Макрон - Си Цзиньпину: Рассчитываю, что вы вернете Россию в здравый рассудок и за стол переговоров
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Президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом переговоров с главой КНР Си Цзиньпином призвал китайского лидера повлиять на РФ и помочь положить конец войне в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Российская агрессия против Украины нанесла удар международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на вас, что вы вернете Россию в здравый смысл и всех за стол переговоров", - сказал Макрон.
Французский лидер также попросил Си давить на Россию, чтобы она соблюдала международные правила по нераспространению ядерного оружия, и напомнил заявление Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие в соседней с Украиной Беларуси.
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