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Макрон - Си Цзиньпину: Рассчитываю, что вы вернете Россию в здравый рассудок и за стол переговоров

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

макрон,сі,цзіньпін

Президент Франции Эмманюэль Макрон перед началом переговоров с главой КНР Си Цзиньпином призвал китайского лидера повлиять на РФ и помочь положить конец войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Российская агрессия против Украины нанесла удар международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на вас, что вы вернете Россию в здравый смысл и всех за стол переговоров", - сказал Макрон.

Французский лидер также попросил Си давить на Россию, чтобы она соблюдала международные правила по нераспространению ядерного оружия, и напомнил заявление Путина о намерении разместить тактическое ядерное оружие в соседней с Украиной Беларуси.

Также читайте: Макрон о визите в Китай: Одной из тем будет возобновление мира
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Топ комментарии
+16
Не можливо повернути до того-чого ніколи не було...
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06.04.2023 14:09
+11
Переговори про що? Про Мінськ 3? Макрон, що ти мелеш? Віддай Путіну Париж!
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06.04.2023 14:17
+8
я по стану здоров'я вже не можу допомогти на фронті-але на відміну від вас я знаходжусь на прифронтовій території,там де часто прилітало...
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06.04.2023 14:20
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Не можливо повернути до того-чого ніколи не було...
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06.04.2023 14:09 Ответить
Вибачте, а можна дізнатися, ви на передовій? Ви проливаєте свою кров? Я все більше бачу, що люди, які призивають воювати до останьої краплі крові, свою кров проливати не збираються.
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06.04.2023 14:14 Ответить
я по стану здоров'я вже не можу допомогти на фронті-але на відміну від вас я знаходжусь на прифронтовій території,там де часто прилітало...
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06.04.2023 14:20 Ответить
Вибач, я вже майже рік проводжу турне Харківська область - Донецька область.
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06.04.2023 16:56 Ответить
Я так бачу, ты переговорщик за все хорошее и мир во всем мире.
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06.04.2023 14:24 Ответить
Так треба було зразу здатися і тоді не пролилось би жодної каплі крові. Так агент уйла?
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06.04.2023 15:28 Ответить
Я не казав здатися, і я не агент пуйла, но я неваджу, коли кричать ніяких переговорів, а війна до останньої краплі.
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06.04.2023 16:54 Ответить
Переговори про що? Про Мінськ 3? Макрон, що ти мелеш? Віддай Путіну Париж!
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06.04.2023 14:17 Ответить
Як поєднати між собою ***** та здоровий глузд???
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06.04.2023 14:20 Ответить
А ти здоровий, Макроша?Давно з пыдорами перемовини ведеш?
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06.04.2023 14:26 Ответить
дуже макарону хочеться за столом посидіти з людожерами, особливо поряд, щоб під столом подрочити улюбленому кремлівському діду, геронтофіл ти жабоїд
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06.04.2023 14:27 Ответить
Здоровий глузд? У кацапів? Вони там воскрешають Жиріновського у вигляді нейромережі. Тут не тільки Китай, тут всесвітній консиліум психіатрів безсилий.
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06.04.2023 14:33 Ответить
"Російська агресія проти України завдала удару міжнародній стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на вас, що ви повернете Росію до здорового глузду і всіх за стіл переговорів", - сказав Макрон. французький макарон за рашистським кораблем, із такою пропозицією Китаю , яку він сам озвучив і яку Ти повторюєш ідеш накуй.Чому ж жабоїд не просив куйвінбіна,що би той сказав куйлу вивести свої війска з окупованої Української території???МНХ
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06.04.2023 14:37 Ответить
план продати китайцям стратегічне підприємство, було державною зрадою. Директор вже в буцегарні.
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06.04.2023 14:54 Ответить
Вторую часть фразы можно автоматически опустить. Она все равно не сильно влияет на ситуацию. Какого отношения можно ожидать от лидера, который переписал конституцию под свои хотелки и собирается править, судя по всему, очень долго?!
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06.04.2023 15:04 Ответить
",, Я знаю, що можу розраховувати на вас,,," -- дуже дивно,,),якось так виходить,що Макрон,постійно розраховує,на ідіотів,та маньяків!,)
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06.04.2023 14:46 Ответить
Так кацапи за переговори , тільки з умовою прийняття їхніх ультиматимумів.
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06.04.2023 14:56 Ответить
Макрон як завжди просить не в тих і не то.
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06.04.2023 16:00 Ответить
Может, и получится с пуйлом сторговаться на чем-то. Плохой мир лучше, чем хорошая война.
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06.04.2023 16:16 Ответить
Ну где-то посередине сойдёмся, как говорил один выдающийся политик😁😁😁
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06.04.2023 16:37 Ответить
Щось довго не було чути цього недолугого Мікрона з замашками Наполеона. Вирішив напам'ятати про своє безцільне існування.
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06.04.2023 16:29 Ответить
 
 