 14:00 Ответить
 
 