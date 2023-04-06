Из тюрем на оккупированных территориях в РФ вывезли около 2,5 тыс. украинцев, - Лубинец

Не менее 2,5 тысяч украинцев, находившихся в местах заключения и оставшихся на оккупированных территориях, были вывезены на территорию РФ.

Об этом сообщил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем четко сказать, сколько украинцев в настоящее время находится на территории РФ, потому что сама Россия никаких официальных цифр нам не дает. Но по нашим данным, точно не менее 2,5 тысяч граждан Украины, находившихся в местах несвободы и оставшихся на временно оккупированной территории Украины вывезли на территорию РФ", - сказал он.

По его словам, эти лица вместе с некоторыми другими украинцами находятся на территории России, и Офис Омбудсмана фиксирует факты, что со стороны россиян проводится процесс попытки мобилизовать их в незаконные военные группировки, в частности, в ЧВК "Вагнер".

Со своей стороны представитель Офиса Генпрокурора Михаил Подоляк проинформировал о возможном привлечении этих лиц к войне против Украины, что это возможно.

"Мы понимаем, что на временно захваченных территориях такая ситуация происходит. И дальше эти люди – вынужденно или не вынужденно – могут воевать против нас, и потом они (могут. - Ред.) подпасть под действие, в том числе, и Уголовного кодекса Украины , а именно – части 2 статьи 111. И, вероятно, таким их действиям при наличии соответствующих обстоятельств может быть в дальнейшем дана уголовно-правовая оценка", - заявил представитель Офиса Генпрокурора.

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