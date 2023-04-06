РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13256 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
1 436 6
война (46696) оккупация (9504) Россия (91236) тюрьма (817) заключенные (467) Лубинец Дмитрий (218)

Из тюрем на оккупированных территориях в РФ вывезли около 2,5 тыс. украинцев, - Лубинец

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

тюрма

Не менее 2,5 тысяч украинцев, находившихся в местах заключения и оставшихся на оккупированных территориях, были вывезены на территорию РФ.

Об этом сообщил украинский омбудсман Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы не можем четко сказать, сколько украинцев в настоящее время находится на территории РФ, потому что сама Россия никаких официальных цифр нам не дает. Но по нашим данным, точно не менее 2,5 тысяч граждан Украины, находившихся в местах несвободы и оставшихся на временно оккупированной территории Украины вывезли на территорию РФ", - сказал он.

По его словам, эти лица вместе с некоторыми другими украинцами находятся на территории России, и Офис Омбудсмана фиксирует факты, что со стороны россиян проводится процесс попытки мобилизовать их в незаконные военные группировки, в частности, в ЧВК "Вагнер".

Со своей стороны представитель Офиса Генпрокурора Михаил Подоляк проинформировал о возможном привлечении этих лиц к войне против Украины, что это возможно.

"Мы понимаем, что на временно захваченных территориях такая ситуация происходит. И дальше эти люди – вынужденно или не вынужденно – могут воевать против нас, и потом они (могут. - Ред.) подпасть под действие, в том числе, и Уголовного кодекса Украины , а именно – части 2 статьи 111. И, вероятно, таким их действиям при наличии соответствующих обстоятельств может быть в дальнейшем дана уголовно-правовая оценка", - заявил представитель Офиса Генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинских заключенных принудительно вывезли в РФ, их задерживали снова сразу после освобождения, - NYT
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
B цьому теж є провина зеленої недовлади.
показать весь комментарий
06.04.2023 13:53 Ответить
Добре ж вам сидіти на дивані і обзивати владу! Є така мудра єврейська поговірка: "Якби я був такий розумний сьогодні як моя жінка завтра!"

В чому провина влади? Що не встигли вивезти зеків з окупації? Напевно, багато чого не встигли, але стільки всього непередбачуваного буває під час війни!
показать весь комментарий
06.04.2023 14:34 Ответить
Ця влада ні в чому не винна (сарказм).
Винні zебіли, які привели цe кодло до влади.
Подивіться останній стрім Бутусова, щоб не задавати таких тупих питань.
показать весь комментарий
06.04.2023 17:15 Ответить
наверное граждан Украины
показать весь комментарий
06.04.2023 14:08 Ответить
Коли до вас приходять
Троє з автоматами і ,,, культурно пропонують ,,,
Не багато людей в змозі відмовити
А якщо рядом сімья ?
показать весь комментарий
06.04.2023 14:54 Ответить
 
 