Из тюрем на оккупированных территориях в РФ вывезли около 2,5 тыс. украинцев, - Лубинец
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Не менее 2,5 тысяч украинцев, находившихся в местах заключения и оставшихся на оккупированных территориях, были вывезены на территорию РФ.
Об этом сообщил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы не можем четко сказать, сколько украинцев в настоящее время находится на территории РФ, потому что сама Россия никаких официальных цифр нам не дает. Но по нашим данным, точно не менее 2,5 тысяч граждан Украины, находившихся в местах несвободы и оставшихся на временно оккупированной территории Украины вывезли на территорию РФ", - сказал он.
По его словам, эти лица вместе с некоторыми другими украинцами находятся на территории России, и Офис Омбудсмана фиксирует факты, что со стороны россиян проводится процесс попытки мобилизовать их в незаконные военные группировки, в частности, в ЧВК "Вагнер".
Со своей стороны представитель Офиса Генпрокурора Михаил Подоляк проинформировал о возможном привлечении этих лиц к войне против Украины, что это возможно.
"Мы понимаем, что на временно захваченных территориях такая ситуация происходит. И дальше эти люди – вынужденно или не вынужденно – могут воевать против нас, и потом они (могут. - Ред.) подпасть под действие, в том числе, и Уголовного кодекса Украины , а именно – части 2 статьи 111. И, вероятно, таким их действиям при наличии соответствующих обстоятельств может быть в дальнейшем дана уголовно-правовая оценка", - заявил представитель Офиса Генпрокурора.
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В чому провина влади? Що не встигли вивезти зеків з окупації? Напевно, багато чого не встигли, але стільки всього непередбачуваного буває під час війни!
Винні zебіли, які привели цe кодло до влади.
Подивіться останній стрім Бутусова, щоб не задавати таких тупих питань.
Троє з автоматами і ,,, культурно пропонують ,,,
Не багато людей в змозі відмовити
А якщо рядом сімья ?