Во вбросах РФ по Бахмуту ни разу не было информации, соответствующей действительности, - Маляр
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Во вбросах России относительно ситуации в Бахмуте ни разу не проскочила информация, соответствующая действительности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.
"Когда монитору инфовкиды врага по Бахмуту о том, что докладывает военное командование Президенту, кто какие решения принял, какой план провалился, кто из генералов какую позицию по обороне Бахмута отстаивает, то очень радует одно – утечки информации у нас нет.
Ни разу не проскочила информация, соответствующая действительности", - говорится в сообщении.
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