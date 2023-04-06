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Брянск (81) Россия (91236) диверсия (228)

В РФ заявили, что пресекли попытку прорыва в Брянскую область "украинской ДРГ" в составе 20 человек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

брянщина,брянськ,брянская,брянська

Губернатор Брянской области заявил, что на территорию РФ пыталась прорваться группа украинских диверсантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в Telegram губернатор Брянской области России Александр Богомаз.

Сегодня пограничным управлением УФСБ России по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации в районе села Случовск Погарского района украинской ДРГ в количестве 20 человек.

Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение", - написал он.

Также читайте: В Брянской области РФ сообщили об атаке украинского беспилотника на военкомат и здание полиции
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Топ комментарии
+9
От Киева за три дня до не дали захватить Белгородскую обл. Хорошая тенденция
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06.04.2023 13:57
+8
Невеликі китайські дрг чисельністю від 10 до 20 тис. чоловік
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06.04.2023 13:35
+6
Дбл.бл..
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06.04.2023 13:35
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Дбл.бл..
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06.04.2023 13:35 Ответить
Невеликі китайські дрг чисельністю від 10 до 20 тис. чоловік
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06.04.2023 13:35 Ответить
Лучше бы этот богомаз шёл мешки ворочать.
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06.04.2023 13:35 Ответить
DEBILY !
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06.04.2023 13:37 Ответить
для вати треба показувати ворога
добре що хоч не з четирох сторон, як казав бацька
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06.04.2023 13:38 Ответить
З 4-х сторін по 5 чоловік
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06.04.2023 13:41 Ответить
Г.Х.Андерсен нервно в гробу переворачивается! И Геббельс...
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06.04.2023 13:48 Ответить
От Киева за три дня до не дали захватить Белгородскую обл. Хорошая тенденция
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06.04.2023 13:57 Ответить
Та частина Брянської області - це колишня Українська Стародубщина, окупована в 1918 і анексована в травні 1919 року. Колиска гетьманів і письменників
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06.04.2023 21:18 Ответить
в результаті хєроічєской опєрациї було унічтожено 34 хаймерса, 26 лєопардов і 4 роя боєвих камаров
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06.04.2023 13:57 Ответить
Голубів, а не хаймарсів))), Гусей й комарів))
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06.04.2023 14:00 Ответить
А чого не полк?
Чи цілісінька "Армія"?
Верхи на драконах, співаючи "Батько наш Бандера" і перекусуючи находу рускогаварящіми младєнцами...
**************...
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06.04.2023 14:01 Ответить
Казка для дебілів. І що ця дрг з 20 чоловік - брянську область хотіли захопити?
Певно, чмобіки хотіли з війни додому драпонуть, от їх і поклали. А пояснення якесь треба давати, от і придумали дрг.
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06.04.2023 14:27 Ответить
Eta naverna čmobiki prorvaļi zagradotriad kadirkin tiktok vaiska.....🤔
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06.04.2023 15:06 Ответить
Точно по мотивам фільму ,,а зори здесь тихие".фашистська дрг та героїчні кацапи.а от про збитий ,,фашистський" літак не повідомили,ганьба автору.недоработочка.не ті вже ,,політруки" .
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06.04.2023 17:16 Ответить
 
 